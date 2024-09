El Parlamento Vasco retoma sus plenos siete meses después con un debate sobre Venezuela y la elección de tres senadores

Han pasado 217 días desde que el Parlamento Vasco celebró su último pleno ordinario. Han cambiado muchas cosas. El lehendakari es ahora Imanol Pradales y no Iñigo Urkullu. De aquel Gobierno solamente quedan tres consejeros, de los que solamente dos han estado presentes, Nerea Melgosa y Javier Hurtado. Tampoco queda ya ningún político que tuviera escaño en el siglo XX. Pradales ha llegado con tiempo y con su equipo de confianza, Mikel Iriondo, Peru Salaburu, Aitziber Díez o Nekane Zeberio. Lo primero que ha hecho ha sido reunir a su grupo, al PNV, al que le falta Maitane Ipiñazar porque en estos meses ha sido madre. ¿Más cambios? Podemos y Ciudadanos han desaparecido de los escaños y EH Bildu tiene ahora tanto peso como el PNV. Vox y Sumar cohabitan en un grupo mixto muy heterogéneo. Por cambiar, ha cambiado hasta el hemiciclo, donde este verano se han hecho obras -unos 50.000 euros- para construir nuevos escaños porque el nuevo Ejecutivo es el más grande de la historia y no cabía en la bancada de siempre y cambiar la moqueta.

La presidenta no. Sigue siendo la misma desde 2012. Bakartxo Tejeria, que ya es la parlamentaria más veterano al haberse estrenado en 2001, ha abierto la sesión a las 9.32. Es su cuarta legislatura en ese cargo y la séptima en total. Para empezar, la Cámara ha procedido a votar en urna a los tres senadores que le corresponden por designación autonómica. Por sorteo, el primero en hacerlo ha sido Joseba Díez Antxustegi, que se estrena como portavoz del PNV tras ponerse fin a la larga etapa de Joseba Egibar. Esa primera votación no ha sido concluyente por falta de mayorías para el aspirante socialista y ha habido que repetirla. El trámite, en todo caso, se ha demorado meses -la legislatura como tal se constituyó en mayo y la investidura fue en junio- pero no tiene relevancia política porque los senadores autonómicos son los mismos tres que en la pasada legislatura y no cambia en Madrid ningún equilibrio. Los senadores son Estefanía Beltrán de Heredia, exconsejera de Seguridad y que en los últimos años ha sido la portavoz del grupo del PNV, Idurre Bideguren, de EH Bildu y procedente de EA, y Alfonso Gil, del PSE-EE. Estos senadores tienen derecho a ocupar un escaño también en el Parlamento Vasco, aunque sin voz ni voto. Han tomado posesión 'in situ' tras haber seguido las votaciones en una antecámara.

Antes de este trámite, sus señorías han ido entrando poco a poco en el Parlamento. Los había verdaderamente perdidos, como el consejero Juan Ignacio Pérez iglesias, a quien un ujier le ha tenido que acompañar desde la entrada del edificio hasta su mismo escaño. Después ha recibido el saludo cariñoso de Tejeria, que se ha interesado por él. Independiente y exrector del PNV, lidera una nueva cartera especializada en Ciencias y Universidad. Otros han tenido alguna dificultad con la tarjeta para las votaciones electrónicas, aunque ello no suele ser privativo de los novatos. No han asistido los consejeros Bingen Zupiria y Mikel Jauregi.

La gran novedad, sin embargo, era la nueva ubicación del lehendakari. Las obras han dispuesto un nuevo escaño para Pradales donde antes había una escalera. El histórico asiento de Urkullu y antes de Carlos Garaikoetxea, José Antonio Ardanza y Juan José Ibarretxe ha pasado a ser el de la vicelehendakari primera, Ibone Bengoetxea, también del PNV. El otro escaño creado por las obras ha sido el de María Jesús San José, la socialista que ya fue consejera con Urkullu de 2016 a 2020. Pradales ha aprovechado la votación para sacar su portátil y trabajar desde el escaño. El líder de la oposición, Pello Otxandiano, hacía sus lecturas en la pequeña pantalla de su teléfono móvil.

