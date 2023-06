PNV y PSE-EE gobernarán en coalición en Álava con Ramiro González al frente por tercera legislatura consecutiva

PNV y PSE-EE han presentado este martes en Vitoria su tercer acuerdo consecutivo para gobernar en coalición en la Diputación de Álava. La novedad en esta legislatura es que ambas formaciones, tras perder 12.000 votos, ya no cuentan con mayoría absoluta en el Parlamento foral, las Juntas Generales. Ello les ha llevado a ofrecer indistintamente “mano tendida” a las tres fuerzas “democráticas” de la oposición, esto es, a EH Bildu, PP y Elkarrekin (la coalición de Podemos e IU, entre otros), aunque parezca obvio que proyectos pendientes como la reforma fiscal no tendrían la misma inclinación si se redactan con la mano derecha o con la izquierda. Vox, que se ha estrenado con un escaño en la Cámara, queda excluido de cualquier posibilidad de diálogo, según han recalcado con firmeza.

Ramiro González, un candidato con corbata para el "liderazgo tranquilo" del PNV en Álava

Más

El acuerdo hará diputado general también por tercera vez a Ramiro González, del PNV y ganador de las elecciones forales. “Es un acuerdo realmente ambicioso y al mismo tiempo realista”, ha enfatizado el propio González en una rueda de prensa desde las Juntas Generales arropado por los líderes locales de ambos partidos firmantes, el peneuvista José Antonio Suso y la socialista Cristina González. Ambos ya presentaron hace siete días una coalición en Vitoria, aunque en la capital el orden de los partidos es el inverso y la alcaldesa es socialista, Maider Etxebarria. Han destacado que tiene “cuatro ejes”, desarrollo económico, lucha contra el cambio climático, políticas sociales y lograr un territorio “cohesionado”. “Este acuerdo es para construir, para dar estabilidad, para hacer que Álava avance”, ha señalado González tras un atril con ocho puntos junto al escudo de Álava, uno por cada comarca. El octavo, en referencia a Treviño, perteneciente a la provincia de Burgos, estaba sin colorear.

PNV y PSE-EE no han dado pistas del reparto de carteras o incluso de su la propia secretaria general socialista, Cristina González, continuará en el Gobierno compartido y con qué funciones. “Hemos llegado a hacer el acuerdo programático. A partir de ahora empezaremos a negociar cómo se organiza el Gobierno. En breve sabrán cómo queda la composición de las carteras y de los responsables de cada área foral”, ha indicado la propia socialista a preguntas de los periodistas. Hasta ahora han liderado áreas como Turismo, Transporte o Cultura.

El futuro diputado general ha señalado también que “la ausencia de mayorías claras” va a “obligar” al nuevo Ejecutivo a trabajar el diálogo, la confianza y la capacidad para el acuerdo. Desde el PSE-EE se manifiesta que “aspira a ser el punto de partida” para ampliar el “diálogo y consenso a los demás grupos”. “Somos muy conscientes de que hará falta para sacar adelante los grandes proyectos. Nuestra voluntad y disposición va a ser total”, ha indicado Cristina González. De hecho, aunque se asume la pérdida de posiciones tras los comicios -el diputado general asegura que “se va a notar que se ha tomado nota”- la posición es mucho mejor que la de la primera legislatura, en 2015, cuando el Ejecutivo tenía todavía seis escaños menos.

Ramiro González solamente ha excluido a Vox del juego parlamentario. Es más, con su escaño los 24 de 51 que sumará el Ejecutivo no tendrían tampoco mayoría suficiente. “EH Bildu, PP, Elkarrekin, … cualquiera de las tres, por sí misma, permite llegar a la mayoría absoluta. Estoy abierto con las tres, sin establecer a apriorismos”, ha señalado el PNV. Con todo, el dirigente del PNV no ha podido evitar asegurar que esas supuestas diferencias ideológicas se borran en el “día a día” de la política foral ya que, según ha indicado, PP y EH Bildu no solamente exhiben “coincidencias” en Álava sino que “firman” pactos regularmente. Más matizadamente, los socialistas han mostrado su preferencia por que sean “las fuerzas de izquierda” las más receptivas para los acuerdos. Con todo, Cristina González ha zanjado: “Espero que la oposición sea responsable y que consigamos hacer políticas con el mayor acuerdo posible”.