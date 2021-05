La Fiscalía investiga a la organización juvenil de Sortu a instancias de la Ertzaintza por una campaña de "explícita" de "odio"

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Álava ha abierto investigación contra Ernai, las juventudes de Sortu, por supuesto delito de odio contra la Ertzaintza, según han informado a Europa Press fuentes del ministerio público. La Ertzaintza ha remitido un atestado a la oficina que dirige el fiscal Josu Izaguirre con material sobre la campaña de Ernai contra la Policía autonómica vasca, como carteles, pancartas y los mensajes difundidos por la organización juvenil de la izquierda abertzale y que, a su entender, podrían suponer delito de odio, como ya adelantó el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka.

El Ministerio público ha incoado diligencias de investigación para determinar si, efectivamente, considera que Ernai ha incurrido en delito con su campaña contra la Ertzaintza. A la espera de lo que determine el ministerio público, y en su caso los tribunales, Erkoreka ha asegurado este miércoles que "los mensajes de odio" de las juventudes de Sortu hacia la Ertzaintza son "explícitos y claros". A su juicio, "han utilizado la palabra odio" especialmente en sus mensajes en redes sociales, "se han mostrado partidarios del odio hacia la Policía y han pretendido atraer a la sociedad en torno a eso". "Lo que no se puede es meter mensajes explícitos de odio en las redes y andar en el límite del delito de odio, sin entrar de lleno. Queremos aclaraciones porque, cuando se dan aclaraciones, todo el mundo sabe cómo actuar, e incluso el que anda con mensajes de odio puede saber cuáles son los límites que no se pueden sobrepasar", ha apuntado.

Mientras, el atestado presentado por la Ertzaintza sigue abierto, con lo que cada cartel o nuevo ataque contra la Policía autonómica por parte de Ernai se aporta al expediente como prueba. Lo último han sido unas pintadas aparecidas este pasado martes en el barrio donostiarra de Altza. De momento, la documentación aportada a la Fiscalía consta de pancartas, carteles, pintadas y mensajes de Ernai, en los que se llama "perros" o "psicópatas" a los agentes de la Policía autonómica o aparecen las siglas de ACAB --correspondiente a 'All cops are bastards (Todos los policías son bastardos)'--. También se han facilitado pasquines en los que se lee 'Todos odiamos a la Policía', con fotografías de agentes a los que han colocado caras de perro, o las pintadas y pancartas colocadas en diferentes sedes, sobre todo del PNV, en las que se emplaza a la formación jeltzale a "atar a sus perros", acompañados de bozales.

El atestado se ha presentado ante la Fiscalía alavesa al considerar que la campaña comenzó en este territorio y que la cuenta de Twitter de Ernai Gazteiz está siendo la más activa en sus ataques a la Ertzaintza. Fuentes del Gobierno Vasco han señalado, en declaraciones a Europa Press, que el Ejecutivo no tiene "ninguna duda" de que las juventudes de Sortu desarrollan desde hace semanas una campaña de "hostigamiento y odio" hacia la Policía autonómica, que, además, no duda en firmar. No obstante, cree que deben ser la Fiscalía y los tribunales los que determinen si Ernai incurre, de esta forma, en un delito de odio, tal como está tipificado en el Código Penal.

Por el contrario, la portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, ha calificado de "gravísimo" que el Gobierno pretenda que la Justicia investigue los mensajes de Ernai. Ha añadido de que el anuncio realizado en este sentido por el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, "es un disparate que supera todos los limites". La posición expresada por Erkoreka es "un disparate político y jurídico que puede tener consecuencias gravísimas para algunos jóvenes de este país", a su entender. Ha argumentado que el Gobierno "está dejando en evidencia todas sus incapacidades y su falta de proyecto". De esa forma, ha reprochado que en lugar de ofrecer soluciones a los "gravísimos problemas" de los jóvenes "cree que mintiendo reiteradamente y atacando a la juventud y al conjunto del movimiento soberanista de izquierdas va a conseguir tapar sus enormes carencias". "Esto de inventarse delitos con el único objetivo de que algunos jóvenes tengan que terminar declarando en los tribunales es gravísimo; es un disparate que supera todos los límites", ha añadido. Ya esta martes, PNV y EH Bildu se enfrentaron por otros temas de naturaleza económica.