El Estado hace un guiño a las Haciendas vascas, que tendrán más presencia en la UE y más competencias

El Gobierno central ha hecho un guiño a las tres Haciendas vascas -y al Ejecutivo de Imanol Pradales- cerrando en la Comisión Mixta del Concierto Económico una serie de acuerdos que dan más competencias a los territorios forales y, además, conceden mayor presencia a las instituciones de Euskadi en los órganos económicos europeos. Se trata de un total de 16 acuerdos repartidos en cuatro ámbitos principales, que incluyen la modificación del Concierto Económico para “aumentar el autogobierno económico financiero de Euskadi; la participación de las instituciones vascas en distintos organismos y foros fiscales internacionales; la determinación del Cupo y valoración de políticas activas de empleo definitivas de 2022 y 2023 y provisional 2024; y la participación de Euskadi del 6,24% en diversas dotaciones extraordinarias para actuaciones relacionadas con la sanidad y las víctimas de delitos sexuales”. “Se trata del acuerdo más relevante de los que se ha suscrito hasta ahora desde 2020”, han señalado fuentes de las instituciones vascas a este periódico. Un ejemplo concreto: Euskadi podrá atraer ahora con más facilidad producciones de cine internacionales al ganar competencias en el IRPF de los “no residentes”.

Representantes del Gobierno vasco y de las tres diputaciones forales, que se han reunido con la representación del Gobierno central de forma telemática por las “extraordinarias circunstancias derivadas de la tragedia que vive la Comunidad Valenciana”, han detallado que las modificaciones del Concierto Económico afectan a una veintena de artículos y a dos disposiciones adicionales, entre ellas la ampliación de la autonomía normativa en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, que pasa a ser un tributo concertado y en otros 14 impuestos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), sobre el que podrán introducirse en el futuro modificaciones sobre su cobro y la gestión. Además, se elevan de 10 a 12 millones de euros al año del umbral del volumen de operaciones que garantiza que los contribuyentes de menor dimensión tributen exclusivamente y se relacionen solamente con la Administración tributaria de su domicilio fiscal. Esto, que se trata de una revisión que se lleva a cabo cada cinco años, supone ampliar el número de contribuyentes que tributan en exclusiva a las Haciendas Forales en los que se refiere al Impuesto sobre Sociedades y el IVA.

En lo referente al Impuesto sobre la Renta de No Residentes, pasa a ser un tributo concertado de normativa autónoma en todos los supuestos. Hasta ahora, solo lo era para los contribuyentes que operan en territorio español por medio de un establecimiento permanente y “ahora se extiende la capacidad normativa autónoma a todas las personas no residentes”. “Esto supone un hito para la autonomía normativa de Euskadi porque hace que todos los impuestos generales sobre la renta y el patrimonio en Euskadi se regulen conforme a las normas aprobadas por las Juntas Generales en todos sus extremos. En definitiva, posibilitará que las medidas de impulso y dinamización de la actividad económica y de incentivación de determinadas actividades que aprueban las instituciones forales puedan aplicarse también a los y las contribuyentes no residentes, con el positivo impacto que de ello se deriva para el aumento de la inversión extranjera en Euskadi”, señalan desde las instituciones. Esto puede tener un impacto importante en actividades como las ayudas al cine y a producciones audiovisuales. Hasta ahora era necesario vincularlas con empresas implantadas en Euskadi y a partir de este acuerdo podrá abrirse el abanico de las empresas inversoras en este campo.

Además del IVA y del IRPF de los no residentes se amplía la capacidad normativa en el Impuesto sobre Depósitos en las entidades de crédito; Impuesto sobre el Valor de la producción de la energía eléctrica; el Impuesto sobre la Producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica; el Impuesto sobre el Almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas; el Impuesto sobre el Valor de extracción de gas, petróleo y condensado; el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; el Impuesto sobre las Primas de Seguro; Impuestos Especiales; Impuesto sobre envases de plástico no reutilizables; Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero; Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales; Impuesto sobre Depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos e impuestos; Impuesto sobre Actividades de Juego“. Esta ampliación del ámbito competencial va a permitir a las Haciendas Forales ”adaptar sus normas sobre obligaciones formales y de gestión, reduciendo las cargas que implican para los y las contribuyentes. Además, posibilitará la simplificación del cumplimiento de las mismas al aprovechar las ventajas del sistema TicketBai“, han señalado desde las instituciones vascas.

En relación con el IVA a la importación se ha acordado “analizar detalladamente la problemática para conseguir acordar una solución para los contribuyentes vascos” que ahora están excluidos del sistema puesto en marcha en 2015 por parte de la Administración del Estado por el que se permite a los contribuyentes no tener que adelantar en Aduanas el pago del IVA. “Sin embargo, los y las contribuyentes que tributaban a las Haciendas Forales están excluidos de ese sistema y soportan una carga financiera adicional al tener que adelantar ese dinero en la Aduana y luego recuperarlo de las Haciendas Forales”.

En los acuerdos se incluye, por otra parte, la aceptación de una “demanda histórica de las Haciendas Forales” como es participar en organismos fiscales y económicos en el ámbito internacional, en particular, en la Unión Europea, “así como la visibilidad de la información procedente de las Haciendas Forales en todo intercambio internacional que realice la autoridad estatal”. Junto a ello, se ha acordado ampliar la participación de las instituciones vascas en órganos del Ecofin incluyendo también su participación en los Grupos de Alto Nivel, así como en las reuniones plenarias, en las que se traten temas analizados en cuestiones tributarias y código de conducta. También se reconoce a Euskadi la participación de foros internacionales de fiscalidad de la OCDE.

Cupo

La reunión ha servido para aprobar los cupos líquidos y las compensaciones financieras definitivas para 2022 y 2023, y provisionales 2024, con cifras que oscilan entre los 1.500 y los 1.700 millones de euros anuales. Además, se han acordado las valoraciones de Políticas Activas definitivas para 2022 y 2023 y la provisional 2024, por importes situados entre los 252 y los 284 millones de euros. Además, se han actualizado y refundido todos los acuerdos alcanzados desde 2010 sobre la financiación de las políticas activas de empleo; y se ha renovado el acuerdo de participación de Euskadi en las dotaciones del Fondo Social Europeo que se destinen a esas funciones. Atendiendo al índice de imputación del 6,24%, se ha acordado la participación de Euskadi en las dotaciones extraordinarias del Plan de Atención Primaria y Comunitarias, y de las Ayudas Económicas a Víctimas de Violencia Sexual, con 11,6 millones de euros y 68.000 euros, respectivamente.

Se ha acordado una nueva reunión de la Comisión Mixta antes de final de año una vez que se complete la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley por la que se establece un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición del 15% para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, a los efectos de proceder a la modificación del Concierto Económico para incorporar los nuevos impuestos creados por esa Ley a la competencia de las instituciones vascas. Las modificaciones del Concierto Económico habrán de ser ratificadas después en las Cortes Generales. También queda pendiente conocer cuál es el techo de déficit y de endeudamiento para el próximo año que el Estado otorga a las administraciones vascas.