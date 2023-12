La plantilla de Amazon en Trapagaran parará cinco días en vísperas de Olentzero y Reyes: 17 y 18 de diciembre y 3, 4 y 5 de enero

Los trabajadores de Amazon en Trapagaran han puesto ya fecha a su anuncio de huelga estas Navidades y parará en las vísperas de Olentzero y Mari Domingi y de los Reyes Magos, dos de los momentos del año en el que más paquetes se mueven en este centro logístico de la multinacional desde el que se distribuye a toda Bizkaia y gran parte de Álava, Gipuzkoa, Burgos y Cantabria. Los sindicatos LAB y ELA han convocado a la plantilla, compuesta por 125 trabajadores, a parar cinco días, el 17 y 18 de diciembre de 2023 y el 3, 4 y 5 de enero de 2024, para negociar un convenio de centro y contra la precariedad laboral que aseguran que les impone la empresa.

Los sindicatos anunciaron el pasado 27 de noviembre que convocarían nuevos paros, coincidiendo con el aniversario del primero total que realizaron en la planta en el 'cibermoday' de 2022. “Trece meses después de la primera huelga, la plantilla ha señalado que ya no puede más”, han señalado los sindicatos. Según aseguran, en diciembre del 2022, la dirección del gigante del comercio electrónico “solicitó a la plantilla dejar de realizar movilizaciones para tender puentes de diálogo y sentarse con el comité de empresa para negociar un convenio de centro. Los trabajadores y trabajadoras decidieron cesar las movilizaciones a finales de 2022, pero en el último año, tras más de una decena de reuniones entre el comité de empresa y Amazon, no ha habido ningún avance”.

Denuncian las centrales que la fuerza de Amazon “se nutre de la precariedad laboral: largas jornadas de trabajo, uso excesivo de horas complementarias, altísimos ritmos de trabajo, un control constante por parte de las aplicaciones que afecta la salud física y psicológica de la plantilla, así como una gran inestabilidad por las contrataciones de ETT, falta del derecho a la subrogación de las y los repartidores, no aplicación del Convenio de Transporte al colectivo de repartidores y repartidoras... Todas estas cuestiones no han sido solucionadas después de las cuatro jornadas de huelgas realizadas entre octubre y diciembre de 2022”, aseguran. Básicamente, además de la cuestión de los repartidores, los trabajadores de la planta logística quieren contar con un convenio propio, ya que están adscritos al convenio de Empresas de Transporte por Carretera y Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte de Bizkaia, y no es habitual en la empresa que los centros logísticos tengan convenios independientes de los sectoriales de la zona en la que se ubican.

Desde elDiario.es/Euskadi se ha intentado recabar la opinión de Amazon sobre la convocatoria de paro, pero, una vez más sin éxito, ya que la empresa no es dada a comentar conflictos laborales. Los sindicatos consideran que la “buena salud financiera” de la empresa se consigue “a costa de la precariedad laboral”. Recuerdan en este sentido que en el primer trimestre 2023 reportó beneficios netos de 3.200 millones de dólares a nivel mundial. En el segundo trimestre de 2023, los ingresos de Amazon crecieron un 11%. El beneficio neto fue de 6.700 millones de dólares. Para el cuarto trimestre de 2023, Amazon prevé ingresos entre 160.000 millones y 167.000 millones de dólares, con un beneficio antes de impuestos de entre 7.000 a 11.000 millones. de dólares. Con esta situación económica, Amazon sigue sin atender las mejoras de las condiciones laborales de su plantilla de Trapagaran“