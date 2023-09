Hondarribia celebra su alarde más igualitario hasta la fecha, pero aún lejos de crear un único desfile mixto

El alarde de las primeras veces. Así podría denominar el desfile de este 2023 la compañía Jaizkibel, que lleva más de 25 años reivindicando la participación de las mujeres en el alarde de igual forma en la que participan los hombres y no solo en el papel de cantinera. Este año ha sido la primera vez que el desfile igualitario ha partido del árbol de Gernika, mismo lugar desde el que sale el conocido como alarde tradicional. También por primera vez ha sido recibido por el alcalde, Igor Enparan, que ha vivido su primer alarde como alcalde después de que la plataforma local Abotsanitz ganara las elecciones el pasado junio y por la diputada general del PNV, Eider Mendoza. No es la primera vez que la Diputación General recibe al alarde mixto, pues fue en 2011 con Martín Garitano y Bildu al frente (por aquel entonces se denominaba Bildu a la coalición que en la actualidad es EH Bildu), pero sí es la primera vez que lo hace estando el PNV en el mando.

Pese a los pasos que se han dado, ha sido el propio alcalde quien ha querido hacer ver que la realidad es que el conflicto aún sigue enquistado. “A día de hoy tenemos sentimientos diferentes y todavía no hemos sido capaces de dar solución a un conflicto generado hace más de 25 años, pero estamos trabajando en ello y es nuestra voluntad abrir diálogos y construir puentes para que la ciudadanía pueda reconciliarse otra vez. Se han hecho gestos, pero todavía no veo cerca el final. Se tienen que generar muchos espacios de confianza”, ha lamentado el regidor, que ha asegurado que dentro del Ayuntamiento todos los grupos están “convencidos de que el diálogo es la vía”. Sin embargo, los grupos municipales no comparten posturas sobre a qué desfile apoyar: el alcalde ha recibido también al alarde tradicional, algo que ha sido criticado por Jaizkibel, mientras que los grupos de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU han recibido a Jaizkibel pero no al alarde tradicional, al igual que el Ararteko y Emakunde, y, por último, el grupo municipal jeltzale no ha recibido el desfile mixto.

En este sentido, al igual que en años anteriores, se han visto cómo, durante el desfile igualitario, varias personas, gran parte de ellas mujeres jóvenes, se daban la vuelta a modo de protesta contra la participación de la mujer. También se han escuchado abucheos, pero en menor medida que en desfiles anteriores, donde incluso llegaron a haber antidisturbios desplegados en medio del acto festivo y plásticos negros al paso de las mujeres que querían cambiar las cosas.

Desde Jaizkibel, la capitana Nora Ferreira y Ane García, miembro de la compañía, han valorado de forma positiva el desfile de este viernes. “Ha sido una mañana preciosa. Cada vez somos más personas en Jaizkibel, cerca de 1.000, y también son cada vez más las personas que nos aplauden. Este año nos han aplaudido compañeros de otras compañías y eso, para los miembros de Jaizkibel es algo muy positivo. Hoy también ha sido la primera vez que el alcalde nos ha recibido, algo que también valoramos mucho”, han señalado al finalizar el desfile de la mañana.

Sin embargo, también han tenido palabras de crítica hacia el alcalde, Igor Enparan, por haber recibido al alarde tradicional. “Que el alcalde reciba también al alarde excluyente para nosotras, en un momento en el que la normalidad todavía no ha llegado, no es hacer una apuesta por la neutralidad. Recibir a un grupo que a día de hoy defiende la discriminación es una actitud a favor de la segregación y Jaizkibel no lo ve con buenos ojos”, han lamentado, para después asegurar que van a seguir con su lucha hasta conseguir un alarde público e igualitario.

Como adelantó la tarde del jueves el ararteko, Manuel Lezertua, titular de la Defensoría del Pueblo, ha estado presente en el desfile de Jaizkibel con el fin de reiterar su “apoyo inequívoco al derecho de las mujeres a participar en el Alarde en condiciones de igualdad con los hombres”. Si bien en un primer momento con un comunicado difundido se entendió que estaría presente en ambos desfiles, finalmente Lezertua ha explicado que se trataba de un mal entendido, y no ha acudido al alarde tradicional, que empezaba después que el desfile mixto. Con su participación en este recibimiento, el Ararteko ha querido expresar su respaldo a la iniciativa del alcalde “en su apuesta por aunar a la ciudadanía hondarribiarra en torno a un alarde que sea un patrimonio común en el que quepan todas las personas, mujeres y hombres, independientemente de cuáles sean sus ideas o convicciones”.

Lezertua ha asegurado que se adhiere a ese compromiso “favoreciendo los esfuerzos y gestiones en curso, destinados a abrir una nueva etapa que explore, mediante un diálogo activo, otros modos para poner fin al bloqueo histórico que viene produciéndose en Hondarribia en torno a la reivindicación de las mujeres de participar en el acto central de la fiesta”. “Se trata de un noble y novedoso intento de superar las fisuras producidas durante años, con el fin de reunir a todo el pueblo de Hondarribia en torno a la justa y legítima reivindicación de las mujeres de poder participar plenamente en la celebración del alarde. Únicamente mediante gestos valientes como este podrá alterarse favorablemente un devenir enquistado en el tiempo, promoviendo el entendimiento, los espacios de diálogo y los puentes entre los diversos sectores interesados, en aras de recomponer la persistente brecha social que subsiste”, ha señalado.

