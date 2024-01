El PP meterá en campaña los retrasos en el AVE: “Se habla del tren de Extremadura pero el vasco no es mejor”

El PP vasco quiere hacer bandera de los retrasos en la llegada del AVE a Euskadi de cara a las elecciones vascas de 2024, que aún no tienen fecha. El presidente 'popular' y candidato, Javier de Andrés, ha llegado a decir que “se habla del tren de Extremadura pero el vasco no es mejor”. Además, ha ironizado que incluso si se terminaran las obras de la 'Y vasca' aquello sería un “tren chu chu” ya que no tendría conexiones ni a Francia, ni a Burgos ni a Pamplona.

De Andrés ha presentado en el primer día laborable tras las vacaciones navideñas una iniciativa que ya llevaba varias semanas registrada en el Congreso de los Diputados, donde él ocupa un escaño hasta que decida centrarse en su carrera electoral, para lo que no hay fecha tampoco. El PP quiere que el Gobierno central, el titular de la infraestructura y responsable último de las obras aunque el ramal de Gipuzkoa y los accesos a las ciudades hayan sido cedidos al Ejecutivo autonómico, presente un “calendario” de ejecución y asegure la financiación.

Y es que el PP culpa claramente al Gobierno de Pedro Sánchez de los retrasos, así como al PNV por no haber presionado más en Madrid. De Andrés ha remarcado también que “una parte” de los que apoyan desde Euskadi a Sánchez, por EH Bildu, siempre se ha opuesto a la alta velocidad. La moción habla de una plataforma erróneamente identificada como “EHTrik ez” y el dirigente 'popular' ha recordado la amenaza de ETA y los atentados contra las obras hasta 2011.

El PP ha insistido en que la única conexión ferroviaria decente en Euskadi es la de Vitoria- Donostia. De Vitoria a Bilbao o de Bilbao a Donostia hay recorridos de tres horas o tres horas y media. Las obras de este proyecto faraónico se iniciaron en 2006. Los sucesivos plazos se han ido sobrepasando, también los de 2023 dados por el PP. Ahora se apunta a 2027 con finalización de las obras, lo que no implica la entrada en servicio, aunque quedarían pendientes capitales y conexiones. 2033 es una fecha ya lanzada para el caso de Bilbao y Vitoria va más retrasada. Ni siquiera está definida cómo será la línea hacia Navarra.

De Andrés, que fue delegado del Gobierno con Mariano Rajoy hasta 2018, ha eludido hacer autocrítica por los retrasos que también entonces eran evidentes. “No tienen nada que ver con lo que hemos visto después. Ha habido una paralización de la obra. Eso se nota. Se ha paralizado sustancialmente la ejecución de esta infraestructura”, ha recalcado en su defensa.

El líder del PP vasco no tiene escaño en el Parlamento autonómico y quiere aprovechar el altavoz de su presencia en el Congreso con iniciativas como la dada a conocer este lunes. Ha estimado que la Cámara podría debatirla en febrero o marzo, aunque es evidente que su partido no tiene las mayorías para sacar adelante textos contra el Gobierno actual. De Andrés no se ha mojado sobre si en esas fechas seguirá en la Cámara baja o habrá dimitido ya para centrarse en su condición de candidato. Dependerá de la fecha y la fecha depende de Urkullu, ha despejado el dirigente del PP.

En todo caso, sí ha apuntado que en febrero el PP celebrará una “convención” para aprobar documentos políticos y programáticos de cara a esa cita con las urnas. De Andrés salió de un congreso extraordinario y exprés que no tuvo debate de ideas. El anterior se celebró en 2017, aunque en 2019 sí hubo otra convención. Según 'El Correo', Alberto Núñez Feijóo participará en ese foro. De Andrés ha adelantado que su oferta es la de ser “alternativa ética” a EH Bildu, “alternativa de gestión” al PNV y “alternativa constitucionalista” al PSE-EE.