El Parlamento Vasco logra el equilibrio imposible y aprueba un texto unánime de apoyo a Ucrania y contra la guerra

En un hecho político absolutamente excepcional en la legislatura, el Parlamento Vasco ha logrado un consenso básico unánime -que ha incluido también a dos formaciones que se bloquean por sistema, EH Bildu y Vox- y ha emitido un pronunciamiento conjunto contra la guerra de Ucrania, al que ha seguido un minuto de silencio por las víctimas con una proyección del 'Guernica' de Picasso en las pantallas del salón de plenos. El texto, leído por la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria, al inicio de la sesión plenaria de este jueves, "deplora" la "muerte de civiles y militares", "respalda" al "pueblo de Ucrania" y recuerda que la ONU ha pedido el "cese inmediato" de las actuaciones militares de Rusia. Pide también una postura conjunta de todas las instituciones europeas.

Desde el inicio de la legislatura, el Parlamento ha tenido prácticamente imposible la aprobación de declaraciones institucionales, por lo que en este caso ha habido que buscar todos los resquicios para que Euskadi no quedara descolgada de una oleada de pronunciamientos institucionales en toda Europa. Por reglamento, solamente pueden ser promulgadas con el acuerdo unánime de todos los grupos políticos. Como Vox no firma nada con EH Bildu ni al revés, ese consenso ha sido imposible incluso en temas de corte social y poca ideología. Esta misma semana, la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) abroncaba en una visita a la representante de EH Bildu por no dar el visto bueno a un texto de apoyo a los afectados por el 'cordón sanitario' que mantienen con "los fascistas" de Vox. La unidad, irónicamente, solamente la logró la grabación de una canción en euskera para un especial navideño de la radiotelevisión pública, ETB.

En el pleno de la pasada semana, celebrado el mismo jueves en que se inició la ofensiva contra Ucrania, el PNV redactó el borrador de una declaración institucional. Ese texto no llegó a ver la luz. Requería unanimidad y suscitó algunas dudas en formaciones como Elkarrekin Podemos-IU. En Ucrania, el Partido Comunista está ilegalizado y algunas referencias a la "democracia" en ese país no eran compartidas. Por ello, surgieron hasta tres alternativas, algunas gemelas a textos de comunidades como Aragón. No hubo quórum.

Ahora, el texto leído por la presidenta es el propuesto por CALRE, la Conferencia de las Asambleas Legislativas Regionales de Europa. Formalmente, no es una declaración institucional, sino una "declaración de la presidenta". Se recepcionó en la Mesa de la Cámara y pasó a la junta de portavoces. Allí hay un representante de todos los grupos y, para evitar los vetos, se optó por no pasar nada a la firma y darle el visto bueno por asentimiento verbal. No hubo oposición ni dudas en el apoyo al pueblo ucraniano. Así se logró que se elevara a pleno y que se leyera este jueves sin disensos, según explican tres fuentes parlamentarias de diferentes grupos.