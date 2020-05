Objetivo Birmania. Julio Eiguren el espía vasco que no existió

La invasión de Birmania (hoy en día Myanmar) —en manos del Imperio Británico desde 1886-, por parte del Imperio del Sol Naciente a finales de diciembre de 1941 fue otro golpe estratégico militar de gran relevancia contra el dominio de las potencias aliadas en el sureste asiático. Los británicos capitularían en abril de 1942, pasando Birmania a ser una pieza clave en el tablero militar japonés en un intento final de subyugación de China y de preminencia en la región. Mientras los vasco-nevadenses de las Fuerzas Aéreas estadounidenses Joseph Malaxechevarria Plaza, Santy Arriola Onandia, John Montero Bidegaray y Domingo Arangüena Bengoa sobrevolaban heroicamente los cielos de Birmania, en la extremadamente peligrosa ruta entre India y China, en el sur del país era desplegado, a finales de 1944, el agente secreto de la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS) —la primera agencia centralizada de inteligencia en el extranjero en la historia de Estados Unidos (EEUU)-, Julio Eiguren Bermeasolo, nacido en 1919 en Jordan Valley (Oregón) de padres vizcaínos. Dos años antes de la creación de la OSS, el 13 de abril de 1942, Eiguren se había alistado en el ejército en la ciudad de Boise, Idaho. Durante dos meses asistió al Centro de Entrenamiento de Reemplazo de la Policía Militar en Fort Riley (Kansas), que fue establecido en abril de 1942 para formar soldados y policías militares para el reemplazo de las pérdidas en el extranjero. El 8 de junio sería trasladado a South Post, Fort Myer (Virginia). Su especialidad militar ocupacional era la de “mensajero”.

A pesar de ser una organización muy joven, establecida en junio de 1942, la OSS se expandió rápidamente, aunque con dificultades y en diferentes grados de penetración, por los diferentes teatros de operaciones, con la excepción del Pacífico, tajantemente vetado por el general Douglas MacArthur. (Posteriormente en 1944 y 1945, el almirante Chester W. Nimitz haría uso de la pionera unidad marítima de la OSS en la invasión de Filipinas). Tras la liberación de Francia, y una vez estabilizado dicho teatro de operaciones, la prioridad de la OSS se trasladó inmediatamente a Alemania, y tras el fin de la guerra en Europa al frente asiático. Excluido de los sectores del Pacífico controlados por el ejército y la armada, la OSS destinó todos sus esfuerzos al distante Teatro China-Birmania-India, desconocido ampliamente por el público y considerada como la “guerra olvidada” de la Segunda Guerra Mundial (SGM). Si en octubre de 1944, el personal del OSS destinado a esa región no alcanzaba el 14%, entre junio y septiembre de 1945 contó con un 36% (unas 4.000 personas) del total del personal de la agencia. Era el terreno “ideal” —escasamente poblado con densas junglas, y un clima monzónico devastador y plagado de enfermedades tropicales-, para llevar a cabo el tipo de guerra no convencional detrás de las líneas enemigas que la OSS había perfeccionado en la Europa ocupada por la Alemania Nazi. De esta manera, envió por primera vez al extranjero un primer destacamento de fuerzas especiales, formado por las secciones de operaciones especiales y de inteligencia secreta, llamado “Detachment 101” (Destacamento 101), el cual operó en el norte de Birmania ocupado por Japón, entre abril de 1942 y 1945. La OSS contaba con unos 800 americanos y una guerrilla de unos 10.000 nativos indígenas (unos 9.000 Kachin los cuales formaron los “Kachin Rangers”) instruida por la agencia americana para hacer frente a las tropas imperiales japonesas.

Misiones y bases de la OSS en el sudeste asiático en septiembre de 1945 (https://www.cia.gov/library/publications/intelligence-history/oss/pg_36.jpg/image.jpg).

