El PP rescata en campaña a Alfonso Alonso para apoyar a la candidata en Vitoria tres años después de su salida

A principios de 2020, tras un convulso viaje en coche a Génova, Alfonso Alonso regresó a Vitoria y dejó tanto la candidatura de la coalición de PP con Ciudadanos para las autonómicas como la presidencia del partido. Pablo Casado impuso a Carlos Iturgaiz como cartel electoral y, meses después, tras un breve interregno con Amaya Fernández, también tomó el control del partido. Ahora, fuentes del PP confirman que el exministro y exalcalde de Vitoria entre 1999 y 2007 volverá a hacer campaña tras un tiempo alejado de la política y trabajando en una consultora privada, la del exministro socialista José Blanco. Meses antes ya regresó otro exdirigente vasco que se marchó en aquella misma época, Borja Sémper.

A Alonso se le espera este fin de semana en un acto de campaña en Vitoria con la candidata a alcaldesa de la capital vasca, Ainhoa Domaica. “Es una cosa puntual”, dicen desde el PP vasco. Y también recalcan que es algo natural. Es “compartir la experiencia de un alcalde con una aspirante a alcaldesa”, explican estas fuentes. Desde el PP de Álava, Iñaki Oyarzábal añade que es una gran noticia para dar impulso al intento de recuperar un feudo. “Genera muchísima ilusión y confianza que después de tres años reaparezca para apoyar a Ainhoa Domaica y para apoyar el cambio en Vitoria. Da mucha importancia a lo que para nuestra ciudad supone el 28M. Él, que se había apartado, que está en la empresa privada, ha decidido dar un paso, volver a su casa -nunca se ha ido de Vitoria- y pedir el voto para tratar de unir a esa mayoría social que le dio el respaldo a él. Alfonso viene a apoyar el cambio en Vitoria y a explicar lo importante que es el 28M para apoyar desde todas las ciudades el cambio en España”, indica Oyarzábal a este periódico. En el PP vasco la campaña la organizan de modo autónomo las tres organizaciones provinciales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y la invitación ha salido desde Vitoria.

Alonso ya rompió su silencio justo con motivo del relevo de Casado por Alberto Núñez Feijóo. Ofreció entonces una entrevista a ETB desde Madrid y también participó como compromisario por Álava en el congreso que encumbró al expresidente gallego. Sobre su salida, confirmó el secreto a voces, que Casado no permitió “un proyecto en el País Vasco que necesitaba cierta autonomía”. No era lo mismo el PP “de” Euskadi, con “capacidad para conectar para la sociedad vasca”, que el PP “en” Euskadi y lamentó que desde Génova se tomaran decisiones de las que se enteraban por el periódico. Buena parte del enfrentamiento tuvo como protagonista a Teodoro García Egea. Manifestó también: “No ambiciono un cargo público. A la política activa no voy a volver. Yo no voy a estar en un primer plano”. Aunque sí se abrió a “ayudar”. “A mí, lo que me pidan, sobre todo en mi provincia”, declaró entonces. El exministro dejó de ser presidente en 2020. Fue elegido en un congreso en 2017. Desde entonces no ha habido otro cónclave en Euskadi ni está previsto que se convoque este año. Si se celebra en 2024, antes de las autonómicas, Iturgaiz llevará ya cuatro años al frente.

En el PP vasco, Iturgaiz, abrirá la campaña en Donostia, aunque habrá también actos en Vitoria y en Bilbao. Cerrarán en Vitoria y la noche electoral será en Bilbao, para buscar un equilibrio territorial, según explican desde el PP vasco. Núñez Feijóo participará en una cena-mitin en Vitoria este domingo y pasará la mañana siguiente en Bilbao. El partido contará también con Isabel Díaz Ayuso el 20 de mayo en Bilbao, donde simbólicamente cierra la lista. Y el expresidente José María Aznar ha sido igualmente invitado. No se prevé que vuelva a tomar la palabra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña y último en la lista de Durango, tras su controvertida intervención en la localidad vizcaína. Tampoco está en agenda Javier Maroto, el otro exalcalde de Vitoria por el PP y ahora senador por Castilla y León.