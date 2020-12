Euskadi prueba un nuevo test de saliva para detectar la COVID-19 que tendría la misma aplicación que la PCR y no sería "invasivo"

Euskadi ha iniciado esta semana una prueba piloto para calibrar la eficacia de los test de saliva en el diagnóstico de la COVID-19. De ser validados, tendrían la misma aplicación y fiabilidad que las pruebas PCR y no serían "invasivas". Tampoco sería necesaria la intervención de un profesional de enfermería ni la utilización de equipos de protección individual para la toma de muestras. Según ha explicado el portavoz del programa de vigilancia y rastreo del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), Ignacio Garitano, estas pruebas se han introducido en los últimos días en el cribado que se ha realizado tras la aparición de un brote en la ikastola Abusu de Bilbao.

En este centro escolar, en el que se estima que hay un foco con más de medio centenar de casos, se han realizado pruebas de detección del Sars-Cov-2 a 489 personas, de las que 29 han arrojado un resultado positivo. A algunos de los positivos -y también a algunos no contagiados para verificar también la negatividad- se les ha invitado a realizar un segundo test de modo experimental con la nueva técnica. Osakidetza no ha concretado las cifras. Eso sí, los datos que arrojen no están aún incluidos como diagnóstico en los registros estadísticos de la pandemia en Euskadi, en los que sí se incluyen las pruebas de antígenos y las serologías -que ya apenas se hacen- además de las PCR.

En la ikastola de Bilbao, los seleccionados han recibido una segunda cita. ¿En qué consiste la prueba? Tienen que depositar una cantidad mínima de saliva en un contenedor que se les facilita y que está identificado para preservar la cadena de custodia de las muestras. La entrega del material que será analizado es completamente individual, sin el apoyo de ningún sanitario. Y es que no requiere la realización de técnicas de enfermería ni habilitar un espacio con medidas sanitarias, algo que ha retraído a la Sanidad vasca a permitir que se hagan pruebas rápidas de antígenos o serologías en las farmacias. Sí que se exige hacerla en ayunas y sin haberse lavado los dientes en unas horas, para evitar interferencias en las muestras.

Una vez entregada la saliva, los profesionales sanitarios recogen los contenedores y las llevan a los laboratorios. La máquina que las procesa es la misma 'lavadora' que analiza las PCR, según las fuentes consultadas, por lo que tiene idénticas características de tiempo de espera y tipo de resultados. Si se validase su eficacia, aceleraría mucho la recogida de muestras en este tipo de cribados y supondría un proceso mucho menos molesto que la toma de muestras con hisopos en orificios nasofaríngeos. "En un colegio podríamos realizar un cribado completo a primera hora de la mañana en pocos minutos poniendo un bote encima de cada pupitre", explican desde Osakidetza.

Hasta el pasado domingo, 867.118 vascos habían superado alguna prueba de COVID-19, casi el 40% de la población. Aunque no hay datos exactos de todas ellas, ya se han realizado en la Sanidad pública 1.507.67 PCR y 69.958 test de antígenos. De los 105.232 casos aparecidos hasta el 30 de noviembre, 89.104 han sido detectados con pruebas PCR y 8.310 con test rápidos de antígenos. El resto, 7.818, son diagnósticos tardíos con alguna de las pruebas serológicas que se han ido sucediendo en estos meses y que no detectan la carga viral del Sars-Cov-2 sino la existencia de anticuerpos. Se pueden consultar más datos sobre la evolución de la pandemia en Euskadi en el especial interactivo de elDiario.es/Euskadi.