In memoriam: Txema Blasco Etxeguren, un actor de récord y un embajador vitoriano

La muerte llega cuando menos te lo esperas. Por pronto que nos parezca. Txema Blasco ya nos falta pero parece que fue ayer cuando le estábamos escuchando reír y haciendo bromas por última vez, conectando una respuesta con otra y sacándole punta brillantemente graciosa a todo y a todos. Su humor era innato. Pura filosofía.

Txema, te has ido, pero solo en una pequeña parte. Tu ingenio y personalidad perdurarán siempre entre quienes tuvimos la suerte y el honor de conocerte. Todavía no nos creemos que ya no estés, pero siempre vas a permanecer entre quienes te hemos querido. Porque eres imposible de olvidar.

Aunque no le ha dado tiempo ni a cumplir los 83 (lo hacía el 13 de julio) Txema Blasco pasa a la historia como el actor alavés por excelencia. Un hombre hecho a sí mismo. Enamorado del teatro, como actor y director, quien tras una carrera de vida en los escenarios alaveses quiso dar el paso al profesionalismo y se enfrentó, con 50 años, a un camino llena de obstáculos que le costó tantos éxitos como disgustos. Hasta convertirse en uno de los mejores actores secundarios del panorama español. No lo tuvo fácil. Marcharse a Madrid y vivir en pensiones con otros actores como Javier Gutiérrez tuvo claros y oscuros, durezas y costuras.

Buena parte de su éxito estaba en su campechanía, humildad y una rapidez mental que no tenía límites. Él lo achacaba a las más de 4.400 actuaciones que había protagonizado haciendo de payaso con lo Hermanos Txeti, gran parte de ellas formando pareja junto a su inseparable Tito Aldama, el que fuera a su vez partenaire de bertsolaris como Xabier Amuriza o integrante del mítico grupo Hertzainak. Txeti, con ‘Txe’ de Txema y ‘Ti’ de Tito. ¡Vaya pareja, tan disparatada como genial!

Buena parte de la actuaciones de este dúo de payasos eran desinteresadas. Txema aprendió el oficio de Ramón Jiménez ‘Zape’, encarnación del personaje Ramontxu, al que acompaño un buen día al sanatorio de Leza. La figura del payaso cautivó a Txema e integró su apariencia al niño travieso que llevaba dentro, aquel que se subía a los tejados de la calle Rioja número 20 para hacer equilibrios imposibles y observar su ciudad con los ojos de quien nunca la había visto antes.

Mientras hacía reír, el inquieto Txema Blasco despuntó en su querido y amado teatro. Compaginó esta afición consusancial con producciones audiovisuales que por entonces surgían en una ciudad periférica pero ávida de material cinematográfico. Corrían lo años 70 y participó en una producción de 16 milímetros con el título de ‘El sacamantecas’, dirigida por Del Val. Su papel aumentó de rango en el primer cine en super ocho con sonido directo que se hizo en Vitoria-Gasteiz. Fue Ramón Aguirrezabal el que dirigió en Narvaja ‘El cura alavés’, bien acompañado por un gran grupo de cineastas locales.

Txema compaginó aficiones con la profesión de contable en Aranzábal y fue un lince con la mecanografía y como vendedor de cursos en CCC. Pero también participó en documentales para la historia como el juicio de Burgos, de 1979, dirigido por Imanol Uribe. O películas señeras como Tasio (Montxo Armendariz, 1984) o Alas de Mariposa, del genial Juanma Bajo Ulloa, en 1991. Ése fue el año en el también participó en Vacas, quizá su película favorita. Tras finalizarla y preguntar a Julio Médem si le veía como actor profesional, la respuesta afirmativa del director donostiarra transformó la vida de Txema y su Familia, a quienes prometió que nunca les iba a faltar nada. Y desde ahí hasta ser un miembro más de casa en la serie 'Cuéntame', hecho que le dio conocerse en todos los hogares españoles.

A pesar de injusta que fue con él en ocasiones la profesión, siempre estuvo dispuesto a ayudar a todo el que se lo requirió. Hasta tal punto fue su generosidad que, sin comerlo ni beberlo, se convirtió en el actor español que más cortometrajes ha rodado. Es difícil dar cifras. Puede que haya bordeado los 200. No lo hizo con intención de batir récords, sino con la misión de ayudar a los directores noveles que pretendían dotar a sus producciones iniciáticas de un primer espada, alguien con experiencia. Entre ellos apoyó los orígenes de Kepa Sojo, Unax Ugalde o Paul Urkijo y siempre estuvo pendiente de sus evoluciones y progresos.

Txema Blasco era, ante todo, un vitoriano de pro. Enamorado de sus tradiciones, del Alavés y el Baskonia. Acompañar la procesión de los faroles junto a su amada Virgen Blanca hasta que sus piernas se lo permitieron fue para él un regocijo. Presumió de su tierra allá donde fue y fue premiado, incluso más allá de los Pirineos. Ciertamente introvertido pero a la vez de personalidad desbordante. Vitoriano auténtico, solitario, luchador, recto, amable, independiente, difícil de controlar, cercano, autónomo, brillante, humilde, honesto… hasta las últimas consecuencias.

El Celedón de Oro en 2020 fue el premio que más ilusión le hizo. Lo buscaba pero se le resistía. Con dudas pero lo consiguió. Fuimos muchos los que los celebramos. Sabíamos lo importante que era para él. Celedones de Oro también le dedicó un documental sobre su vida en exclusiva y la publicación Urrezko, dirigida por Jesús Prieto Mendaza. Hoy todos somos un poco más huérfanos. Cuando se nos mueren los amigos, también se muere una parte de nosotros.

En Alegría-Dulantzi un teatro lleva su nombre. ¿Para cuándo uno en su Vitoria-Gasteiz querida? Los efectos de la vacuna le impidieron acercarse este año hasta La Llanada. Pero sí le permitió recibir un merecido homenaje, acompañado de su inseparable hija Marta, en un lleno hasta la bandera BIZAN Zaramaga, un lugar especial para él. Y él para sus gentes.

Hasta allí se acercó el director de cine y compositor navarro Alfredo J. Espinal, autor del corto Nidels, mezcla de animación y cine real, en el que Txema es protagonista. Eloy González Gavilán apoyó con el visionado de una selección de cortos entre los que estuvieron “El audífono”, “Cita con la muerte”, “Posturas” “Caminante” o “Soy algo para ti”, uno de los últimos cortos en los que participó, dirigido por el propio González Gavilán, histórico representante del cine alavés. El director zamorano también dirigió a Txema en documentales importantes para la ciudad como “Hace 200 años La batalla de Vitoria”, de 2013.

Dos años antes, una exposición retrospectiva de carteles, también, en BIZAN Zaramaga y cinco meses de proyección sirvieron de repaso a las mejores interpretaciones del gran Txema Blasco en la gran y pequeña pantalla. Semana a semana no faltó a ni una sesión. Hasta que la COVID-19 hizo acto de aparición. Tras una recuperación costosa trasladó su vida a la residencia Sagrada Familia de Cucho, donde ha pasado su última etapa, apoyado por profesionales y familia.

Con el recuerdo para sus hijos Marta, Óscar, Yoset y Gaizka. Y sus nietos, a quienes siempre tenía en la boca: Javier, Íñigo, Aimar, Uxue y Aiala. Tampoco se olvidaba en sus conversaciones de sus hermanos Jesús María y Blanca. Descanse en paz TXEMA BLASCO ETXEGUREN, actor por naturaleza, embajador del humor ingenioso, vitoriano de pro y persona buena.