El Constitucional da la razón a Otegi y rechaza que vuelva a ser juzgado por el caso Bateragune como quería el Supremo

Arnaldo Otegi no volverá a ser juzgado por el caso Bateragune. La mayoría progresista del Tribunal Constitucional ha revocado la decisión del Supremo de ordenar la repetición del proceso contra el líder de EH Bildu después de que la Justicia europea determinase que no tuvo un juicio justo en la Audiencia Nacional. La mayoría progresista del tribunal da la razón a Otegi, que ya había cumplido toda su condena para cuando Estrasburgo dictaminó que no había tenido un juicio justo.

El caso Bateragune quedó sentenciado en 2011 por parte de la Audiencia Nacional. Arnaldo Otegi, junto con otros líderes de la izquierda abertzale, fue condenado a diez años de prisión, aunque el Tribunal Supremo dejó la sanción en seis años y medio de cárcel. Los jueces consideraron que habían intentado reconstruir la ilegalizada Batasuna a lo largo del año 2009.

Fue el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo el que, años después, le dio la razón, cuando ya había cumplido toda su condena entre rejas. El tribunal comunitario entendió que Otegi y el resto de condenados no habían tenido un juicio justo por la “falta de imparcialidad” de una de las magistradas que presidió el proceso, Ángela Murillo, que había tenido un encontronazo con Otegi en un juicio anterior.

El Tribunal Supremo decidió entonces anular su condena por Bateragune, pero a finales de 2020 la Sala de lo Penal en pleno decidió abrir una puerta a que fuera condenado de nuevo, ordenando a la Audiencia Nacional que repitiera el juicio pero sin la magistrada Murillo. Lo hizo a petición de la asociación de víctimas Verde Esperanza, vinculada entonces al diputado de Vox Francisco José Alcaraz. Una posible repetición que el Tribunal Constitucional dejó en suspenso cuando admitió a trámite el recurso del dirigente de EH Bildu. El mismo Constitucional que hace una década, y con una composición diferente, rechazó por la mínima las alegaciones de los condenados contra la “falta de imparcialidad” de Murillo.

Ahora la mayoría del tribunal de garantías español ha avalado la propuesta del magistrado Juan Carlos Campo de estimar el recurso de Otegi, al entender que no debe repetirse el juicio.