De manera similar, la OSS constituyó el “Detachment 404” (Destacamento 404) cuya área operativa cubría el sur de Birmania, la costa de Arakan (con una fuerte presencia de la minoría musulmana rohingya, armada y entrenada por los británicos), el sur de la Indochina francesa (Camboya y sur de Vietnam), Siam (hoy en día Tailandia), Malasia y las Indias Orientales Holandesas (Indonesia), principalmente. EL “404”, identificado oficialmente con el sobrenombre de la “División Experimental de EEUU”, estuvo activo durante 21 meses. Fue formado por unos 200 agentes seleccionados de los comandos de grupos operativos, la sección de inteligencia y de la unidad marítima, los cuales actuaron entre 1944 y 1945, con ayuda de agentes malayos formados por la OSS en EEUU. El cuartel general del “404” estuvo situado en Kandy (en la entonces Ceilán Británica, hoy Sri Lanka), donde se encontraba el Cuartel General del Comando del Sudeste Asiático de los Aliados liderado por el almirante británico Louis Mountbatten y el teniente general estadounidense Joseph “Vinegar Joe” Stilwell, entre 1943 y 1946, quien conjuntamente coordinaban sus acciones (a diferencia del “101” que retenía su autonomía táctica). El 14 de febrero de 1944 Eiguren fue transferido del ejército a la OSS, recibiendo formación altamente especializada para servir en el extranjero. El 23 de noviembre de 1944 fue destinado al “404”.

Julio Eiguren se alistó en 1942 en el ejército en Boise (Cortesía de la familia Eiguren / Basque Museum and Cultural Center).

A pesar de las estrechas relaciones que mantenía la OSS y el Gobierno vasco en el exilio, y particularmente entre su director el general William J. “Wild Bill” Donovan y el Lehendakari José Antonio Aguirre, la incorporación de Eiguren, y otros vasco-americanos, se produjo al margen de dicha colaboración. El potencial de una generación entera de jóvenes americanos de origen vasco que se incorporaría a todas las diferentes ramas del ejército estadounidense y en todos los frentes militares durante el transcurso de la SGM pasó incomprensiblemente inadvertido para el propio Gobierno Vasco y su servicio de inteligencia. ¿Cuántas unidades militares, exclusivamente vascas, podrían haberse formado de haber contado con cientos de reclutas vasco-americanos? Es particularmente en el contexto del 75 aniversario de la constitución del batallón Gernika, la única unidad combatiente vasca en la SGM, donde se hace ineludible la indagación sobre las razones que subyacen a la no utilización del contingente vasco-estadounidense por parte del gobierno de Aguirre.

Una de las secciones de la OSS que destacaba, junto a la de inteligencia secreta y de operaciones especiales, era el Comando de Grupos Operativos (equiparable a la unidad de las fuerzas especiales del ejército británico, Special Air Service, SAS, fundada en julio de 1941), responsable de la selección, formación, equipación y activación de grupos de resistencia en labores de guerra de guerrillas (una especie de “ejércitos secretos”); ataques discrecionales selectos; y operaciones de combate sorpresivas, de limitado alcance y de ámbito muy local efectuado por fuerzas especiales reducidas. Estas unidades de comandos —uniformadas a diferencia de sus compañeros de operaciones especiales-, fueron formadas por inmigrantes con dominio de idiomas extranjeros, residentes en EEUU, o por americanos de segunda generación, y que habían retenido el idioma materno. La mayoría de sus miembros fueron reclutados de las fuerzas armadas. Se ensalzaba y empoderaba a las poblaciones nativas, minorías étnicas o religiosas con el afán de movilizar a las distintas poblaciones en favor de los Aliados, ya fueran los “Kachin Rangers” o los fallidos comandos vascos de Rothschild (o Airedales) (1).

