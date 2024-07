Euskadi sube los incentivos para los médicos pero asume que dejará sin cubrir un 20% de servicios este verano

La nueva directora general de Osakidetza, Susana López Altuna, y la también nueva responsable de Asistencia Sanitaria, Maite Martínez de Albéniz, han reunido de modo telemático este lunes a los sindicatos con representación en el Servicio Vasco de Salud para exponerles un plan de contingencia ante la carencia de personal que viven este verano los centros de salud, puntos de atención continuada (PAC) y otros servicios como Urgencias o las ambulancias no externalizadas. A los pocos días de haber asumido el cargo, han propuesto una mejora de las horas extraordinarias que percibirían los médicos (la hora base pasa de 60,65 euros a 70,08 y se podrán ganar 119 euros diarios si se asumen pacientes del cupo de un colega) e incluso movilizar a los residentes que estén en los tres últimos meses de formación, ya que este año no se han podido incorporar antes de las vacaciones porque en su momento empezaron más tarde por la llegada de la COVID-19 en 2020. Con todo, la aspiración “realista” es que se dejarán sin cubrir el 20% de servicios en comparación con una planificación inicial para verano que, ya de por sí, incluía el recorte horario en más de un centenar de ambulatorios.

El nuevo equipo al frente de Osakidetza preparó este viernes una instrucción interna en la que presentaba sus incentivos económicos para el personal facultativo. El documento, adelantado por 'El Correo', enmienda al alza en menos de un mes las cuantías de las horas extraordinarias fijadas por el equipo anterior, el de Rosa Pérez Esquerdo. Explica la elegida por el Gobierno de Imanol Pradales para liderar el Servicio Vasco de Salud que hay “problemas” como cada verano pero que se suman a otras circunstancias sobrevenidas a las que hay que hacer frente. “Con el fin de poder dar respuesta a la demanda asistencial y mantener abiertos los centros de salud de atención primaria, así como la actividad de los PAC, emergencias y servicios de atención hospitalaria en los que resulte necesario para dar continuidad al servicio, procede adoptar medidas excepcionales que garanticen la debida cobertura asistencial a la ciudadanía acorde a la demanda que en cada momento se plantea”, argumenta López Altuna. Añade que el plan extraordinario se ha activado ya, el 26 de julio, y que se mantendrá hasta septiembre.

Los sindicatos han encajado con cierto malestar haber conocido el documento y tres días después haber mantenido una reunión, la primera, con el nuevo equipo al frente de Osakidetza. La central mayoritaria, que es Satse, alerta también de que las medidas solamente prevén mejoras en las condiciones del persona facultativo y no del resto de sanitarios, lo que supone un agravio comparativo. Apunta el sindicato de enfermería que hay una gran carencia de matronas que está haciendo que en ambulatorios como Etxebarri, en Bizkaia, no tengan servicio o que en el hospital de Cruces haya menos dotación que la exigible en los servicios mínimos de una huelga. Y lamenta que no haya planes extraordinarios para paliar estas carencias. Se preguntan en Satse si hay profesionales de primera y de segunda en Osakidetza o pacientes, como en este caso las mujeres embarazadas, con menos derechos.

López Altuna y Martínez de Albéniz han explicado que el plan busca salir del paso de una situación coyuntural y han ofrecido como “realista” que Euskadi pueda cumplir “en un 80%” el plan inicial del verano, ya de por sí recortado en líneas generales en casi todos los centros de salud de las capitales y grandes municipios. Osakidetza también ha puntualizado que “en ningún caso” se forzará a que los MIR en el final de su formación trabajen “solos”, pero sí podrán ser movilizados para funciones “extraordinarias”. Para otros sindicatos presentes, como LAB, es un nuevo “parche” que no hinca el diente a los problemas “estructurales” de la Sanidad vasca. “Si estamos aquí es precisamente porque las horas extra han venido tapando los fallos estructurales y no se ha hecho nada”, defienden. En X, el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, se ha felicitado por las medidas. “Detectar dónde están los problemas, reconocerlos y tomar medidas para solucionarlos. Lo dijimos, Osakidetza iba a ser nuestra prioridad”, ha escrito.