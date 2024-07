El PP pide a Pradales que retire el euskera como exigencia en Osakidetza después de fichar a un consejero castellanoparlante

El PP ha encontrado un filón en que el nuevo consejero de Salud, el doctor Alberto Martínez Ruiz, no solamente no conozca el euskera sino que lo admitiera públicamente y ni siquiera lo empleara en los saludos o en los textos protocolarios de toma de posesión. Los 'populares' han aprovechado la circunstancia para demandar al lehendakari, Imanol Pradales, que “exima” del requisito lingüístico en las convocatorias de acceso a Osakidetza, que vive un contexto de falta de profesionales, dado que no ha tenido impedimento en fichar a un consejero que no conoce ese idioma.

“Hay que revisar la valoración del euskera. No es un planteamiento novedoso. Hay que revisarlo sin duda y que no sea determinante. Si con ello hay que eximir [de acreditarlo] hasta que se arregle la falta de profesionales, habrá que hacerlo. No puede ser que un PL2 [de nivel de euskera] tenga 18 puntos [en una OPE] y un doctorado o máster 4 puntos. Eso no puede ser”, ha señalado en el Parlamento Vasco la portavoz del PP, Laura Garrido. En puridad, la excepción fue la predecesora de Martínez, Gotzone Sagardui, la primera con capacidad para comunicarse en las dos lenguas oficiales y la primera en dar entrevistas a medios como Euskadi Irratia.

El PP ha dado a entender también que las “trabas” idiomáticas solamente se ponen para sanitarios del resto de España ya que “para luego contratar profesionales extracomunitarios” se están arbitrando medidas. “Tenemos un problema de falta de profesionales y nos permitimos el lujo de que el euskera sea absolutamente determinante”, ha dicho Garrido, que ha añadido que el peso del euskera se debería reducir también en la educación porque supuestamente la enseñanza en lengua vasca retrae también la captación de “talento”.

Ha señalado Garrido que la mejora de la Sanidad pública ha de ser una prioridad para Pradales. Le ha pedido que haga públicos los datos de listas de espera, que no son publicados en Euskadi desde 2020, y también que acometa una “auditoría” para ver si los casi 5.000 millones que cuesta el sistema se gastan con eficiencia. Ha reclamado, finalmente, un “plan de choque” para atención primaria. El PP ha rescatado un viejo pacto para la mejora de la Sanidad vasca llamado Osasuna Zainduz y que data de 1993, cuando el consejero era Iñaki Azkuna, del PNV. Cree que su “espíritu” podría informar el pacto de país que ahora ha prometido el nuevo lehendakari.