Fanjul alaba los tres años de presidencia de Casado en el PP y cree que está "reconstruyendo el centro-derecha"

Beatriz Fanjul, la única diputada del Partido Popular en Euskadi y presidenta de las Nuevas Generaciones, ha alabado los tres años de Pablo Casado al frente de la presidencia del partido. En una rueda de prensa en la sede de Bilbao, ha destacado la "ilusión, unidad, de proyecto y logros" del PP, que Casado como presidente, "pasito a pasito", están "reconstruyendo el centro derecha", si bien el PP sufrió un descalabro en las generales de 2019.

Fanjul, quien hace unos meses protagonizara un vídeo que se hizo viral por tildar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso de "lo malo conocido" durante la campaña electoral madrileña, ha recordado su apuesta por Casado como "la mejor personas para dirigir" y, ahora, ha afirmado: "Puedo corroborar que no me equivocaba".

"Bajo estos tres años de presidencia de Pablo Casado, el Partido Popular ha conseguido hitos que nunca se habían logrado y uno de ellos es gobernar en Andalucía, la región más poblada de España. Algo que si miramos atrás veríamos como imposible y gobernando encima como ocurre en la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso y con el Ayuntamiento, con Almeida al frente. Son también logros en parte del trabajo de Pablo Casado como presidente. Bajo su mandato y es necesario recordarlo, las apuestas personales suyas contra el susurro de muchos se han consagrado una nueva generación que yo calificaría de excelentes gestores y gobernantes en el Partido Popular", ha señalado Fanjul.

Una de esas "apuestas personales" es ella misma. La joven diputada ha descrito el de Casado como "un proyecto que no excluye a nadie porque se centra en lo que nos une como españoles y no en lo que nos separa" y que contagia la "ilusión a todos". "Es una buena persona, con valores y principios, que ha predicado con el ejemplo día a día", ha asegurado.

Preguntada por el silencio de Casado ante el revisionismo histórico sobre la Guerra Civil y la dictadura franquista a la que se ha sumado su formación política en los últimos días y las polémicas palabras del exministro de la UCD Ignacio Camuñas que, el lunes, en una mesa redonda organizada por el PP y que estaba presidida por el propio Casado aseguró que la sublevación de los militares franquistas contra la democracia de la II República "no fue un golpe de Estado" y que la Guerra Civil fue responsabilidad del Gobierno republicano ha indicado que "hay partidos que están obsesionados con mirar al pasado, mirar al 36 o hablar de un futuro no tan lejano como es el 2050. Yo he nacido en democracia, he nacido en libertad y me quedo con eso, me quedo con el abrazo de la Transición".

"Nunca he hecho ningún mitin en Zaldibar ni lo he llegado a politizar jamás"

Cada día desde que ocurrió el derrumbamiento del vertedero de Zaldibar, que acabó con la vida de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán -este último aún en paradero desconocido- Fanjul publica un tuit recordando a Beltrán y pidiendo explicaciones al Gobierno vasco tras paralizar, sin éxito, la búsqueda del trabajador desaparecido entre los escombros.

531 días lleva Joaquín Beltrán enterrado bajo la basura del Vertedero de Zaldívar.



531 días en nuestro recuerdo.



Hoy hace 68 días que Urkullu y el Gobierno vasco han dejado de buscarle. — Bea Fanjul (@bea_fanjul) 22 de julio de 2021

"Voy a seguir haciéndolo hasta que acabe con algo que se merece y creo que es un homenaje", ha apuntado la diputada. Preguntada por si ha tratado con la familia ha indicado que "cuando sucedió el terrible accidente" estuvo en contacto con su abogado. "Me puse a su disposición. Si os fijáis yo nunca he hecho ningún mitin en Zaldibar ni lo he llegado a politizar jamás. Yo lo que hago es un recuerdo porque cuando pasó la pandemia, cuando nos confinaron a todos se hablaba de las penas de familias, de amigos, de padres, de hermanos, de abuelos que habían fallecido a raíz del coronavirus, pero la gente se olvidó de que había dos personas que estaban enterradas. Había dos familias que estaban sufriendo muchísimo y desde la buena voluntad y la buena fe yo lo único que podía era recordarlos", ha explicado.

Tras criticar al Gobierno de Pedro Sánchez con "los amigos de Venezuela, los sediciosos catalanes y los que aún siguen siendo herederos de la banda terrorista ETA" ha destacado que Casado lidera "un proyecto de partido en el que cada vez se suma más gente". También ha querido alabar la trayectoria del PP vasco. "Siempre he dicho que soy una persona que admira profundamente al Partido Popular vasco. De hecho estoy afiliada por ellos. Seguramente si hubiera nacido en otro sitio ni siquiera estaría en política hoy. Trato de seguir aprendiendo con ellos. Es un partido que además nos hemos ido renovando con todos los congresos provinciales, formado por gente con ganas".

Preguntada por posibles alianzas con el PNV para llegar al Gobierno en las próximas elecciones generales ha indicado que el de Ortuzar se trata de un partido "capaz de darte la mano y de traicionarte al día siguiente". "Nosotros vamos a ganar, vamos a intentar conseguir una fuerza mayoritaria. Cuando hablan de alianzas, me da igual que sea cualquier partido político menos EH Bildu, el PP siempre ha intentado trabajar por todos los españoles", ha concluido la diputada vasca.