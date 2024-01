Otegi sobre el cierre del caso Bateragune: “Han fracasado los que querían que ETA no desapareciera de la ecuación política”

Arnaldo Otegi ha comparecido este jueves con rostro serio pese a que lo ha hecho para valorar que el Constitucional le haya dado la razón y haya cerrado de forma definitiva el caso Bateragune. El coordinador general de EH Bildu, que ha estado acompañado del resto de los que fueron condenados en esa causa, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez, Rafa Díez Usabiaga, -Sonia Jacinto no ha podido asistir- ha querido dejar claro que es “un hecho extraordinario” hablar de una sentencia que es favorable al independentismo vasco y ha recordado que “llega 15 años después”. “Estamos contentas y contentos por este resultado. Pero hay que recordar que esto tiene una historia atrás” de “muchos años de persecución”, ha dicho. No obstante se ha mostrado satisfecho porque la sentencia del Constitucional supone el fracaso de los “que no querían que ETA desapareciera la ecuación política de este país”.

“Lo digo con absoluta claridad y con absoluta rotundidad. El Estado quería impedir que la lucha armada de ETA desapareciera de la ecuación política de este país. Ese era el objetivo. Y para eso, lo que trató de hacer es quitarnos de la circulación a los que estábamos tratando de que eso sucediera”, ha insistido Otegi, que ha señalado que había un segundo objetivo: provocar escisiones dentro del independentismo vasco, y “neutralizar el potencial político”. “No había razones jurídicas, había razones de estrategia política”. En este sentido, ha señalado que se dio un caso claro de 'lawfare', que ha comparado con la “guerra sucia” contra los independentistas catalanes. “15 años después esta es la historia de un fracaso, de un doble fracaso”, porque ETA ha desaparecido y “la izquierda independentista es la primera fuerza política electoral en Euskal Herria”. “Ha sido ”un fracaso rotundo“ y ”nos alegramos profundamente“. ha señalado.

Otegi ha valorado así que la mayoría del pleno del Tribunal Constitucional haya revocado la decisión del Supremo de ordenar la repetición del proceso contra el líder de EH Bildu después de que la Justicia europea determinase que no tuvo un juicio justo en la Audiencia Nacional. De esta forma, da la razón a Otegi, que ya había cumplido toda su condena de seis años y medio de cárcel por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna para cuando Estrasburgo dictaminó que no había tenido un juicio justo por la falta de imparcialidad una de las magistradas, Ángela Murillo. El Supremo anuló entonces su condena, aunque se ordenó después la apertura de un nuevo juicio que ha quedado ahora definitivamente descartado por el Constitucional.

El coordinador general de EH Bildu ha pedido al Estado que “haga una reflexión” sobre su participación en “los múltiples sufrimientos de este país”. “Que sean capaces de reconocer que han hecho de todo, desde torturar hasta la guerra sucia, hasta hasta construir 'lawfare' judicial o encarcelamientos injustos”. “No lo estamos formulando en términos de reproche. Ni tampoco estamos formulando en términos de persecución penal o judicial”, ha puntualizado. “Lo estamos planteando en términos de asentar definitivamente una convivencia justa estable duradera en este país”, ha señalado, asegurando que desde la izquierda abertzale también se ha reconocido que la violencia de ETA no debió suceder, aunque ese es un reconocimiento que no se considera suficiente desde diversos sectores.

Otegi ha señalado además que el Estado “lo ha intentado todo” contra el independentismo, como ha señalado también el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. ¿“No es el momento. De que alguien reflexiones y piense que que no se puede neutralizar en términos antidemocráticos a los movimientos independentistas y que hay que buscar una solución definitiva, democrática, a los problemas nacionales en el Estado reconociendo el carácter plurinacional, de respetando lo que deciden los ciudadanos y ciudadanas de cada nación en ese Estado ¿No es una fórmula más viable?”, se ha preguntado. “Sobre todo es una fórmula mucho más democrática. Esa es la reflexión que queremos deberían hacer”, ha señalado.