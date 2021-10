El IVAP sostiene que no hay "ningún indicio de irregularidad" en su actuación en la OPE de la Sanidad vasca de 2018

El director general del Instituto Vasco de Administración Pública (conocido por sus siglas IVAP), Egoitz Laburu, ha subrayado este lunes en el Parlamento Vasco que "no ha habido ningún indicio de irregularidad en la actuación que ha tenido hasta ahora" este organismo en la investigación por las presuntas filtraciones de exámenes en las oposiciones de 2018 del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). Según recoge Europa Press, ha subrayado que la institución "va a seguir estableciendo medidas para garantizar la seguridad y la trazabilidad de los exámenes" en las futuras convocatorias de empleo.

Laburu, que relevó el pasado mes de julio a Maite Iruretagoiena al frente del IVAP, ha comparecido a instancias de EH Bildu. En aquella OPE, Osakidetza externalizó al IVAP la confección de parte de las pruebas pero, al no disponer de especialistas médicos, acabó pidiendo a Salud que le diera nombres de profesionales que se encargaran de los cuestionarios. En variadas categorías las mejores notas correspondieron a colegas de hospital de esos elegidos. La coalición abertzale, además, señala las especiales anomalías en la especialidad de Cirugía Plástica, denunciadas ya por el sindicato LAB.

Laburu ha recordado que no es la primera vez que un director del IVAP acude a la Cámara para dar explicaciones sobre este tema. Por ejemplo, ha indicado que el 19 de julio de 2018 su predecesora en el cargo compareció para informar sobre la participación del IVAP en la OPE de Osakidetza. Tras recordar que fue nombrado director general del IVAP el pasado 3 de julio, ha subrayado que lleva en el cargo "apenas tres meses" y ha insistido en que cuando sucedieron los hechos que motivan la petición de esta decisión de comparecencia, no tenía "ninguna relación con el IVAP" y por tanto, no ha tenido participación en el desarrollo de la OPE por la que se le pregunta. "Quiero dejar claro también que no tengo conocimiento directo de los hechos que se están investigando, más allá de lo que he oído en los medios de comunicación en el tiempo que llevo en mi cargo", ha señalado.

No obstante, ha indicado que con su "conocimiento limitado" ha intentado responder a lo que se pide en la petición de EH Bildu sobre la participación del IVAP en la OPE de Osakidetza, a pesar de que "en aquel tiempo, no tenía ninguna relación con el IVAP" y por lo tanto no tiene "ningún conocimiento directo sobre esa participación". Ha explicado que "en el breve tiempo" que lleva en el cargo ha tenido ocasión de leer el informe del Ararteko en relación con la citada OPE de Osakidetza, en el que ha afirmado que se pone de manifiesto que "en ningún momento se ha puesto en cuestión la operativa diseñada por el IVAP al efecto de asegurar la confidencialidad de las pruebas" de la OPE. "Las dudas que se han suscitado sobre una eventual quiebra de la confidencialidad no han estado referidas al IVAP", ha leído antes de subrayar otro de los párrafos del informe del Ararteko en el que se afirma que "es una realidad que en ninguno de los expedientes tramitados se ha cuestionado la labor del IVAP como responsable y garante de la confidencialidad de las pruebas".

Respecto a la especialidad de Cirugía Plástica, el IVAP "ayudó en el proceso de selección convocado por Osakidetza, como suele hacer en el resto de especialidades, y para garantizar que este proceso se hiciera siguiendo los principios de igualdad, mérito y capacidad". "Osakidetza y el IVAP firmaron el 26 de enero de 2018 una encomienda de gestión donde se recoge este acuerdo", ha indicado. Laburu ha rechazado las acusaciones de EH Bildu en las que afirma que "el IVAP, en lugar de denunciar el delito, lo ocultó" y ha dicho que el pasado 3 de septiembre la jueza ha dictado un auto en el que "ha dejado libre de toda la responsabilidad penal a los responsables del IVAP investigados" y "resuelve que no corresponde citarles en calidad de investigados". Es el mismo que eximió al exconsejero Jon Darpón y a la exdirectora general de Osakidetza, María Jesús Múgica.

"No hay ningún indicio que muestre que estas personas se reunieran para organizar un filtrado masivo para la oposición o que se utilizara la contratación del IVAP para favorecer a determinados opositores", ha apuntado. Y ha añadido: "El juez ha manifestado específicamente que entre las funciones de estas personas no se incluye la vigilancia, el control o el fomento de la persecución de delitos". La juez ha eximido de responsabilidad penal a quien era directora del IVAP en aquel momento, y al secretario de coordinación y gestión del IVAP. Por lo tanto, en este momento no tiene ningún sentido seguir diciendo que el IVAP ha ocultado un delito", ha subrayado Laburu.

"Por lo tanto, en la línea de lo realizado hasta ahora, el IVAP va a seguir estableciendo medidas para garantizar la seguridad y la trazabilidad de los exámenes, firmando contratos de servicio con profesionales, estableciendo cláusulas de confidencialidad en los contratos, y también en la vía del certificado de plata en gestión, profundizando y yendo más allá, en esas medidas, siempre teniendo por objetivo la mejora continua, con el objetivo de conseguir la excelencia en los servicios que ofrecemos a la administración y a la ciudadanía", ha concluido.

La parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha reprochado a Laburu que justifique su desconocimiento del tema por su reciente nombramiento cuando ha acudido al Parlamento "en nombre del IVAP" y ha dicho al nuevo director que "tiene la obligación de dar explicaciones al Parlamento", subrayando que en la comparecencia de los anteriores responsables del instituto "no se contó la verdad". "Si se ha roto la legalidad o no todavía está por ver. Hay recursos y queda un largo camino, pero nuestro trabajo no es ese. Nos corresponde investigar si ha habido actuaciones irregulares o no, y en los últimos meses hemos visto que no todo ha sido normal", ha insistido. Ubera ha insistido en que ha pedido explicaciones ante una "sospecha de actuación irregular" y ha calificado de "grave" que desde el IVAP "no haya dado explicaciones públicas sobre su actuación". "¿Qué credibilidad queda para las OPE que se hagan en adelante?; ¿qué credibilidad tendrá el IVAP y Osakidetza? No me ha respondido usted a una sola pregunta", ha insistido.