El orden del día ha continuado con más trámites. Se ha votado, por ejemplo, la compatibilidad de los nuevos parlamentarios, sobre todo socialistas, que han ido entrando por las designaciones que ha ido haciendo el Gobierno. También ha habido que repetir la votación porque los propios afectados han votado sobre su compatibilidad, algo que no estaba permitido. La presidenta había avisado de ello, pero los nuevos no han seguido sus instrucciones.

El Parlamento, por donde ha pasado a lo largo de la mañana de visita incluso el expresidente de Colombia Ernesto Samper, ha elegido igualmente a los cuatro representantes de los grupos políticos en Gogora, el Instituto Vasco de la Memoria. Aquí no se ha votado. Ha sido por asentamiento. Son Xabier Barandiarian del PNV, Julen Arzuaga de EH Bildu -ni siquiera Vox o el PP han protestado por este perfil-, Miren Gallástegui del PSE-EE y Laura Garrido del PP. Sumar y Vox no tienen derecho a una plaza. El asunto se ha ventilado sin aspavientos después de que, en la jornada anterior, una comisión visara los cinco expertos que entrarán también en el consejo de dirección de Gogora. EH Bildu protestó por la no elección de una de sus candidatas, Pilar Garaialde, hija de un asesinado por la Triple A. Dijo que PNV y PSE-EE excluyen a las “víctimas del Estado” y ha amagado con replantearse su participación en el que ha sido el único foro en el que todas las familias políticas se han sentado a hablar de memoria tras el final de ETA.

El PP se enfada con el cambio del PNV

Y después, ya sí, se ha celebrado el primer debate político. La elección de los partidos del Gobierno ha sido... Venezuela. La Cámara ha discutido una propuesta de nacionalistas y socialistas. Ambos partidos votaron separadamente en el Congreso cuando se suscitó este debate hace un par de semanas. Pero han explicado que esta iniciativa era previa, de agosto. Es evidente que tampoco podían iniciar la legislatura votando separadamente dentro del Gobierno. El PP, de hecho, ha incidido en que es insuficiente lo acordado porque no incluye el reconocimiento como presidente del opositor Edmundo González Urrutia. Laura Garrido, su portavoz, ha querido mostrar la incoherencia del PNV. “No caben las medias tintas. Señores del PNV, ¿qué les ha pasado? ¿Por qué han cambiado desde el 11 de septiembre?”, ha preguntado en voz alta. También ha dicho que Pradales “no se ha dignado” a participar en el debate, aunque sí ha regresado para la votación, en la que se ha equivocado la vicepresidenta socialista, Susana Corcuera, que no ha apoyado el texto.

El PSE-EE ha demandado “transparencia” a Nicolás Maduro y que publique las actas con los resultados de las elecciones de julio. Los socialistas han apostado por una “solución pactada” para Venezuela, ha defendido dar asilo a quienes lo soliciten y ha criticado al PP por hacer de este asunto un elemento de confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez. “Una nación no puede nombrar presidente en otro Estado por mucho que una Cámara lo acuerde”, ha dicho Jorge Juez en su estreno en la tribuna. Más veterano es Mikel Arruabarrena, del PNV. En su caso, su vinculación con Venezuela es muy estrecha por motivos familiares. De hecho, ha iniciado su intervención saludándoles y animándoles a continuar en la “lucha”. También ha denunciado la “cruel dictadura” de Maduro y ha pedido “garantías” para los dos bilbaínos detenidos y acusados de espionaje.

