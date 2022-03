El PNV repetiría victoria en las autonómicas y el PSE-EE se refuerza y apuntala la mayoría absoluta

El último Sociómetro electoral vasco, elaborado por la empresa Ikerfel para el Gabinete de Prospecciones Sociológicas (GPS) del Gobierno de Iñigo Urkullu pronostica la continuidad de la hegemonía del PNV, con una previsión de mantener sus 31 escaños obtenidos en 2020. La gran novedad respecto de la toma anterior es la subida que prevé para el PSE-EE, que crecería de 10 a 12 escaños a costa de un asiento que perdería EH Bildu y de otro del PP. Elkarrekin Podemos-IU sigue en retroceso y Vox mantiene su representación por Álava. Ello refuerza la mayoría absoluta del Gobierno que comparten nacionalistas y socialistas.

Urkullu: "El derecho a decidir tiene que ser punto de encuentro, no de fractura"

Saber más

La recogida de datos se produjo entre el 21 y el 25 de febrero. ¿Qué ocurrió en los días anteriores? España tenía recién aprobada la reforma laboral, la crisis del PP ya había aflorado de manera clara y uno de los partidos de EH Bildu, Eusko Alkartasuna (EA), había celebrado un congreso en el que exhibió su fractura. Se han realizado 3.333 encuestas, 800 en Álava, 1.449 en Bizkaia y 1.084 en Gipuzkoa. El sondeo augura una abstención de, como mínimo, el 44,5%, un dato alto pero sustancialmente mejor que el de las autonómicas, que se celebraron en pleno mes de julio tras ser suspendidas por el confinamiento.

El reparto de escaños eleva de 41 a 43 los de los dos partidos del Gobierno. El PNV mantiene 31, aunque esta misma semana en Onda Vasca el lehendakari, Iñigo Urkullu, no se pronunció sobre si será o no el candidato nacionalista en 2024. Los socialistas, ahora con Eneko Andueza al frente, escalan dos escaños respecto a los datos de 2020. En la oposición, EH Bildu llegaría a 22 escaños, uno más que en 2020 pero uno menos que en el anterior Sociómetro. PP+Cs ya desaparece de las encuestas y solamente se ofrecen datos del PP en solitario. Se le atribuyen cinco escaños. En 2020, en coalición, llegaron a seis. Elkarrekin Podemos-IU se quedaría con cuatro, dos menos. Vox parece haber consolidado su nicho en Álava.

Por territorios, en Bizkaia el PNV tiene una estimación de voto del 43,4% y se llevaría 12 de los 25 escaños. Doblaría a EH Bildu y triplicaría al PSE-EE. Vox no llegaría al mínimo del 3% para entrar al reparto de escaños. En Gipuzkoa hay un empate técnico entre las dos fuerzas nacionalistas, con una ligera ventaja del PNV pero un empate en escaños. Los no nacionalistas se quedarían solamente cinco de los 25 escaños, aunque Vox tiene más intención de voto que en Bizkaia, 2,6%, y se acerca mucho al PP, 3,9%. En el caso de Álava, los socialistas lograrían su mejor resultado, con un 16,9% de intención de voto. Es el único territorio en el que el PP es cuarta y no quinta fuerza, ya que adelanta a Elkarrekin Podemos-IU.