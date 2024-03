El PP anima al voto por correo con la foto de su candidato en Euskadi, una práctica que ya sancionó la Junta Electoral en 2023

El PP ha imprimido un folleto con la imagen en el anverso de su candidato en las elecciones vascas del 21 de abril, Javier de Andrés, y las explicaciones sobre cómo tramitar el voto por correo en el reverso. Se trata de una propaganda muy similar a otra elaborada en 2023 para las elecciones autonómicas y municipales de Madrid, donde aparecían fotografías de Isabel Díaz Ayuso y de José Luis Martínez-Almeida. Entonces, la Junta Electoral obligó a retirar esa publicidad al remarcar que fuera de la campaña electoral oficial no es posible asociar la legítima explicación de la opción de votar por correo con la imagen de un candidato concreto.

El asunto fue debatido en dos instancias. Y las dos llegaron a la misma conclusión. Primero lo analizó la Junta Electoral de Madrid y luego la central. En ambos caso se estimó que “determinados folletos impresos y distribuidos por el partido [...] en los que constaba la fotografía de la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, así como del candidato a la alcaldía de Madrid [...], y en la que se recogía información sobre el procedimiento de voto por correo, supuso una vulneración del artículo 53 de Ley Orgánica del Régimen Electoral General”. ¿Qué marca la normativa? Que “desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa”.

Se admite sin problema que los partidos abran sedes y publiciten allí sus rótulos y candidatos. Ahora mismo lo están haciendo todos, sin excepciones. También es válido que expliquen cómo se realiza el voto por correo, aunque en puridad sea una competencia del Gobierno que convoca y organiza las elecciones. Lo que no se permitió en 2023 y consta ya como “doctrina” de la Junta Electoral es que “se remita como propaganda electoral”. “La fotografías de los candidatos no tienen carácter accesorio sino principal y preponderante, de modo que implica un acto de propaganda electoral que, al haberse difundido antes del comienzo del período de campaña electoral, incurre en la prohibición”, argumentó hace un año la Junta Electoral.

El PP alegó entonces que los partidos pueden promocionar y presentar a sus candidaturas. La Junta Electoral le dio la razón pero insistió en que ese folleto, como ahora el de De Andrés, no estaban destinados a presentar el programa o las listas. Las imágenes no eran algo “accesorio” para dar información, sino que se buscaba asociarlas con la petición de voto por correo. Se insiste en que “la imagen de los candidatos unida a la explicación [...] fácilmente permite asociar visualmente ambos elementos y entender implícitamente que se trate de una llamada al voto a esos candidatos”. Este periódico no ha podido recabar una visión del PP vasco sobre este folleto.

Precisamente este miércoles De Andrés ha empezado a presentar ya sus candidaturas. Él será el cabeza de lista por Álava y, como publicó este periódico, fichará a Ainhoa Domaica, candidata en Vitoria en 2023 y que dejará la portavocía local en manos de Iñaki García Calvo. En Bizkaia encabezará la plancha la secretaria general de PP vasco, Esther Martínez, que no dejará su posición como referente en Bilbao. En Gipuzkoa será Muriel Larrea el referente. La gran novedad, sin embargo, está en los puestos de relleno. Según ha publicado 'El Correo', aparecerá en un puesto de cierre Alfonso Alonso. El exministro y expresidente del PP vasco fue apartado de modo abrupto por Génova en 2020. Aunque sigue centrado en su carrera profesional -trabaja con el exministro socialista José Blanco-, desde la salida de Pablo Casado y la llegada de Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a los actos de partido y también participó de modo activo en las campañas de 2023.

Quien continuará del equipo de Carlos Iturgaiz será Laura Garrido. La exsecretaria general ha ofrecido una entrevista en Euskadi Irratia y ha explicado no se ha definido si Díaz Ayuso participará en la campaña vasca a la luz de las últimas informaciones sobre la investigación fiscal a su pareja. La presidenta madrileña no solamente arropó al PP vasco sino que, simbólicamente, se sumó a la lista de Bilbao en las municipales de 2023, adonde acudió para insistir en que ETA sigue viva. Garrido sí ha indicado que Núñez Feijóo estará “dos o tres días” haciendo campaña con De Andrés.