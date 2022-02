Euskadi habilita tres números de teléfono de apoyo a las víctimas de abusos en la Iglesia

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha solicitado a la Iglesia que asuma su "responsabilidad" por los casos de abusos sexuales producidos en su seno, aunque ha advertido de que no pueden pagar "justos por pecadores". En una entrevista a Radio Popular, recogida por Europa Press, Artolazabal se ha referido a las investigaciones abiertas en los últimos meses sobre casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia vasca.

El Constitucional tumba el recurso de un numerario del Opus Dei condenado por abusos sexuales en el colegio Gaztelueta

Saber más

En este sentido, la consejera ha condenado "de forma rotunda" estos abusos y vulneraciones de derechos humanos sobre personas "muy vulnerables como son los niños y niñas". A su juicio, lo primero que las víctimas quieren sentir es "cercanía, que se les escuche, después que se sepa la verdad y por último el amparo de la ley". "La mejor forma para que esos abusos no puedan volver a repetirse es que se denuncien. Para ello se implementan por parte del Gobierno la colaboración por parte de la Ertzaintza para que se puedan hacer esas denuncias y desde las competencias del Departamento en el área de Justicia hay un servicio de atención a la víctima y de justicia restaurativa que pueden atenderlas", ha valorado.

De este modo, ha animado a todas las personas que puedan sentirse víctimas de abusos en el seno de la Iglesia a que lo denuncien y acudan a los servicios que ofrece el Gobierno vasco para ser "escuchados y orientados". En ese sentido, ha puesto a disposición de las víctimas de abusos equipos psicosociales y juristas. Y hay tres números de teléfono: el 900 40 00 28 en Bizkaia, el 900 18 04 14 en Álava y el 900 100 928 en Gipuzkoa.

Además, ha subrayado la "actitud proactiva" mantenida por la Iglesia, que se ha mostrado "desde el primer momento colaboradora con la Ertzaintza", con la creación además de "mecanismos internos", en referencia a las comisiones abiertas para investigar. "En este momento hay que estar al lado de las víctimas, ayudarlas porque se merecen reparación y justicia", ha indicado, para añadir que en lo que respecta a las investigaciones abiertas en el conjunto del Estado, el Gobierno vasco tiene previsto pedir que se incorpore a las comunidades autónomas a esos trabajos.

No obstante, ha advertido de que este tipo de abusos no solo se han producido en el seno de la Iglesia, ya que "sobre todo se dan en el seno de la familia". "La Iglesia debe asumir su responsabilidad, estar al lado de las víctimas y arroparlas, pero tampoco pueden pagar justos por pecadores, porque la Iglesia ha hecho también cosas importantes y positivas", ha expresado. De este modo, ha apostado por poner "medidas" para tratar de que no vuelvan a suceder estos casos, lo que es "obligación de todos". "El Gobierno, desde sus competencias, lo está haciendo y la Iglesia debe a hacer un análisis autocrítico de lo que pasó para que no vuelva a suceder", ha finalizado.