Euskadi sale a la calle para denunciar la violencia machista en un 25N sin manifestaciones multitudinarias, pero con "el mismo espíritu feminista"

Miles de mujeres se han concentrado en las tres capitales vascas y en algunos municipios de Euskadi para denunciar la violencia machista este 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El coronavirus ha impedido las grandes marchas que en años anteriores recorrieron las ciudades y pueblos. En su lugar, las movilizaciones convocadas por el Movimiento Feminista se han llevado a cabo generalmente en lugares determinados, como el Boulevard en Donostia, el Bilbao en ambos márgenes de la Ría. En Vitoria, una manifestación distribuida en tres columnas ha recorrido el centro de la ciudad hasta llegar a la Virgen Blanca.

En Bilbao las manifestantes se han divido en cuatro columnas que han comenzado en los barrios y han finalizado en una cadena humana que se ha colocado en ambos márgenes de la Ría. Allí, con bengalas y las linternas de sus teléfonos han coreado lemas como "Gora borroka feminista" (Arriba la lucha feminista) y "Gora emakumeen borroka" (Arriba la lucha de la mujer) entre irrintzis y aplausos.

"Somos conscientes de que este año no podemos hacer mucho, porque no nos podemos juntar y hay mucha gente de los pueblos que no ha podido venir aquí a Bilbao, pero al menos aquí estamos, apoyando la lucha como podemos y con el mismo espíritu feminista de siempre", cuenta Maite Sanz, bilbaina que ha acudido a la concentración junto a dos amigas.

Teresa, de 55 años ha acudido a la concentración con su hija y su sobrina, ambas de 12. "Quiero que vean que la lucha de las mujeres es importante aunque también lo sea la pandemia. No podemos relajarnos porque siguen atacando a las mujeres todos los días", ha lamentado.

En San Sebastián, la Asamblea Feminista ha convocado la concentración que ha tenido lugar en el Boulevard "no solo en favor de las víctimas de la violencia, sino en apoyo de todas las mujeres que atraviesan situaciones difíciles y especialmente de todas las mujeres trabajadoras que merecen un trabajo digno". Con el lema "esta normalidad nos mata", han querido denunciar el ataque machista ocurrido este martes en la capital guipuzcoana, en el que un hombre de 52 años ha sido ingresado en prisión por acuchillar a su pareja.

elDiario.es/Euskadi ha recopilado una serie de fotografías de las concentraciones y manifestaciones que han tenido lugar en Euskadi este 25N, además de datos acerca de la violencia machista en España.