Por ejemplo, entre los grupos operativos, GO, que sirvieron en Francia destacaron los compuestos por franceses, estadounidenses de origen noruego o italiano-americanos. Hacia 1944, los GO contaban con 2.000 hombres, entre ellos alemanes, griegos, yugoslavos (la OSS formó tanto a partisanos del Partido Comunista bajo el liderazgo de Josip Broz “Tito” como a los Chetniks, guerrilla nacionalista leal a la monarquía y anticomunista, del general Dragoljub “Draža” Mihailović), y anticolonialistas tailandeses o chinos (estos últimos en 1945). Como se ve, la formación de grupos operativos exclusivamente vascos no hubiese sido para nada extraño ya que seguía la propia idiosincrasia de la OSS.

Julio Eiguren subido a una moto Harley Davidson WLA (Cortesía de la familia Eiguren / Basque Museum and Cultural Center).

Según el expediente militar solicitado a los Archivos Nacionales de EEUU (NARA), Eiguren trabajó para la Sección de Servicios del “404” como “mensajero” o “despachador”, aunque su “habilidad especial” era el de “trabajador de aeronave” sin mencionar las misiones en las que tomo parte. El servicio de mensajería (“courier”) consistía en manejar la transmisión de documentos altamente clasificados, por lo que se contrató a personal de muy alto calibre, siendo su trabajo vital para la comunicación entre los diversos componentes del destacamento. En muy pocos meses Eiguren ascendió muy rápidamente, de soldado raso a sargento.

Orden de transferencia confidencial de Julio Eiguren a la OSS (Archivos Nacionales de EEUU, NARA).

Entre otras actividades, el “404” cartografió la costa de Arakan (repleta de manglares), recopiló miles de informes de inteligencia, informó de submarinos japoneses, ayudó a rescatar a pilotos Aliados derribados, se infiltró en territorio enemigo, realizó decenas de sabotajes, y organizó numerosas y exitosas operaciones en Tailandia, incluyendo la formación de una guerrilla tailandesa (algunos de ellos, estudiantes en universidades estadounidenses, fueron entrenados por la OSS en EEUU) que no entró en guerra debido a su fin inmediato. El “404” también colaboró con agentes y guerrillas del Viet Minh de Ho Chi Minh en Vietnam, les facilitó armas, medicinas y entrenamiento, y realizó sus propias misiones en territorio vietnamita. Con la captura de Rangún el 2 de mayo de 1945 Birmania fue mayormente liberada de la ocupación japonesa. Las acciones llevadas por la OSS facilitaron que, tras la guerra, Tailandia mantuviese su soberanía, bajo la órbita de la política exterior americana, y alejada de las antiguas pretensiones coloniales del Reino Unido.

Julio Eiguren falleció a los 58 años sin revelar su verdadera labor durante la SGM (Basque Museum and Cultural Center).

Después de nueve meses y medio de servicio en Birmania el 6 de noviembre de 1945 Eiguren terminó su trabajo con la OSS como parte del programa general de desmovilización de las tropas americanas. A su regreso a Estados Unidos fue trasladado a Fort Mead (Maryland) el 14 de noviembre de donde fue licenciado del ejército. Falleció de un ataque al corazón en su rancho de Emmet (Idaho) el 7 de agosto de 1976 a los 58 años. Para la opinión pública Eiguren fue un soldado más del ejército que sirvió con honor a su país en el extranjero. Pero en realidad fue un agente secreto del cual desconocemos su labor en el “Destacamento 404” de la OSS y cuya contribución al fin de la guerra en el frente del sureste asiático fue del todo desconocida. Según sus superiores, “el sargento Eiguren fue uno de los más excepcionales soldados de este Destacamento” con excelentes habilidades físicas, dotes de liderazgo y motivación, entre otras cualidades. Para el mundo Eiguren nunca estuvo en Birmania.

(1) Oiarzabal, Pedro J. y Tabernilla, Guillermo. “El enigma del mito y la historia: ‘Basque code talkers’ en la Segunda Guerra Mundial. La OSS y el Servicio Vasco de Información—la Organización Airedale”. Revista Saibigain, Nº 3 (2017).