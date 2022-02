La federación de enfermedades raras clama en el Parlamento Vasco contra la falta de unanimidad política

El Parlamento Vasco ha vivido este lunes un momento de gran tensión entre Juana María Sáenz, delegada en Euskadi de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), y la portavoz de EH Bildu en la comisión de Salud, Rebeka Ubera. En el hemiciclo, que acogía una recepción a este colectivo a puerta cerrada, Sáenz ha lamentado que desde que Vox está presente en la Cámara no haya sido posible aprobar la declaración institucional anual de apoyo a quienes sufren estas patologías y que requiere un consenso unánime. La invitada se ha dirigido expresamente a EH Bildu para que "reconsidere" su posición de no sumarse a ninguna iniciativa en la que esté Vox y Ubera ha respondido que ellos no pactan "con fascistas".

"No me jodas. Ya me voy a tener que enfadar", ha replicado Sáenz a Ubera, entre aplausos de otros invitados asistentes a la recepción. La delegada de Feder ha subrayado que ella representa a todo un colectivo y que es su "responsabilidad" dar atención "a todos los pacientes" sin preguntar antes cuál es su ideología política. Ha reprochado a Ubera que antepongan cuestiones ideológicas a la salud cuando no ha aceptado reconsiderar su posición política. "Yo no pregunto de qué partido eres", ha exclamado al lado de la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, y visiblemente enojada.

Ubera ha pedido no "distorsionar" la posición de EH Bildu, que ya había sido similar en otras declaraciones similares en atención a un "cordón sanitario" a la ultraderecha acordado al inicio de la legislatura con PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU. Al contrario, en esta legislatura también Vox se ha desmarcado de otras por la presencia de la izquierda abertzale. La portavoz de la coalición ha insistido en la importancia de combatir las enfermedades raras con políticas concretas para el día a día más allá de las declaraciones institucionales, que se quedan en el plano simbólico. Feder ha salido del Parlamento con la sensación de que si en lo básico no hay capacidad de entendimiento tampoco lo habrá para mejorar la atención a los pacientes, según han expresado ellos mismos.