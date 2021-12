La canción de Navidad en euskera de EiTB une en el Parlamento Vasco a Vox y EH Bildu

Como es tradición antes de cada Navidad, la radiotelevisión pública graba en el pleno del Parlamento Vasco una canción solidaria que se emite después en el 'EiTB maratoia', previsto en su edición de 2021 para el 16 de diciembre y que combate el alzhéimer. Este jueves ha tenido lugar la coreografía, con las pantallas gigantes del hemiciclo convertidas en un karaoke para el que no se ha pedido pasaporte COVID en ejercicio de la libertad de creación cultural que defendió el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Sus señorías han coreado en euskera 'Zeinen ederra izango den', de Zetak, uno de los himnos que puso ánimo al confinamiento de 2020 evocando cervezas, amores y viajes por toda Euskal Herria.

EH Bildu y PP+Cs exhiben consenso en cuatro de los cinco puntos del pleno del Parlamento Vasco

Saber más

Y, salvo el lehendakari, Iñigo Urkullu, que no ha llegado a tiempo por tener un acto en la agenda a primerísima hora de la mañana en otro punto de Vitoria -aunque ha excusado su presencia-, el resto de la Cámara se ha puesto en pie y ha coreado la letra de esta canción. Por unos minutos, Amaia Martínez Grisaleña, la única representante de Vox ha canturreado con los electos de EH Bildu y el resto de señorías. No constan objeciones a las menciones a los bellos parajes de los territorios de Iparralde de la letra de la canción, aunque EiTB ha sido diana de alguna de las críticas más duras de esta formación. Asimismo, todos los miembros de la Mesa han bajado de sus puestos para cantar, la bancada del PNV seguía el ritmo animada y Eneko Andueza, nuevo líder de los socialistas vascos, se abrazaba a su compañera -y paisana eibarresa- Miren Gallástegui.

Esta sintonía prenavideña contrasta con los vetos de la ultraderecha a declaraciones institucionales unitarias, como la del día contra la violencia machista de 2020, que no salió adelante por la falta del concurso de Vox. Y, al contrario, el resto de partidos salvo PP+Cs mantienen un 'cordón sanitario' con este partido y se niega a participar en sus debates, además de haberle reducido al mínimo sus tiempos de intervención y su capacidad de presentar iniciativas. Es más, esta campaña contra el alzhéimer ha logrado lo que no se pudo en la lucha contra el cáncer. Cuando se supo que Vox se sumaba, fue la izquierda abertzale la que impidió un texto unitario en el día mundial contra esa enfermedad.

Es la primera vez que Vox participa en esta iniciativa. En 2020 ya estaba presente en el Parlamento Vasco en Navidad pero no estuvo en la grabación. Se da la circunstancia de que por aquel entonces había limitaciones de aforo en el hemiciclo y que hubo muchos menos cantantes que lo habitual. Hace solamente siete días, cuando este periódico recogió que PP+Cs y EH Bildu habían votado lo mismo en cuatro de los cinco puntos del pleno de la semana pasada y que habían puesto en valor los acuerdos alcanzados, y el clima de consenso, Vox publicó un mensaje en Twitter criticando con dureza a los 'populares' (pero no a Ciudadanos). "No es que Vox se haya quedado solo, es que solo queda Vox", clamaron.

🛑Ayer el grupo @PPVasco apoyó con @ehbildu_legebil el discurso de género generador de desigualdad y criminalizar a propietarios de viviendas turísticas... entre otras perlas!!!

‼️No es que Vox se haya quedado solo, es que #SoloQuedaVox.https://t.co/wWovbMv1oP — Grupo Parlamentario VOX Parlamento Vasco (@vox_vasco) 26 de noviembre de 2021

Fuentes de Vox indican que "no era un villancico al uso, era un gesto con enfermos de alzhéimer y su entorno". El partido entiende que Vox y EH Bildu han estado "en el mismo espacio". "Hay asuntos que deberían quedar al margen de ideologías", enfatizan estas fuentes, que remarcan que Martínez Grisaleña estuvo presente en el pleno previo al 20 de noviembre en el homenaje que se tributó al parlamentario de HB asesinado por el GAL Santiago Brouard.