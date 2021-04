El PP pide al Gobierno vasco que "se fije en Madrid" y elimine las restricciones a la hostelería

El presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha pedido este jueves al Gobierno vasco que elimine las restricciones horarias a la hostelería y permita la apertura de los establecimientos hasta las 22.00 horas, "siempre que se asuman las recomendaciones sanitarias con medidas de aforo, higiene, distancia y mascarilla". En una rueda de prensa celebrada en Vitoria, Oyarzabal se ha mostrado "muy preocupado" por la situación a la que se enfrenta otra vez el sector de la hostelería, la restauración y el turismo en Álava y en el conjunto de Euskadi con el cierre perimetral actual y los cierres parciales al sector hostelero.

Para el dirigente popular, según informa Europa Press, "se está volviendo a castigar y criminalizar al sector de la hostelería y la restauración, cuando está demostrado que no han sido los responsables de los niveles de contagio". "No está probado ni argumentado científica ni técnicamente que el nivel de contagios esté relacionado de manera directa con la hostelería. No hay ningún criterio técnico que afirme que con esta actual medida se soluciona", ha insistido. Iñaki Oyarzabal ha criticado que al sector hostelero "se les ha estado cerrando de manera permanente e intermitente desde noviembre con cierres totales, parciales, con mayores restricciones que la Comunidad de Madrid y resulta que aquí no bajaba la incidencia".

"Ahogando a miles de familias"

Por ello, se ha mostrado convencido de que "hay otras variables y no tiene sentido persistir en medidas que no han funcionado y que están ahogando de manera definitiva a miles de familias, autónomos y pequeñas empresas que viven también alrededor de la hostelería y el turismo en Álava y el País Vasco". Oyarzabal ha subrayado que la actual medida de cierres parciales se suma al cierre que el sector de la hostelería sufrió la primavera del año pasado, las restricciones de horario y aforo durante todo el 2020, el cierre total de más de un mes que se decretó en noviembre con el toque de queda a las 22.00 horas para "salvar la Navidad", y el nuevo "cierre total" decretado en enero y levantado por orden judicial.

"Ya está bien. Los cierres parciales de la hostelería que se han impuesto ahora están absolutamente injustificados. Después de un año de cierres y restricciones se sigue machacando a los mismos sectores", ha destacado. Para Iñaki Oyarzabal "no tiene sentido que se pueda entrar a desayunar y comer y no a cenar" y ha destacado que "la mitad de la hostelería no tiene terrazas en Vitoria" por lo que "no se puede fiar la actividad a las terrazas, que además la mayoría no tiene acondicionada para el mal tiempo".

"Combinar salud y economía"

El PP ha pedido al Gobierno vasco que "se fije más en lo que está haciendo Madrid, que trata de combinar salud y economía y los datos del paro demuestran que está funcionando". "En Álava y en Euskadi no se puede plantear otra vez este cierre forzoso parcial a la hostelería. Estamos radicalmente en contra, no soluciona nada", ha insistido. Ante esta situación, el presidente del PP de Álava ha anunciado que presentarán iniciativas en las principales instituciones para pedir que se eliminen las restricciones horarias a la hostelería y se abra hasta las 22.00 horas, "siempre que se asuman las recomendaciones sanitarias con medidas de aforo, higiene, distancia y mascarilla".

Oyarzabal ha afirmado que "si la hostelería cumple las medidas sanitarias y los ciudadanos actúan con responsabilidad, no hay porqué plantear ningún cierre como el que está planteando el Gobierno vasco". "Madrid ha demostrado que se puede mantener abierta la hostelería sin que eso produzca mayor incidencia", ha reiterado. Para el presidente del PP alavés, "la única política del Gobierno vasco es cerrar y limitar la movilidad de las personas, cuando su responsabilidad es atender a la gente y acelerar el proceso de vacunación". "Vivimos en la ceremonia de la confusión", ha criticado.

Asimismo, ha solicitado a la administración vasca que "se dedique a agilizar el proceso de vacunación" y cree que "se está tratando a los ciudadanos como menores de edad". "La gente está cansada después de un año de que se insista en medidas que coartan la actividad económica de miles de familias y la libertad de las personas. Más vacunación, menos restricciones", ha reclamado. Por último, Oyarzabal ha defendido que es necesario "apelar a la responsabilidad de los propios ciudadanos" y ha planteado que se estudie la ampliación del toque de queda hasta las 23.00 horas porque considera que "acortar las horas lo único que hace es concentrar a la gente".