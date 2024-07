Una grabación hecha en Polonia y difundida en redes muestra al 'número dos' de la Ertzaintza profiriendo insultos

Esta rocambolesca historia, que ya circula de móvil a móvil en las comisarías vascas, tuvo lugar hace unos días en una calle del centro de Varsovia, delante de una cadena de 'croissants' ucranianos. De ella son protagonistas un 'streamer' lituano, Flightas23, un 'influencer' latinoamericano que trabaja en inglés, Cbalto123, y el 'número dos' de la Ertzaintza, el agente Alfonso Garaikoetxea, jefe de la división de Protección Ciudadana. Cientos de miles de personas han visto ya cómo el agente, durante sus vacaciones en Polonia, llamó “gilipollas integral” al segundo creador de contenidos en redes sociales por estar grabando la detención de su colega lituano.

Los hechos tuvieron lugar en el 37 de la calle de Ulica Nowy Świat de la capital polaca. Lo que se aprecia en el vídeo difundido en Instagram y Tik Tok por Cbalto123 es que un hombre tiene un encontronazo con Flightas23. Este joven de Lituania se dedica a hacer directos de “vida real” en la plataforma Kick y, en las últimas semanas, ha recorrido ciudades europeas de variados países. También ofrece contenidos sobre juegos o apuestas. Aparentemente, estaba preparando una retransmisión en esa arteria comercial de Polonia cuando ese hombre le acusa de un robo y le advierte de que avisará a la Policía.

El otro 'influencer' decide grabar la secuencia y, en ese momento, entra en plano el ertzaina Garaikoetxea, evidentemente de paisano. “Eres un gilipollas integral. ¿Quieres dejar de grabar?”, le dice en castellano. Después, añade que él también le va a grabar a él. En ese momento, Cbalto123 le cuenta que le está entendiendo y el alto mando de la Ertzaintza se aleja de la zona con su acompañante. El vídeo difundido, en todo caso, no está completo. Tras esta conversación hay un corte y, después, de fondo se ve a una patrulla uniformada de agentes locales haciéndose cargo del incidente.

Fuentes del Departamento de Seguridad, ahora dirigido por Bingen Zupiria, indican a este periódico que conocen la existencia del vídeo, que lo han visto. No obstante, optan por no hacer ningún comentario sobre su contenido y no aclaran si se ha iniciado alguna actuación interna en relación a estos hechos. Sí remarcan que el alto funcionario “estaba de vacaciones”, dando a entender que sus actos no responden a sus funciones en la Ertzaintza.

Los agentes de la Policía vasca tienen un código deontológico. En él se indica que también fuera de servicio existen unos “deberes”. Igualmente, hay varios incisos sobre el comportamiento con la ciudadanía. Los ertzainas “deberán actuar en todo momento con integridad y dignidad, evitando todo comportamiento que pueda significar pérdida de la confianza y consideración que requieren sus funciones, o comprometer el prestigio o eficacia del servicio o de la Administración”. Y se añade: “En sus relaciones con los ciudadanos observarán un trato correcto y esmerado”.

Garaikoetxea fue nombrado en 2019 jefe de la división de Protección Ciudadana, la que más agentes aglutina en la Ertzaintza. Tiene el rango máximo -galones dorados con dos 'eguzkilores' en hombreras y pecho, lo que antes era un “superintendente”- y antes había ocupado cargos de responsabilidad en Álava, Gipuzkoa o Donostia. Es el agente con más rango en el cuerpo después del jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda. Solamente un tercero tiene ese mismo nivel, el jefe de la división de Investigación. Tiene 62 años y es natural de Pamplona. Es familiar del primer lehendakari, Carlos Garaikoetxea, y en 1999 su nombre ya saltó a los medios de comunicación al tener un accidente en Navarra y negarse a pasar una prueba de alcoholemia de la Guardia Civil, según relató 'El País'.