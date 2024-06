Euskadi prevé que no haya médico en al menos el 12% de los turnos de los puntos de atención continuada y UVI móvil

Un análisis elaborado por el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) el pasado 7 de junio prevé que este verano queden sin cobertura médica el 12% de los turnos en los denominados PAC (Puntos de Atención Continuada, el servicio intermedio entre los ambulatorios y las Urgencias) y de las ambulancias no externalizadas (básicamente las UVI móvil). Es decir, en 855 turnos de aquí a septiembre se ofrecerá atención exclusivamente con personal de enfermería. Estas cifras se ofrecieron este lunes en una reunión con sindicatos, según ha podido constatar este periódico de cuatro fuentes conocedoras del desarrollo del encuentro.

Portavoces oficiales de Salud insisten en que no es un dato cerrado, sino una estimación que no es definitiva. Osakidetza ha aprobado una actualización de la instrucción con las retribuciones de la “autoconcertación”, que es como se conocen las horas extraordinarias, y confía en que el personal facultativo se apunte para reforzar los turnos vacíos. “Es voluntario que el personal se apunte. No podemos dar una cifra cerrada de cuántos turnos se quedarán sin cubrir. Es solamente una previsión”, aseguran desde el equipo de Gotzone Sagardui, que dejará en pocos días de dirigir la cartera de Salud con toda probabilidad.

En 2023, la oposición ya preguntó en el Parlamento Vasco por los turnos de PAC sin médico. En enero, febrero y marzo del pasado año hubo 4.050 turnos. De ellos, en once jornadas completas solamente hubo enfermería y en otras seis de modo parcial; y coincidió con las vacaciones de Semana Santa. La cobertura eran del 99,6%, once puntos por encima de la estimada para el verano. En 2024, en el primer cuatrimestre, se ha admitido ya que hay turnos sin médico fuera de épocas vacacionales o puentes y entre semana, incluido en Donostia. En total, son 36 los PAC repartidos por todas las comarcas sanitarias, 3 en Álava, 20 en Bizkaia y 13 en Gipuzkoa. Se da la circunstancia de que más allá de la carencia estructural de personal, este verano no se puede incorporar con un primer contrato a la nueva promoción de MIR, unos 300 profesionales. Debido al parón de 2020 por la COVID-19 terminan su formación después del verano y no antes, como es habitual.

En octubre de 2023, de nuevo a preguntas de la oposición en la Cámara y, en concreto, de la parlamentaria de EH Bildu, se supo también que de junio a septiembre de ese año no se habían cubierto 1.737 turnos de pediatría en los centros de salud. En concreto, fueron 217 turnos de junio, 474 de julio, 781 de agosto -el mes con claramente más afección de vacaciones- y 265 en septiembre. En Álava se perdieron 271 turnos, en Bizkaia 825 y en Gipuzkoa 641. Es previsible que vuelva a ver ausencias próximamente.

Está por ver cuál es la reacción de los facultativos a la nueva regulación de las horas extraordinarias. El sindicato de enfermería Satse recurrió la instrucción de 2023 al considerar que discriminaba a ese colectivo ya que les fijaba el abono de unos 38 euros la hora por 60 de los médicos. Satse insiste en que un enfermero tiene que cobrar al menos el equivalente al 82% de un médico. Después de unos días en que se volvió un marco de 2018 mucho más bajo para todas las categorías, ahora se han actualizado las tablas tras un acuerdo con Satse pero que devuelve a la casilla de salida la situación de los médicos, entre los que se ha extendido un cierto “malestar”, según fuentes del SME (Sindicato Médico de Euskadi). Entienden que Osakidetza pone un 29% más de recursos (1,2 millones) para intentar paliar la situación estival sin que nada de ello repercuta en el colectivo con más vacantes, el facultativo. “Hay un descontento importante. Los facultativos, ahora mismo, no están por la labor de hacer autoconcertación”, avisan desde el SME, que tiene un cálculo propio que eleva al millar el número de turnos que quedarán sin facultativos en verano.

SME y Satse, más allá de sus intereses corporativos diferenciados, sí coinciden en la necesidad de un refuerzo de la contratación. Ven la autoconcertación como un “parche”. “No es una medida en sí misma. Se necesitan medidas estructurales”, señalan desde ambas organizaciones. Incluso Osakidetza sostiene que “es una solución puntual para cubrir necesidades de personal, especialmente ahora en el periodo estival en el que la plantilla de profesionales se ve reducida como consecuencia del disfrute de las vacaciones”.

De su lado, el sindicato LAB sostiene que estos problemas se añaden a los ya tradicionales recortes horarios en los ambulatorios. “Sólo el 40% funcionará con normalidad”, señalan a la luz de un documento de la pasada semana en el que se aludía a -como poco- 126 centros de salud afectados. “Ante el gran descubierto que se va a producir, la dirección vuelve a plantear medidas cortoplacistas, las mismas que están haciendo que año tras año el deterioro sea mayor. La autoconcertación, las horas extras y las derivaciones/privatizaciones son las únicas medidas que plantea la dirección, obviando un año más los graves problemas estructurales”, abundan. LAB también pronostica que serán “más de 1.000” los turnos sin médicos en los PAC y UVI móvil hasta septiembre.

“Osakidetza no tiene ningún plan. El único plan es que el sistema y la ciudadanía aguanten como puedan en los próximos años, hasta que el relevo en el sistema se vaya produciendo de manera natural. Estamos ante una dejación de funciones escandalosa”, abunda ELA. Se “perpetúan los parches”, agrega CCOO.