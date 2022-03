Urkullu: “El derecho a decidir tiene que ser punto de encuentro, no de fractura”

La portavoz de EH Bildu y líder de la oposición en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, ha indicado que la guerra en Ucrania pone de relieve más que nunca la importancia de defender los derechos humanos y de los pueblos y ha urgido al lehendakari, Iñigo Urkullu, a retomar el proceso de superación del actual Estatuto y a que cumpla sus promesas en pasadas legislaturas de celebrar una consulta. En la sesión de control al Gobierno que celebra la Cámara, Urkullu ha respondido que comparte el deseo de "profundizar" en el autogobierno vasco pero ha avisado: "El derecho a decidir tiene que ser punto de encuentro, no de fractura".

Urkullu, en un mensaje que ya ha repetido en otras ocasiones, ha explicado que el derecho a decidir no es un concepto desarrollado jurídicamente. Por ello, ha indicado que su aplicación en Euskadi debería partir de un "pacto político e institucional amplio", debate que ha situado en el Parlamento y no como iniciativa del Gobierno. En el pasado ya afirmó que debe aunar a nacionalistas y no nacionalistas. Asimismo, ha recalcado que "el derecho a decidir tiene que ser punto de encuentro, no de fractura". Urkullu, en 2017, medió en Catalunya entre el Gobierno de Mariano Rajoy y la Generalitat de Catalunya para evitar la independencia unilateral y el 155. "Estará de acuerdo en que no debemos introducir el autogobierno vasco en un callejón sin salida o dejarlo en una vía muerto", le ha respondido a EH Bildu sin menciones expresas a ese precedente catalán.

"El derecho a decidir es irrenunciable y urgente, más urgente si cabe en la situación de crisis. En un mundo interconectado no nos podemos resignar a ser meros espectadores", ha afirmado Iriarte. EH Bildu ha recordado el trabajo de la pasada legislatura de la ponencia de autogobierno. Inicialmente, PNV y la coalición abertzale acordaron unas bases con acento soberanista para la superación del Estatuto, si bien los 'jeltzales' optaron en una fase posterior por explorar un articulado con sus socios de Gobierno, el PSE-EE, y con Elkarrekin Podemos. "El problema es que cuando se pasa a la fase de concreción o no se quiere hacer o no se atreven a hacer", ha reprochado Iriarte al PNV. Y ha sido clara: "Es momento de pasar a la fase de concreciones". No obstante, la ponencia de autogobierno formalmente no está ni constituida en el Parlamento Vasco. Ahora mismo no hay ninguna propuesta tampoco para reactivarla y avanzar en este debate.

En la sesión, PP+Cs ha preguntado a Urkullu por las medidas activadas para responder ante la guerra en Ucrania. Carlos Iturgaiz ha comparecido en la tribuna con un gran lazo con los colores de la bandera, azul y amarillo. El lehendakari ha recalcado en euskera que "el Gobierno vasco condena el ataque de Rusia", porque "vulnera la normativa internacional". Ha añadido que, "desde el primer día", "todos los recursos" posibles estén activados. "Contamos con recursos. Estamos preparados. En todo caso, el Gobierno vasco se une a los llamamientos que exige al Gobierno ruso poner fin a la agresión sobre el territorio ucraniano", ha enfatizado. Iturgaiz, sin embargo, ha utilizado sus turnos para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez y su gestión de esta crisis.