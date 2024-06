Otxandiano pide el voto para EH Bildu, la “Internacional de la esperanza”, frente al auge de la extrema derecha en Europa

“Este domingo se decide entre las recetas del pasado o la esperanza del futuro, y hay que ser claros: o se está con quien recorta derechos y plantea una agenda negacionista o se está con quienes planteamos avances en derechos sociales para proteger a la gente y respetar las diferentes naciones. Toca elegir y estar en el lado correcto de la historia en un momento tan importante como este en el que se está jugando tanto. Las izquierdas soberanistas representamos la Internacional de la esperanza frente al auge de la extrema derecha y su agenda regresiva. Frente a eso no caben ambigüedades y para eso estamos las izquierdas soberanistas que hoy suma cada vez más para poner un dique de contención al auge de esa extrema derecha”, ha expresado el líder de EH Bildu, Pello Otxandiano en un acto de campaña de las elecciones europeas en Barakaldo (Bizkaia) en el que ha estado acompañado por la portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua y el parlamentario del BNG gallego, Iago Suárez, que forma parte junto con ERC de la coalición Ahora Repúblicas.

Otxandiano ha comenzado su intervención agradeciendo a Barakaldo y a la margen derecha los resultados obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas, donde según ha recalcado, “van hacia arriba en todo el territorio lo que significa que estamos trabajando bien”. “Hoy os pedimos un último esfuerzo con estas elecciones porque tenemos la posibilidad de redondear este curso político en cuanto a resultados electorales. Estoy seguro de que los resultados van a ser buenos, de que vamos a volver a ser primera fuerza política y que esos resultados van a servir para llevar la voz de la izquierda independentista y de las izquierdas soberanistas de Galicia, Euskal Herria y Cataluña a Europa en representación de nuestras naciones y de los sectores populares que reivindican derechos frente a la irrupción de la extrema derecha”, ha asegurado.

En este sentido, el que fuera candidato a lehendakari de EH Bildu ha criticado que en la sociedad impera un discurso “manido y que toca revisar”. “Es ese discurso que apela a los populismos en general. Un discurso manido que está en boca de la derecha, del centro derecha y también del PNV. Se apela a los populismos en general, pero nosotros queremos decir que lo que existe hoy en Europa, en el mundo, es una amenaza real que está representada por la extrema derecha. Una extrema derecha que viene con una agenda neofascista triple. Una agenda que es regresiva en cuanto a derechos y libertades. Que es supremacista para con los derechos de las comunidades nacionales y que es negacionista ante la realidad del cambio climático y la crisis ecológica. Esa es la amenaza real. Y es palpable”, ha añadido.

“Hoy esa extrema derecha ya está teniendo responsabilidades de gobierno en las principales potencias occidentales. Por tanto, estamos ante la irrupción de un fenómeno real que representa una amenaza a la convivencia, a los derechos a los sectores populares y a las naciones sin Estado. Esa extrema derecha es el brazo ejecutor de una determinada ideología, la neoliberal. Esa ideología que defiende el crecimiento continuo e incesante del capital, es la que nos conduce a una carrera belicista que no puede terminar si no es con el choque directo entre potencias nucleares lo cual es una amenaza para el conjunto de la humanidad”, ha lamentado tras añadir que el mercado, pese a lo que argumentan algunos sectores políticos y económicos, “no se regula solo” y es “el sector público y las administraciones” quien tiene que encargarse de regularlo.

Antes de Otxandiano, el parlamentario del BNG gallego, Iago Suárez, ha recalcado que “el futuro y el progreso de Europa pasan por las izquierdas soberanistas de las naciones sin Estado”. “Estas elecciones van de mucho más que de Europa, van de parar al fascismo y por eso Euskal Herria Bildu, BNG y Esquerra Republicana es un voto antifascista”, ha añadido tras leer en euskera unas palabras de agradecimiento hacia Barakaldo por acogerle. “Tengo que agradecer desde lo más hondo de mi corazón que me hayáis acogido en esta tierra que durante tantos años ha acogido a tantas gallegas y gallegos”, ha indicado.

La encargada de abrir el mitin ha sido la portavoz de la coalición abertzale en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, quien se ha mostrado segura de que los resultados que obtendrán este domingo serán claves para frenar al fascismo. “Estamos aquí con la ilusión y la certeza de que EH Bildu, con cada elección, va a más. Tenemos la seguridad de que este domingo vamos a ganar. Este domingo tenemos una cita crucial con el futuro. Es vital que todos participemos. No dejéis que otros decidan por vosotros. Es la oportunidad de influir en políticas que afectas a la educación, al empleo y al bienestar de todas las personas que viven en Euskal Herria. Este domingo vota para decir que somos una nación, para avanzar en la recuperación de soberanía y movilízate para parar a los fascistas que lo único que desean es revertir los derechos conquistados y reducir a cenizas la esperanza por un futuro mejor”, ha señalado.

Para hablar de futuro, Aizpurua ha comenzado haciendo referencia al pasado. “Hagamos memoria, recordemos lo que generó la crisis de 2008, aquella crisis creada por el propio sistema neoliberal que para sorpresa de nadie pagamos las mayorías sociales y trabajadoras. Austeridad y recortes abalados por Europa y aplicados gustosamente por los gobiernos de Madrid, Gasteiz e Iruña. Este es el mejor ejemplo de que las derechas europeas, españolas y vascas, cuando se trata de elegir entre el bienestar de la ciudadanía y el de las élites económicas y empresariales, nunca dudan. Ahora les estamos volviendo a escuchar, escuchamos mensajes con los mismos objetivos. Mientras piden austeridad para los ciudadanos, el gasto militar aumenta”, ha indicado.

En su discurso no han faltado menciones al pueblo palestino y al saharaui desde el “pueblo de Gernika que dijo 'no' a la OTAN”. “Entre esos tambores de guerra y ese caldo de austeridad, recortes y empobrecimiento de la población es donde nace y crece la extrema derecha y Euskal Herria Bildu es garantía de políticas progresistas para que la ultraderecha y la derecha sean relevantes en todas las instituciones que se pueda, también en Europa. No podemos permitir que las derechas condicionen nuestro futuro y el de las generaciones venideras. Queremos una Europa que comparta nuestros valores, los valores del pueblo vasco. Queremos una Europa solidaria con Palestina y con el Sahara, que combata el cambio climático, una Europa que defienda su dignidad y la de las personas frente a la de las élites. Votarnos es decir no a la austeridad, a los recortes y a la guerra y decir sí a los derechos, a la justicia social, a la paz y a nuestro pueblo, Euskal Herria”, ha concluido.