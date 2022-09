Las familias de la escuela pública acusan a Educación de dejarla “en segundo plano” en Euskadi frente a la privada-concertada

EHIGE, Asociación de Ampas de Euskadi, ha considerado que la orden de renovación de los conciertos educativos para los próximos seis cursos y el borrador de decreto de planificación “muestran claramente que la dirección y el objetivo prioritario de la política educativa” del Departamento de Educación del Gobierno vasco “consiste en reforzar la educación privada-concertada, dejando la educación pública en un segundo plano”. En un comunicado, recogido por Europa Press, ha indicado que el nuevo decreto de planificación sienta las bases normativas para que, en los próximos años, “como consecuencia de la bajada de natalidad, se cierren centros públicos de una línea tanto en el entorno urbano así como las Eskola txikiak en el entorno rural, para garantizar una utilización óptima los recursos educativos”.

Según ha precisado, “aunque el decreto establece que los centros públicos deberán tener al menos dos grupos por nivel, no se hace ninguna mención al tamaño mínimo de los centros privado-concertados, de modo que seguirán existiendo y se seguirán concertando y financiando con fondos públicos los centros privado-concertados de una sola línea”. Por tanto, según EHIGE, “parece evidente que el criterio de utilización óptima de los recursos educativos no se aplica de igual manera en los centros privado-concertados”. Por otro lado, ha apuntado que este decreto modifica la ratio mínima para conformar un grupo o aula en los centros privado-concertados. Según ha valorado EHIGE, esta medida, “que no tiene ninguna justificación pedagógica, tiene como objetivo mantener un nivel de concertación educativa que no se corresponde con el contexto de bajada de natalidad actual, evitando el cierre de aulas en los centros privado-concertados”.

A su entender, “es claramente un rescate económico de las patronales de centro educativos religiosos y de las ikastolas privadas, poniendo en evidencia una vez más que, aunque estos centros se financian con fondos públicos, no se les aplica el criterio de optimización de recursos públicos”. Además, EHIGE ha denunciado que, en el mes de agosto, el Gobierno vasco “ha modificado los módulos de concertación educativa, aumentando la financiación a los centros privado-concertados, sin que a fecha de hoy se conozcan las razones o estudios económicos que justifiquen dicha modificación”.

La asociación que agrupa a las Ampas de Euskadi ha advertido que el nuevo decreto de planificación “no garantiza que los municipios que actualmente solo cuentan con oferta educación privada-concertada dispongan en lo sucesivo de centros públicos”. En la actualidad, ha indicado, “ no todos los municipios con oferta educativa cuentan con centro de titularidad pública” y este decreto, según ha criticado, “no contempla ninguna medida concreta que modifique esta situación”. En ese sentido, ha apuntado que en la Comunidad Autónoma Vasca existe ocho municipios (cinco en Gipuzkoa, dos de Álava y uno en Bizkaia) que “solo ofertan educación privada-concertada”.

Por otro lado, EHIGE ha advertido que “esta misma norma permite que, si en una misma zona escolar coexisten varios centros públicos, se cierre alguno de ellos, mientras que el número de centros privados de la misma zona siga inalterable”. Una vez más, ha lamentado, “las reglas de juego no son las mismas para los centros públicos y privado-concertados”. EHIGE ha insistido en que el decreto de planificación “no recoge ningún tipo de medida que permita ampliar el perímetro de la escuela pública, tal y como se recoge en el Pacto Educativo, ni tampoco concreta medida alguna para corregir esta situación de desequibilibrio en la oferta”. Además, ha denunciado que, “a pesar de que la ley orgánica y la Ley de la Escuela Pública Vasca establecen que los agentes educativos tienen derecho a participar en la confección de la planificación educativa”, el Departamento de Educación “ha hecho caso omiso a los distintos requerimientos” realizados por EHIGE y representantes de los Consejos Escolares de los centros públicos.

Trabajar “coordinadamente”

Este viernes también, el Gobierno central y el vasco han acordado trabajar “coordinadamente” cualquier cambio de la actual prueba de acceso a la universidad (EBAU) y han apostado así por consolidar los encuentros bilaterales para analizar conjuntamente los proyectos a desarrollar. El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, y la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, han mantenido este viernes una reunión bilateral en la sede del Ministerio para “compartir análisis sobre diversas cuestiones vinculadas al ámbito educativo, proyectos normativos, coordinación con la UE en el ámbito de la FP, o la respuesta de la comunidad educativa ante la covid en este inicio de curso”, según ha destacado el Ejecutivo vasco.

Junto con el consejero, han asistido a Madrid la viceconsejera de Educación, Begoña Pedrosa, y el viceconsejero de Formación Profesional, Jorge Arévalo. Por su parte, la ministra ha estado acompañada por el secretario de Estado de Educación José Manuel Bar y la Secretaria de Estado de FP, Clara Sanz. En un comunicado, el Ejecutivo vasco ha resaltado que la intención del Gobierno central de modificar la prueba de acceso a la universidad ha sido así “una de las principales cuestiones abordadas en la cita”. A juicio del consejero Bildarratz, una propuesta de semejante calado exige “un trabajo previo, dado que Euskadi cuenta con competencias educativas que definen buena parte de los contenidos y objetivos de la educación de su alumnado”.

Para el Gobierno vasco, cualquier evaluación, por definición, tiene que respetar la idiosincrasia del contexto a evaluar y del lugar el que se realiza la misma. De este modo, considera necesario llevar a cabo una transición hacia un modelo de evaluación por competencias, aunque ha trasladado a la ministra la necesidad de proceder “de manera pausada y pautada”.

Bildarratz ha recordado que el nuevo currículum de Bachillerato comienza a implementarse este septiembre, y que antes de cualquier modificación es necesario “dar tiempo” a los centros para que vayan adaptando proceso metodológico y pedagógico. Según ha afirmado el Gobierno vasco, la ministra ha mostrado así su disposición a “trabajar coordinadamente” con el Departamento de Educación cualquier cambio que afecte a la actual prueba de acceso a la universidad. Por otro lado, el consejero Bildarratz ha aprovechado la cita para trasladar a la ministra las líneas generales de la futura Ley Vasca de Educación. Entre sus aspectos más destacados, el consejero ha puesto el foco en las medidas que contempla para hacer frente a la segregación escolar, algunas de las cuales “ya están siendo impulsadas por el Departamento de Educación a través de modificaciones normativas”.

Además, se ha analizado la figura del Servicio Público Vasco de Educación, en el que se integrarán todos los centros educativos que reciban financiación pública, y que será otra de las principales características de la nueva Ley. Durante la reunión, el consejero de Educación también ha señalado la importancia de impulsar coordinadamente las reformas necesarias para la mejora de la profesión docente. En esta cuestión, el Departamento de Educación ha identificado los ámbitos que considera fundamentales abordar: el acceso a la formación inicial (grados y máster), la apuesta por una reflexión en torno a las competencias docentes y el acceso a la función pública, y el impulso a los procedimientos de evaluación del desempeño de la función docente. El consejero ha compartido con la ministra sus propuestas de modificación, con la intención de poder compartir un diagnóstico y consensuar las principales medidas a implementar.