Por parte de EH Bildu ha tomado la palabra Igor Zulaika, también debutante. Ha mostrado su sorpresa por el hecho de que el estreno de la legislatura sea con Venezuela. Euskadi, ha dicho, tiene problemas propios como “vivienda, sueldos, cuidados, transición energética u Osakidetza”. Y el mundo, ha seguido, tiene a Israel con 42.000 muertos en Gaza. El PNV no ha perdido la ocasión para recordar que la coalición estuvo presente en Venezuela en las elecciones y que felicitó a Maduro por su victoria. Sumar tampoco ha secundado la iniciativa.

El texto aprobado bebe de los “lazos históricos” de los pueblos vasco y venezolano. Pone en valor la “noble causa de la defensa de la libertad y la democracia en Venezuela”, particularmente “por el creciente número de detenciones arbitrarias y el continuo acoso a la oposición”. La Cámara reclama “la publicación de todas las actas de escrutinio electorales” y que los Gobierno vasco, español y de la Unión Europea “continúen apoyando la democracia y la paz en Venezuela, promoviendo mediante el diálogo una solución negociada a la crisis”. La enmienda del PP buscaba una mención expresa a González Urrutia y también a los presos José María Basoa y Andrés Martínez Adasme.

Entre el público, había exactamente 27 opositores venezolanos, que han llegado acompañados de algunas banderas de su país. Se estima que la comunidad de ese país en Euskadi tiene ya 25.000 personas. Estaban presentes la asociación Tierra de Gracia de Bilbao, muy vinculada al PNV, y colectivos de Gipuzkoa y de Álava también. Después de la votación, uno de ellos ha aplaudido y otro ha clamado “¡Viva Venezuela libre!”. Al término, han comparecido divididos en la sala de prensa. Unos -la “Plataforma de Venezolanos de Euskadi”- lo han hecho con PNV y PSE-EE; otros -“Asociación de Venezolanos de Álava”- han estado con el PP.

Pedro Gil, portavoz de los primeros, ha dicho que lo “importante” es “levantar la voz” en Euskadi también “como en todos los rincones del mundo”. “Se toca la grave crisis más allá de las cuestiones semánticas. Vamos paso a paso. Es un buen inicio”, ha añadido preguntado por los puntos que ha echado en falta el PP. Gil ha confiado, en todo caso, que los tres partidos puedan retomar la unidad en próximos debates. “Queremos despolarizar la situación política sobre Venezuela”, ha señalado igualmente. Ha animado también a la participación en las protestas convocadas ya en Vitoria, Donostia y Bilbao de este sábado y ha anunciado una “próxima visita” de González Urrutia a Euskadi.

Mónica Hidalgo ha sido la portavoz de los segundos. “Nuestro presidente electo es Edmundo González Urrutia. Nosotros ganamos. O blanco o negro. Basta ya de medias tintas. Los grises no existen”, ha criticado sobre el contenido final aprobado. “El PP siempre ha estado con nosotros y se ha perdido una gran oportunidad. Ya está todo dicho”, ha enfatizado. “Nos vamos muy afligidos. Con profunda tristeza”, ha añadido otra integrante de esta asociación, que ha comparado a Maduro con “Hitler y Mussolini”. “Nuestra postura es mucho más radical. No nos conformamos con medias tintas”, ha remachado Dayana Frontado, que se ha identificado como “asilada” en España.

Protesta de sindicatos de la Ertzaintza

En la calle, medio millar de ertzainas convocados por los sindicatos Erne, Esan y Sipe, que representan a la mayoría sindical, han saludado al nuevo lehendakari con una ruidosísima protesta custodiada por varias unidades de la Brigada Móvil. Han demandado que el Ejecutivo salte de las “buenas palabras” a los hechos concretos porque la situación en la Policía vasca continúa siendo “insostenible”. “A fecha de hoy todavía no hay un acuerdo regulador, ni una equiparación, ni los materiales ni la formación” que requieren los agentes“, ha manifestado Sergio Gómez de Segura, de Erne, en declaraciones recogidas por Europa Press.