Un obús de la Guerra Civil en Elgeta obliga a intervenir a los artificieros de la Ertzaintza

Artificieros de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UCE) de la Ertzaintza han “neutralizado” este pasado miércoles un proyectil localizado por unos trabajadores que talaban árboles en el barrio Egotxeaga de Elgeta (Gipuzkoa). Tras ser retirado, fue explosionado de forma controlada.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, un particular alertó en la tarde de ayer del posible hallazgo de un artefacto, al parecer un obús, cuando se encontraban realizando labores de tala. Los especialistas desplazados confirmaron que se trataba de un obús de la Guerra Civil con carga explosiva. Los agentes procedieron a su retirada y traslado hasta la base de la UDE en Berrozi (Álava), donde se procedió a explosionarlo.

“Nuestro procedimiento nunca es desactivar. Es destruir. Porque [esos explosivos] no están hechos para ser manipulados”, explicó en una entrevista con elDiario.es/Euskadi el jefe de instructores de la UDE, un grupo de medio centenar de agentes en continua formación para atender los riesgos del pasado más oscuro pero también las incertidumbres que esconden en el futuro las siglas NRBQ (defensa Nuclear, Radiológica, Biológica y Química). “Nuestra máxima es no mover, no tocar. Si podemos destruirlo 'in situ', pues lo intentamos. Igual hasta tenemos que traer sacos terreros o cavar una zanja. Si no se puede, habría que trasladarlo o bien a un lugar seguro o bien a nuestras campas de entrenamiento, en Berrozi. Pero el traslado no está exento de riesgos”, explica el agente.