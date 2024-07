El lehendakari Pradales mantiene su confianza en la consejera investigada por prevaricación: “No news. No tengo más que decir”

El lehendakari, Imanol Pradales, ha ratificado su “confianza” en la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, que va a ser investigada por la presunta comisión de un delito de prevaricación en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Esta pieza da continuidad a unas actuaciones que ya estaban abiertas cuando fue nombrada. “No news”, ha despachado Pradales, preguntado por las últimas novedades judiciales.

Barredo fue denunciada por la Fiscalía de Álava cuando era viceconsejera de Medio Ambiente por haber autorizado, aparentemente de modo irregular, el proyecto Valogreene Paper de Bergara. El caso trascendió cuando Barredo saltó a la Diputación de Álava, aunque ella nunca informó de ello al PNV o a quien la nombró Ramiro González. En los últimos meses, se ha acumulado una segunda denuncia ante la Fiscalía de Gipuzkoa, que encargó un informe a la Ertzaintza. En abril, declaró en calidad de investigada, sin que se haya conocido hasta ahora. Al pasar a ser consejera, adquirió la condición de aforada y ahora es el Superior el que asume la causa, algo excepcional en la política vasca en los últimos años.

“No news. Lo único que existe es una inhibición del juzgado de Gasteiz. No tenemos más novedad”, ha manifestado. “Y no tengo más que decir”, ha seguido. Repreguntado por su confianza en Barredo, ha añadido que es “la misma” que tenía hace un par de semana cuando la nombró para el cargo, dando a entender que el salto del asunto al Superior es un mero formalismo. “No se ha modificado ninguna situación. No hay más”, ha recalcado.

Pradales ha hecho estas consideraciones en el palacio de Ajuria Enea de Vitoria, donde se ha citado con tres alcaldesas en representación de Eudel, Esther Apraiz, Nagorte Alkorta y Cristina Laborda. Es su segunda reunión institucional y su segunda rueda de prensa de la semana. El mensaje que ha querido lanzar es que las políticas de vivienda son una prioridad y que hay que implicar a los municipios en ello. Política “emocional” con sensibilidad “local” es la receta de Pradales, que ha recordado que el programa pactado entre el PNV y el PSE-EE -que es quien lleva la cartera de Vivienda con Denis Itxaso- prevé activar suelo, limitar viviendas turísticas y ayudar a la emancipación segregando propiedades o recalificando lonjas como pisos, entre otras medidas.

En la comparecencia, Pradales ha tocado temas variopintos, desde las gestiones de su Gobierno para atender el caso del saharaui retenido en el aeropuerto de Bilbao -ha empezado con un “no tengo criterio propio” pero luego se ha matizado que es deseo del Ejecutivo preservar sus derechos humanos- hasta la necesidad de que Euskadi reciba menos “menas”, una palabra que utiliza regularmente el nuevo lehendakari. También ha señalado que no le interesa especialmente la participación de España en la Eurocopa ya que él es más aficionado a las regatas y que la semana que viene seguirás sus reuniones con partidos políticos de la oposición salvo con Vox. De hecho, ha exhibido también su preocupación por una posible victoria de la ultraderecha en la segunda vuelta de las legislativas francesas del fin de semana.