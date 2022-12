Navaridas agasaja a Martínez-Almeida por dedicar Madrid una calle al pequeño pueblo alavés de 200 habitantes

Navaridas es a la vez un pueblo de no más de 200 habitantes en la Rioja Alavesa y una calle de Madrid próxima al aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas probablemente mucho más grande que el núcleo urbano de este municipio vasco en sí mismo. Este jueves, antes de participar en la cena de Navidad del PP en Vitoria, el alcalde de la capital del reino, José Luis Martínez-Almeida, ha sido agasajado por su homólogo navaritano en la calle de Madrid del pueblo, pegada a la calle del Retiro y que ahora luce ya una nueva placa.

Navaridas y otro pueblo riojanoalavés no mucho mayor, Baños de Ebro, son los 'grandes' feudos del PP en Euskadi, que ha llegado a gobernar en Vitoria y en la provincia de Álava y a ser segunda fuerza en el Parlamento Vasco. En la comarca vinícola en la que ha pugnado en muchos pueblos con el PNV por el control de las instituciones, el PP llegó al poder en Navaridas en 2011 tras ganar no en las urnas, donde ambas fuerzas empataron, sino lanzando una moneda al aire. Ahora Miguel Ángel Fernández, el alcalde 'popular', tiene cuatro de cinco escaños tras los comicios de 2019. El quinto es 'jeltzale'. El PSE-EE no obtuvo representación y los demás partidos ni se presentaron.

Cuentan los vecinos de la comarca que Fernández llevaba tiempo persiguiendo a Martínez-Almeida. Él mismo, al otro lado del teléfono, explica la emoción que le supone la visita del alcalde del municipio más poblado de España. “Navaridas tiene una calle dedicada a Madrid porque hace 40 años Madrid decidió colocar en la zona de San Blas-Canillejas calles alavesas”, señala. En efecto, el callejero de los alrededores de la calle de Navaridas muestra rúas de Yécora, Zambrana, Campezo, Bernedo o Laguardia. Uno de los centros comerciales del lugar será, seguramente, más grande en superficie que todas la casas del pueblo juntas.

“Esto fue más o menos hacia 1982. Y Navaridas correspondió. Somos el único pueblo de Rioja Alavesa y de los pocos de Álava, quitando Vitoria, que tiene una calle de Madrid. Lo hicimos en reciprocidad”, explica Fernández. Su hermanamiento con una capital 16.000 veces más poblada pretende ser tal que el alcalde ha dado la orden de recibir a Martínez-Almeida con la bandera de la ciudad, iluminando de “rojo carmesí” la torre principal y con una placa conmemorativa. El alcalde de Madrid, que ha incluido la visita en su agenda oficial -no así la cena del partido-, ha firmado en el libro de honor de Navaridas, ha visitado su principal palacio, la Casa Sodupe, y se ha llevado no las llaves de la villa sino una barrica de 5 litros, que es el equivalente en esta zona de prestigiosos caldos. “Se la damos vacía, pero la puede llenar de vino o de lo que quiera”, bromea Fernández. Madrid, por el contrario, es una ciudad que se codea en hermanamientos con Nueva York, Miami o Kiev.

Si Martínez-Almeida ha cubierto los 359 kilómetros que le separan de Navaridas, allí también han desembarcado el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, y el líder en Álava, Iñaki Oyarzábal. El pasado año ya intentaron atraer para la cena de Navidad a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero la oleada de contagios por la variante ómicron del coronavirus obligó a suspender el evento. Finalmente, Díaz Ayuso lo compensó con una conferencia en Semana Santa de contenido económico.