La plantilla de Amazon de Trapagaran echa un nuevo pulso a la multinacional y amenaza con una huelga en Navidad

La plantilla de Amazon en Trapagaran mantienen su pulso a la multinacional y amenaza con una huelga en Navidad, justo el momento de más carga de trabajo de este centro logístico de Bizkaia. Se cumple ahora justo un año desde que los trabajadores de este centro realizaran sus primeros paros totales también en la antesala de las fechas navideñas para reclamar un convenio propio y mejorar sus condiciones salariales. “365 días después de aquella jornada histórica, nos vemos obligadas y obligados a volver a la lucha ante la nula voluntad de la empresa para negociar. Este año tampoco habrá normalidad en Amazon durante las Navidades”, han señalado representantes de LAB y ELA que constituyen la mayoría del comité, a la vez que hacen “un llamamiento a la sociedad a apoyar esta lucha legítima”.

Los trabajadores -109 constituyen las plantilla- quieren un convenio propio, ya que están adscritos al convenio de Empresas de Transporte por Carretera y Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte de Bizkaia, que incluye las actividades de mensajería y operaciones logísticas, pero en este año de negociación con la dirección no han conseguido cerrar ningún acuerdo. De hecho, la semana pasada mantuvieron la última reunión con la empresa en la que quedaron definitivamente rotas las negociaciones. “Hemos sido pacientes, hemos tenido voluntad para el diálogo en reuniones que no han supuesto más que una pérdida de tiempo y en las cuales la respuesta obtenida siempre ha sido la misma: no tienen ninguna intención de negociar”, alegan.

Desde la multinacional suelen declinar valorar los conflictos laborales que les afectan, pero ya cuando surgió el conflicto hace un año manifestaron al elDiario.es/Euskadi que “el salario de entrada para nuestros puestos más básicos en Bizkaia es de más de 1.500 euros al mes por una jornada parcial de 32 horas, lo que supone un 54% por encima del salario mínimo”, por lo que no entendían el origen de las movilizaciones y tampoco la reivindicación de un convenio propio, algo que no es habitual en la multinacional.

La plantilla, sin embargo, considera que la empresa muestra un total “desprecio al dialogo y a la negociación, eso sí, disfrazado de cordialidad”, que no les deja otra salida que “la confrontación”. “Hoy decimos ya vale, estamos enfadadas y hartas. Se creen intocables, pero están muy equivocados. Es una lucha desigual, lo sabemos; tenemos enfrente a una multinacional ansiosa de aumentar astronómicamente sus beneficios a costa de nuestra precariedad y salud, pero no nos vamos a rendir”, apuntan.

El año pasado, la plantilla de este centro ya realizó el año pasado varios paros parciales y tres de día completo. Uno en el día conocido como 'cibermonday' en el que se quedaron sin repartir más de 20.000 paquetes en el centro de Trapagaran, y otros dos a la puertas de la Noche Buena y la llegada de Oletzero y Papá Noel.

Las instalaciones que Amazon levantó en Trapagaran en 2019 en terrenos que antiguamente ocupaba la histórica Bancock Wilcox, son lo que la empresa denomina estaciones logísticas, de las que cuenta con 20 en toda España. Son instalaciones de última milla, es decir, en ellas no se almacenan los productos, sino que reciben los paquetes y los distribuyen a los repartidores según las zonas. De forma previa, los paquete han llegado a las instalaciones de 'media milla', de las que hay dos en toda España desde alguno de los diez centros logísticos con los que cuenta en toda España, que son los almacenes propiamente dichos. El de Trapaga es el único de estas características que Amazon tiene en Euskadi.