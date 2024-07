La patronal vasca pide a Pradales una bajada del Impuesto de Sociedades y la supresión del de Patrimonio

La presidenta de la patronal vasca Confebask, Tamara Yagüe, ha visitado este miércoles al lehendakari, Imanol Pradales, en el marco de la ronda de contactos abierta desde su llegada Ajuria Enea. Yagüe ha demandado una “nueva mirada fiscal” en Euskadi. ¿En qué se traduce? En “bajar del 17% al 15%” el Impuesto de Sociedades y en suprimir el de Patrimonio. “Es lo que está en el resto del Estado y en los países de alrededor. No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo poder trabajar en las mismas condiciones”, ha manifestado.

Yagüe ha trasladado al a Pradales que tendrá en la patronal vasca “un aliado, nunca un obstáculo”. Le ha ofrecido “colaboración y lealtad institucional” para ayudar a mantener la competitividad de las empresas y del Estado de bienestar, pero ha insistido en una “nueva mirada fiscal” aunque, en puridad, la competencia es de las diputaciones y no del Gobierno vasco. Asimismo, la presidenta de Confebask ha remarcado al lehendakari la necesidad de “poner en valor social y político la aportación de las empresas y del empresariado vasco al progreso y bienestar social de Euskadi”, informa Europa Press.

En el plano fiscal, ha indicado que “más allá de reforzar y renovar la apuesta industrial” toca “reforzar la competitividad regional y acelerar el crecimiento económico”. “Nosotros pedimos trabajar bajo las mismas condiciones. Eso es el punto número uno, bajar del 17% al 15% es lo que está en el resto del Estado y en los países de alrededor”, entiende. Asimismo, ha indicado que lo mismo ocurre con el Impuesto de Patrimonio y cree que su supresión traería “mayor arraigo profesional, mayores inversiones empresariales y mejorar la recaudación”. Cree que Pradales ha sido “receptivo” a estos planteamientos.

Por último, han trasladado al lehendakari su preocupación por dos asuntos, uno de ellos, el clima laboral en Euskadi. “Independientemente de que en el sector privado estemos en niveles récord de convenios firmados, la imagen que trasladan determinados mensajes no ayuda a atraer inversiones. Coincidimos en que hay poner en valor el acuerdo y no, precisamente, el conflicto”, ha subrayado Yagüe. “Frente al conflicto permanente de algunos, mano tendida y colaboración leal, que es lo que nosotros proponemos. La sociedad no nos pide conflicto, sino entendimiento, porque sólo así se progresa y que cada uno se haga responsable de su estrategia, la nuestra es colaborar”, ha manifestado en referencia a posiciones como la del sindicato ELA.

Asimismo, ha indicado que otra sus preocupaciones es el “absentismo laboral” en Euskadi, que “se sitúa a la cabeza del Estado por mucha diferencia” y no acaban de entender por qué. En este sentido, ha avanzado al lehendakari que están preparado el otoño un acto conjunto, junto con Adegi, Cebek y SEA, las patronales provinciales, para “tratar de progresar en su diagnóstico”, en el que invitarán a expertos y ponentes que puedan ofrecer “una visión multidisciplinar de 360 grados del problema”. “No se trata de buscar culpables, sino de buscar soluciones”, ha señalado.