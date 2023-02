Osakidetza niega recortes en psiquiatría y apuesta por menos atención hospitalaria y más servicios “comunitarios”

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha salido este viernes al paso de las críticas del sindicato LAB en cuanto al recorte del 24% en el número de camas del hospital psiquiátrico de Vitoria, el único de Álava. Se incide en que ha habido una reorganización y no una reducción, buscando más “especialización” y “eficacia”, con menos plazas para “rehabilitación” y más para “subagudos”. “El número total de camas en el hospital no ha variado”, defiende Osakidetza. Con todo, recalca que la “disminución de camas va a ser una buena noticia sistemáticamente” ya que implica la apuesta por un modelo más “comunitario”.

SATSE, ELA, LAB, SME, CCOO y UGT se movilizarán el día 25 "contra el desmantelamiento" de Osakidetza

Más

“Los planes de las organizaciones, siguiendo el criterio general del modelo comunitario, deben tender a amortizar recursos monográficos residenciales, como las camas en hospitales psiquiátricos con su carga de estigma y la incorporación de nuevos recursos comunitarios tanto sanitarios (hospitales de día y otros) como sociosanitarios residenciales (pisos supervisados y minirresidencias) y ambulatorios (centros de día)”, explica Osakidetza. Recalca que los cambios han de verse como una “evolución” y no como un “desmantelamiento”, pide Salud, que insiste en que “la demanda es de recursos comunitarios” y no de “camas de larga estancia”. Además, promete que estos ajustes no reducen personal ni gasto. “La dotación ha tenido una evolución creciente con el único límite de la escasez de personal disponible para cubrir las plazas propuestas [...]. El incremento de personal es la norma”, insisten los responsables sanitarios, que indican que Salud va a “cofinanciar” recursos en espacios de “titularidad social” también.

Sobre el mapa de la salud mental en la red de Osakidetza, se indica que en Bizkaia, con tres hospitales, ha tenido también “desde hace años una evolución de disminución en el número de camas” a cambio de “aumento de los recursos comunitarios ambulatorios” y del personal. Gipuzkoa no tiene ningún psiquiátrico público pero Osakidetza defiende que es el territorio “con mayor número de camas de hospitalización psiquiátrica disponible por habitante”, aunque tendrá que disminuir “progresivamente”. El servicio se presta con centros privados concertados, como Aita Menni en Arrasate-Mondragón, San Juan de Dios en esa misma localidad y en Donostia o el hospital de Usurbil.