MásMóvil promete un Euskaltel con arraigo y mantener el equipo ciclista hasta el 2024

MásMóvil adquirió Euskaltel, compañía señera vasca. Han sido numerosas las voces que han cuestionado si la millonaria operación iba a suponer una pérdida de arraigo y el máximo responsable del grupo, el austríaco Meinrad Spenger, ha tratado de disipar las dudas este viernes con un acto en Donostia. En primer lugar, ha recordado los orígenes guipuzcoanos de MásMóvil. En segundo lugar, ha anunciado 350 millones de inversiones para la nueva Euskaltel. Y, en tercer lugar, ha garantizado la continuidad del apoyo al equipo ciclista Fundación Euskadi al menos hasta 2024.

Spenger se ha defendido diciendo que van a "priorizar" los sitios en los que son "más fuertes", donde tienen "más relación, más arraigo" y donde tienen "más clientes" y ha asegurado que Euskadi es uno de esos sitios. Por eso, se ha comprometido a mantener el arraigo que Euskaltel ha construido durante los años con la sociedad vasca porque cree que es ese compromiso de la operadora vasca lo que más valor le añade. Así, ha comenzado el encuentro con un resumen del recorrido de la empresa en el que ha hecho hincapié en la pronta unión de MásMóvil con el territorio guipuzcoano tras juntarse con la donostiarra Ibercom en 2014, fusión con la que tuvieron acceso a "dinero, a inversores" y a la "confianza del mercado" para poder empezar a crecer. Para ello, ha empleado una imagen de fondo en la que se podía leer en euskera "Kaixo" junto con un puzzle de dos piezas conformado por Euskaltel y MásMóvil.

"Es muy importante tener un equipo local, porque no podemos tener la arrogancia de pensar que desde Madrid vamos a hacerlo todo bien, no. Tenemos que tener un equipo fuerte aquí", ha expresado el responsable. Con ello MásMóvil quiere reforzar el arraigo de Euskaltel en Euskadi, seguir creando "valor adicional y cercanía con los clientes", algo que tiene muy presente la compañía. Asimismo, apuesta por el talento joven, para el que quiere crear una beca con la Universidad de Deusto para impulsar el "talento tecnológico, especialmente IT –'Information Technology', Tecnología de la Información en castellano–, arquitectura de sistemas y el talento de analistas datos" y así "reforzar el equipo histórico de Euskaltel".

Desde sus inicios en 2006, MásMóvil ha adquirido gran cantidad de empresas de telecomunicación. Comenzó con la fusión con Ibercom en 2014 y desde ese año ha aglutinado varias más. En 2015 adquirió Jazztel, y tras ella se hizo con Pepephone, Yoigo, Llamaya, Lebara, Nowo y Lycamobile hasta 2020. Este último año ha adquirido Euskaltel, y con ella Telecable, Virgin telco y R, que formaban parte de la empresa vasca.

La empresa quiere terminar el año llegando a un millón de hogares vascos con fibra óptica, frente a los 35.000 que contaban con ella en el mes de junio, e invertirá 350 millones de euros en Euskaltel en los próximos tres años. Con ella, el objetivo de la operadora es "sustituir el cable por la fibra óptica" e instalar el 5G. Este último se desplegará por más de una razón. Si bien es la última generación de redes móviles, también servirá para dar solución a los vecinos de la Parte Vieja de Donostia, donde no es posible instalar la fibra óptica, gracias a la tecnología Fixed Wireless Access 5G (FWA).

Spenger tampoco se ha olvidado del equipo ciclista Fundación Euskadi. "Me encanta el ciclismo, intento practicarlo todos los fines de semana", ha bromeado. También por ello, afirma que están comprometidos con el equipo, al menos, hasta 2024. "Hace un año y medio nos acercamos al equipo ciclista como grupo MásMóvil a través de nuestra marca Guuk. Estuvimos a punto de cerrar un acuerdo, pero vino Euskaltel y nos sacó, así que algo de culpa tenemos y estamos contentos", ha concluido entre risas.