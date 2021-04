Los bares de Vitoria estrenan las nuevas restricciones por la pandemia entre quejas y resignación: "Sería peor tener que cerrar"

Vitoria se encuentra desde este miércoles cerrado perimetralmente tras haber superado el umbral de 400 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes. Además, las nuevas restricciones aplicadas afectan a la hostelería, sector en el que el interior de los locales tendrá que permanecer cerrado salvo en las franjas horarias entre las 06:30 a las 09:30 y desde las 13:00 a las 16:30. El vicepresidente de SEA Hostelería de Álava, Juan Carlos Antolín, ha expresado su preocupación por la "absurda" limitación de aforo en el interior de los establecimientos hosteleros y ha insistido en que el sector "no es culpable" del avance de la pandemia. Los centros deportivos también verán modificadas sus restricciones. Bajo las nuevas medidas adoptadas por el Labi, en los municipios que superan la tasa de los 400 casos de incidencia, las actividades deportivas estarán limitadas a un máximo de cuatro personas por grupo.

Gorka Urtaran, alcalde de Vitoria: "El cansancio es evidente pero tenemos que ser conscientes de que esto es una maratón y hay que ser responsables"

Respecto a la hostelería, los que peor parados salen de esta nueva situación son los locales que no cuentan con una terraza. Muchos de ellos han optado por permanecer cerrados. Los que tienen terraza pero el número de mesas que pueden colocar no es alto tampoco prevén una "buena" temporada. Es el caso del bar Gardoki, donde la terraza es de dos mesas normalmente, aunque ahora le han permitido incrementar el número a cuatro. Pablo Ruiz de Azua, su propietario, asume que hay que "adaptarse a las medidas que se imponen. Sería peor tener que cerrar". Aun así, no cree que los dos periodos en los que tienen permitido abrir el interior "alivien" su situación.

En los bares del centro de la ciudad, como son el Slow Irish Tavern y la Cafetería Salburua, las nuevas medidas se suman a otra normativa municipal anterior. Debido a su ubicación, estos dos locales no pueden desplegar su terraza hasta las 12:00. Por eso, el propietario de la cafetería lamenta no poder "trabajar dentro del establecimiento desde las 09:30 hasta las 11:00 ni tampoco en la terraza". "Tiene que haber alguna manera para convivir. Es muy importante que nos dejen trabajar", añade.

Alexandra Rodríguez, camarera de la taberna, admite que su jefe está intentando que se les "permita abrir la terraza antes, por lo menos, mientras duren las restricciones más duras". En su opinión, estas limitaciones no solo afectan a los hosteleros. "No todo el mundo tiene la facilidad de coger el café para llevar y tomárselo en la oficina. La gente quiere pararse un momento y tomárselo tranquilamente", admite. A su solicitud se suman los responsables de Salburua. "De cara a verano, convendría hacer un cambio en la normativa. A la gente le gusta tomar el café fuera, no pedimos poder poner toda la terraza, pero sí, al menos, un cierto número de mesas. Así lograríamos generar empleo y vida en la ciudad y así imitar el modelo de otras ciudades como León u Oviedo, en las que las terrazas están desplegadas toda la mañana", declara.

Ruiz de Azua, a su vez, se siente señalado. "La han tomado con nosotros", indica. "Ojalá los demás comercios tuvieran las medidas que tenemos los hosteleros, somos modélicos en este sentido", defiende. Sin embargo, Rodríguez y Ruiz de Azua coinciden en que esto es como "volver a empezar". Asimismo, se consuelan con pensar que "la gente ha tomado conciencia" y les dan "ánimos" con gestos como el que ha presenciado el dueño de Gardoki cuando dos clientes les han dejado de propina los cambios que el camarero iba a darles.

Los hosteleros valoran de "absurdos" los horarios limitados para la apertura del interior. "Se ha comprobado con el anterior cierre que tuvimos. Si alguien se va a contagiar, se va a contagiar igual a las 09:30 horas, que de 13:00 a 16:30 horas. Va a dar igual. Al final, es un impedimento más para que podamos trabajar y sacar adelante nuestros negocios", ha lamentado el vicepresidente de SEA Hostelería de Álava, Juan Carlos Antolín.

Los hosteleros no son los únicos afectados por las nuevas medidas. El enclave de Treviño depende de más de una comunidad autónoma durante este estado de alarma. En las cuestiones sanitarias, señala el alcalde del municipio, Enrique Barbadillo, "las decisiones las toma Castilla y León". No obstante, en las medidas que limitan la movilidad se ciñen a lo que decide el Ejecutivo vasco. Por ello, el alcalde se alegra de no quedarse aislado y de poder moverse por Álava, aunque no puedan moverse a los municipios que están en rojo, como es el caso de Vitoria. Tampoco van a percibir mucho el aumento de restricciones en el centro comercial Gorbeia. Su gerente, José Luis Camio, subraya que "aunque Vitoria esté confinada perimetralmente, el centro comercial colinda con la ciudad, por lo que sus habitantes podrán seguir accediendo".

En los locales deportivos las medidas también han sido endurecidas. Entre otras medidas, las actividades en grupo deberán ser a partir de este miércoles, como máximo, de cuatro personas. Es lo que han hecho en el gimnasio Altafit. Según asegura su gerente, Esmeralda Ramírez, el gimnasio ha tenido la "capacidad" de adaptarse "en cada momento", también ahora, ya que pudieron prever las medidas que han tenido que adoptar, por lo que han podido tener "todas las adaptaciones planificadas". Además, los usuarios pueden reservar plaza en las actividades en grupo a través de la aplicación del gimnasio para así "saber quién acude y tener una perfecta trazabilidad por si hiciera falta para algún foco", comenta.