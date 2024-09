El Gobierno vasco investiga si las críticas de la humorista Ane Lindane a la Ertzaintza por no buscar a su acosador son delito

A finales de agosto, la humorista Ane Lindane denunció ante la Ertzaintza acoso y amenazas de muerte en sus redes sociales desde distintas cuentas operadas por un usuario que la propia Lindane identificó posteriormente. El usuario la amenazó con asesinarla y violarla. A pesar de presentar las pruebas, desde la comisaría de la Ertzaintza en la que realizó la denuncia, la de Zabalburu en Bilbao, le señalaron –según explica ella– que “sería complicado identificar al agresor”, lo que motivó el enfado de la humorista y un encontronazo en las redes sociales con el sindicato policial Esan, que ha llegado a pedir una sanción contra Lindane por sus críticas contra la Ertzaintza.

A través de un comunicado, el sindicato policial critica que –en una entrevista realizada en el canal de YouTube Spanish Revolution– la humorista afirmara que “la comisaria de Zabalburu es una puta escombrera y los cipayos que están allí les ves que están pasando de todo, que son medio alcohólicos, peña súper poco profesional, dentro de que todos los policías son malos; pero algunos son más profesionales que otros”.

En el mismo escrito, el sindicato policial exige al Departamento de Seguridad del Gobierno vasco que sancione las “graves declaraciones vertidas contra la Ertzaintza”, que se “solicite una rectificación pública” y que se estudie por parte del Departamento “cuantas acciones procedan en vía administrativa o penal con la finalidad de garantizar el honor y el buen hombre de la Ertzaintza”.

Un mes más tarde, el Departamento de Seguridad ha respondido al sindicato Esan asegurando que van a analizar las “expresiones groseras y descalificantes referidas al personal de la Ertzaintza” para ver si son “constitutivas de delito o de falta y, en su caso, para que se proceda a la adopción de las medidas pertinentes, para el mantenimiento del buen nombre del personal que presta servicios en la Ertzaintza y de la propia institución”, señala el escrito firmado por el Departamento de Seguridad y con fecha del 24 de septiembre.

El escrito del Departamento de Seguridad concluye diciendo: “De todas formas, los y las ertzainas, que cuidan a diario de la seguridad de la ciudadanía cuentan con el apoyo y el reconocimiento del Departamento de Seguridad y, lo que es más importante, de la inmensa mayor parte de la sociedad vasca, como así se ve reflejado en los estudios sociológicos, que se vienen realizando desde hace muchos años”.

Desde Esan han asegurado a este periódico que esperan que el Departamento de Seguridad “no guarde la denuncia en un cajón, y se actúe con contundencia contra todas las faltas de respeto, insultos y agresiones que los miembros de la Ertzaintza y diferentes Udaltzaingoas sufren o puedan sufrir”.

“Cansada y harta”

Por su parte, la humorista Ane Lindane ha declarado en una entrevista con elDiario.es/Euskadi, sentirse “cansada y harta” de esta situación. “Denuncié ante la Ertzaintza de Zabalburu a quien me había amenazado de muerte y amenazaba con violarme y cuando dije que había sido por redes sociales se rieron de mí. Me trataron como si estuviéramos en un bar. Sé que la denuncia que interpuse no llegará a ningún lado, y por eso hice esas declaraciones. Ahora veo que en lugar de investigar mi caso, el Departamento está tratando de lavar la cara de ertzainas que no están haciendo su trabajo”, sostiene Lindane, que recalca que no quiere que su caso “se individualice”, ya que la violencia contra las mujeres en redes sociales es algo generalizado.

Saben que son impunes y las propias instituciones son sus cómplices en este tipo de agresiones Ane Lindane

Fue ella quien investigó a quién se escondía tras los mensajes que había recibido en sus redes sociales y asegura que las personas que agreden de este modo no se valen de su anonimato, sino de la impunidad y complicidad de las instituciones. “Es un error pensar que nos agreden gracias al anonimato, porque cuando descubrimos quiénes son, siguen impunes. El propio acosador dijo en uno de sus mensajes que jamás había sido denunciado por agredir a nadie en redes sociales. Saben que son impunes y las propias instituciones son sus cómplices en este tipo de agresiones”, denuncia la humorista.

Preguntada por si tiene algún tipo de información sobre el estado de la denuncia que realizó sostiene que “lo más probable es que esté archivada”. “Se quién es mi agresor, donde vive, el nombre de su madre, el de su hermana, tengo hasta sus notas del colegio, pero lo más probable es que no le hayan hecho ningún seguimiento a la denuncia. A mí no me han informado de nada hasta ahora, y no confío en que vayan a hacerlo”, concluye.