La directora del Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde), Miren Elgarresta, y la secretaria general, Josune Irabien han participado esta mañana en la celebración del alarde en Hondarribia para mostrar su apoyo a la compañía Jaizkibel y a la participación igualitaria de las mujeres en el mismo. Elgarresta, que ha recibido a la compañía junto al resto de instituciones en la escalinata de la Parroquia de Santa María de la localidad, ha puesto en valor los gestos que este año están se están produciendo con el objetivo de desbloquear un conflicto que lleva demasiados años estancado y, en este sentido, ha valorado positivamente que “por primera vez Jaizkibel sea recibida por la corporación de la localidad”. “Se está abriendo un nuevo escenario. Confío en que este gesto novedoso se convierta en motor para seguir dando pasos de cara a garantizar por fin la participación igualitaria de las mujeres en las fiestas de Hondarribia”, ha asegurado la directora de Emakunde que ha defendido “los gestos que abran puentes y espacios de diálogo” para reivindicar la participación igualitaria de las mujeres en la fiesta.

La diputada general, Eider Mendoza, ha estado presente en ambos desfiles con el objetivo de trasladar que la Diputación “va a hacer un movimiento en ese sentido”, ya que, por primera vez en manos del PNV, la institución va a recibir al alarde igualitario. “Soy mujer, vivo en Hondarribia, tengo tres hijos y una hija y conozco muy de cerca la situación. Es un problema que tiene muchos nudos muy difíciles de desatar”. No obstante, tampoco es la primera vez que Eider Mendoza apoya a la compañía Jaizkibel. Tras negarse a hacerlo durante los años previos, en 2018 acudió al desfile igualitario como presidenta de las Juntas Generales de Gipuzkoa. En aquel momento indicó que “igual que en Irún” ofrecía su “reconocimiento, consideración y apoyo a las dos formas de vivir el Alarde en Hondarribia, presenciando ambas con respeto. Dar la espalda a una o a otra dificulta la convivencia normalizada, que es lo que este gesto busca promover”.

Mendoza también ha recordado que el pasado 30 de junio la Diputación de Gipuzkoa ya tuvo una representación en el recibimiento al alarde mixto de Irún, en el que Mendoza no pudo estar presente “puesto que estaba en plena conformación del Gobierno foral tras la investidura”. “Esperamos que con este movimiento podamos también ayudar en la resolución del conflicto. Un mayor diálogo es lo que se está pidiendo y queremos ayudar en ese sentido. Queremos hacer nuestra aportación como institución, desde la humildad, para la resolución del conflicto a favor del diálogo y del entendimiento, y consideramos que es el momento y que puede ir en el buen camino”, ha concluido.

EH Bildu ha criticado la decisión de Mendoza y de la Diputación acusándole de “legitimar” y “poner al mismo nivel” los dos desfiles. “Es un error que la Diputación de Gipuzkoa ponga en pie de igualdad las dos realidades que se dan en Hondarribia, la que durante años ha trabajado y dado pasos para que las mujeres puedan participar en igualdad en el alarde de Hondarribia, y la realidad de los que lo han hecho en contra. Esto de alguna manera les hace cómplices de una situación en contra de esa igualdad con la que tenemos que avanzar, porque si no, nos encontramos con casos tan dolorosos como los que hemos visto tanto en Hondarribia como en otros lugares”, ha criticado la portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, que ha insistido en que “no se pueden legitimar las dos opciones, no se pueden poner al mismo nivel” porque, según ha remarcado, “unas han trabajado para que la igualdad también exista en las fiestas, para que haya un único alarde público para todos los hondarribiarras, y los otros lo han hecho en contra de esta situación y esto es inadmisible cuando el siglo XXI va a cumplir su primer cuarto”.

Por su parte, la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU en el Parlamento Vasco, Miren Gorrotxategi, y la portavoz en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Miren Echeveste, han encabezado la amplia representación política e institucional de Podemos Euskadi en Hondarribia para mostrar su apoyo a la compañía Jaizkibel. En este sentido, han reclamado avanzar hacia “un alarde público igualitario” en Hondarribia y han mostrado su apoyo al nuevo equipo de Gobierno, de Abotsanitz, que “ya ha dado muestras de querer promover la Igualdad efectiva en el Alarde”. “Las múltiples voces de la ciudadanía pidiendo arreglar el conflicto abren una ventana de oportunidad para que esta sea la legislatura del cambio en Hondarribia”, han defendido.

Desde Guztion Alardea, asociación que trabaja por la participación igualitaria en el alarde de Hondarribia, han comenzado una recogida de firmas para exigir al Ayuntamiento a la asociación Alarde Fundazioa “que pongan fin y busquen una solución a este largo y doloroso conflicto del alarde”. El documento incluye estar de acuerdo con que “el alarde es patrimonio inmaterial de toda Hondarribia”, que “si una sola mujer de Hondarribia alberga el deseo de desfilar en el alarde, ya sea de un modo u otro, tiene todo el derecho a hacerlo”, que “para garantizar su futuro, el alarde debe volver a estar en manos del pueblo”, es decir, que deje de ser organizado por entidades privadas y, por último, que “el fin del conflicto debe llegar a través del diálogo, ya que es la única manera de empezar a curar las heridas”.