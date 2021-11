Mendia deja paso en el PSE-EE a un Andueza con "las manos libres"

Idoia Mendia, que este fin de semana cede su puesto al nuevo secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha recalcado que "el proyecto de la Euskadi de hoy lleva el sello de los socialistas", con un PSE-EE en "posición determinante y ser la columna vertebral por la que pasan todas las decisiones".

Mendia deja tras siete años la secretaría general del PSE-EE y aboca a los socialistas vascos a una bicefalia

La dirigente ha valorado de entre su gestión en los últimos años el haber devuelto al socialismo vasco "al liderazgo de la izquierda responsable y de gobierno", que ha hecho "posible acabar con ETA, afrontar la mayor crisis conocida y preparar a Euskadi y España para la revolución que ya está en marcha". "La izquierda vasca patriota de verdad, porque construye derechos en lugar de destruir vidas. La izquierda útil", ha descrito, tal y como recoge Europa Press.

Mendia ha intervenido esta mañana en el IX Congreso del PSE-EE que se desarrolla durante todo el fin de semana en el Palacio Euskalduna de Bilbao bajo el lema "Un nuevo comienzo. Hasiera berri bat", con la participación de más de 350 delegados de los tres territorios y de las Juventudes Socialistas de Euskadi. La cita congresual supone el inicio de una nueva etapa en el partido tras la elección de Eneko Andueza como secretario general del PSE-EE en primarias el pasado 30 de octubre con un 95,30% de los votos de la militancia socialista frente a la otra candidata que optaba a liderar el partido, Soraya Morla, que obtuvo un 4,28%.

Mendia, entre lágrimas en varios momentos de la despedida, ha afirmado que la nueva Ejecutiva que liderará Eneko Andueza actuará "con manos libres, con su equipo de confianza para revisar lo que haya que revisar, exigir lo que haya que exigir y solucionar todo lo que haya que solucionar". En su intervención, ha resaltado los logros electorales del PSE-EE, en especial el incremento de votos en las últimas elecciones autonómicas pese a conformar a la vez Gobierno de coalición en Euskadi, a lo que ha sumado la gestión desarrollada durante la pandemia de la COVID-19.

Ha mirado también al Gobierno de España, y ha asegurado que hay Pedro Sánchez "para rato". Ha resaltado, además, que "no hay decisión en España y Euskadi que no tenga que pasar necesariamente por los socialistas". Del mismo modo, ha aseverado que "el proyecto de la Euskadi de hoy lleva el sello de los socialistas". Asimismo, ha recordado "todas las víctimas del terror y de las vulneraciones de derechos humanos" y ha repudiado "la aniquilación del diferente". "Si habíamos conseguido el cese definitivo de ETA hace diez años, hace tres, ante la disolución definitiva, quisimos que el centro de atención no se situara en los victimarios, sino en sus víctimas. Hoy también", ha descrito. En este sentido, ha denunciado la "profunda injusticia de quienes quisieron imponer un proyecto político por la fuerza, y también de quienes se escudaron en razones de Estado, para eliminar a un semejante". "En nuestra memoria cada una de esas víctimas, sin excepción. En nuestra memoria todos y cada uno de nuestros compañeros... En este 20 de noviembre, en nuestra memoria también, Santiago Brouard y Josu Muguruza, vil e injustamente asesinados en esta fecha por defender unas ideas, y José Benito Sánchez y Benjamín Sancho, vil e injustamente asesinados también tal día como hoy por haber decidido ser policías", ha afirmado.