Podemos pacta con PNV y PSE-EE los presupuestos de Donostia mientras IU se desmarca

Podemos ha alcanzado un acuerdo para la aprobación de los presupuestos municipales de este año con el Gobierno municipal de Donostia de PNV y PSE-EE, del que se ha desmarcado Ezker Anitza-IU, su socio en la coalición Elkarrekin Donostia. Podemos y Ezker Anitza-IU han ofrecido sendas ruedas de prensa en el Consistorio donostiarra para dar cuenta de sus posturas de cara a la aprobación de los presupuestos municipales en Pleno este miércoles. La coalición tiene tres escaños, dos de la formación morada y el tercero para IU.

En la primera comparecencia, las ediles de Podemos Donostia, Aitzole Araneta y Marta Huarte, han anunciado que retiran la enmienda a la totalidad presentada al proyecto de presupuestos del Ejecutivo municipal, que se debate en Pleno este miércoles, y que han pactado 2,9 millones en enmiendas. Entre las partidas acordadas han destacado el "medio millón de euros destinado a ayudas a la hostelería y el pequeño comercio y el rescate a sectores afectados por la COVID-19". También han destacado un pacto en vivienda, en palabras de Araneta, "un compromiso muy importante en defensa del derecho a una vivienda digna", que se concreta, entre otras cosas, en que "no habrá ningún desahucio sin alternativa habitacional en Donostia y que se controlarán los precios abusivos del alquiler, una vez aprobada la Ley de Vivienda del Gobierno central", según recoge Europa Press.

Por otro lado, han subrayado que se ha acordado una batería de partidas de igualdad "como ayudas al desarrollo de empleo para mujeres, prestaciones para el canguraje para familias monomarentales, ayudas a la emergencia social, estrategias contra la feminización de la pobreza y precariedad y el desarrollo de un plan de igualdad". Araneta y Huarte han aplaudido que se ha logrado "sacar adelante mejoras concretas para hacer de la ciudad un lugar que proteja a las personas jóvenes, las familias y las empresas ante la amenaza de la COVID-19 y sus consecuencias". En este sentido, han destacado que su objetivo es que la capital guipuzcoana "esté preparada y tenga las herramientas necesarias para proteger a quien no pueda costearse una vivienda, pierda su empleo o se vea en dificultades económicas".

Tras la rueda de prensa de Podemos, las ediles de Ezker Anitza-IU en la coalición Elkarrekin Donostia Haizea Garay y Arantxa González han anunciado que su formación rechazará en el Pleno presupuestos de este miércoles las cuentas del Ejecutivo donostiarra al considerar que "no responden a las necesidades de la población más vulnerable y precarizada". Además, han señalado que pese a discrepar en torno a esta cuestión con Podemos es "más" lo que les une, que lo que les separa, por lo que lo enmarcan en un contexto de "normalidad absoluta".

Garay ha indicado que en la negociación hubo "propuestas en materia de defensa de servicios públicos, planteando la publificación de servicios como el de ayuda domiciliaria o el de limpieza, así como la creación de un plan público de empleo, la puesta en marcha de un observatorio de la contratación para hacer un seguimiento y control del cumplimiento por parte de las empresas subcontratadas o concesionarias de las condiciones establecidas en los pliegos de los contratos, así como del cumplimiento y no vulneración de las condiciones laborales de sus plantillas".

En materia de vivienda solicitaron "destinar un mínimo del 60% para VPO de alquiler en todas las promociones de vivienda en suelo urbano con el objetivo de hacer frente a la emergencia habitacional que hay en la ciudad", así como "movilizar la vivienda vacía de la ciudad planteando alcanzar un acuerdo en materia de fiscalidad para establecer el recargo máximo del 150% en el IBI para las viviendas vacías".

Garay ha lamentado que el Ejecutivo local "no quiso entrar a incorporar ninguna de estas propuestas de calado político" y se ha limitado a "aceptar algunas enmiendas parciales, la mayor parte de escaso peso presupuestario". A su juicio, se da "una oportunidad perdida ya que es una prioridad establecer las bases para conseguir una ciudad con servicios públicos de calidad donde todas las personas puedan tener una vida digna y en la que no haya desequilibrios entre barrios, esto es, que sea una ciudad cohesionada".

Con esta es la tercera vez que Ezker Anitza rechaza mantener la misma postura para los presupuestos que Podemos en Euskadi. Ya lo hizo en el último año de la anterior legislatura vasca, cuando decidieron no apoyar los presupuestos que consideraban "continuistas de las que Elkarrekin Podemos rechazó con adjetivos gruesos en los tres años anteriores". En el Ayuntamiento de Vitoria tampoco aceptaron los presupuestos para 2020 porque no atendían "las necesidades sociales, de creación de empleo, oferta de vivienda pública y la transición ecológica", si bien IU no tiene representación en el grupo municipal.