El PP vasco ignora el desmentido de AEMET e insiste en que le dio a Mazón un “cálculo erróneo” de la DANA

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, se ha mostrado convencido de que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se convirtió el pasado martes, durante la gestión de la DANA, en portavoz “de un cálculo erróneo” de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Confederación Hidrográfica del Júcar al “confiar en algunos de los datos que le llegaban”, cuando no tenía que haberlo hecho. En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, De Andrés ha afirmado, respecto a la situación vivida en Valencia “repentina, con una gravedad completamente insospechada” de lo que “pudiera llegar a suceder”, que en caso de revertirse el tiempo, “se harían muchas cosas de forma distinta”.

Los datos de AEMET ya han desmentido esto, sin embargo. De Andrés abunda en la estrategia empleada por Alberto Núñez Feijóo la semana pasada. AEMET ya difundió un comunicado en el que respondía al cuestionamiento que intentó Feijóo: “El impacto de un fenómeno meteorológico depende de la preparación para afrontarlo y de la evaluación y las medidas que adopten las comunidades autónomas”, afirmaba el comunicado. Y prosiguía: “La información de AEMET siempre está disponible, automáticamente, no es necesario solicitarla. Los responsables de AEMET y de las confederaciones hidrográficas siempre están a disposición de las autoridades de Protección Civil. Los avisos de AEMET se han sucedido desde el jueves 24 de octubre, con notas informativas y actualizaciones inmediatas desde el martes 29 de octubre”.

De Andrés ha apuntado el hecho de que “Mazón no se convertiría en portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) diciendo que la alerta roja acababa a las seis cuando luego se vio que realmente a partir de las seis fue cuando tuvo unos crecimientos vertiginosos” y de “una previsión de 160 litros, que ya es bastante, subía a 400 litros”. “Casi triplicó la lluvia en un momento en el que se creía, venía anunciando Meteorología, que es del Ministerio, que se iba a reducir el caudal de agua que iba a caer”, ha señalado. Por ello cree, que en caso de poder echar el tiempo atrás, tras la catástrofe, “no se convertiría Mazón en portavoz de un error en el cálculo meteorológico”.

Según De Andrés, además, la Confederación Hidrográfica del Júcar “informó una vez cuando estaban emitiendo 30 litros por segundo, y la siguiente era ya cuando estaban en 150 litros por segundo”. “Y entre una y otra no informaba a los servicios de emergencias de la Generalitat. Esto, desde luego, no es admisible”, ha añadido. Ha añadido que “incluso del riesgo de que se rompiera la presa que sostiene el río que podría caer sobre Valencia” no se avisó hasta las 20.00 horas, “cuando ya la propia Confederación estaba viéndolo”. “Ha habido una incomunicación por parte de quienes son los responsables de los cauces y de las cuencas, que no se puede volver a repetir”, ha criticado. En su opinión, el president de la Generalitat Valenciana “confió en algunos de los datos que le llegaban, cuando no tenía que haber confiado en ellos”.

Los datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar ya habían desmentido también estos extremos. “Son las autoridades competentes en materia de protección civil las responsables de evaluar las posibles afecciones de ese riesgo físico en la población y en el entorno, y, por tanto, de emitir los avisos que corresponda y adoptar las medidas de protección que consideren más adecuadas en cada caso”, señaló en un comunicado.

La visita del rey, Sánchez y Mazón

Preguntado por la visita, este pasado domingo a Paiporta, de Felipe VI, Pedro Sánchez y Carlos Mazón, que concluyó con insultos, lanzamiento de barro y una agresión al presidente del Gobierno, De Andrés ha opinado que “en contra de lo que igual se pueda pensar, los hechos, tal como ocurrieron, demuestran que era necesaria”. “Demostraron que era necesario, que hacía falta valentía, que requería coraje, requería templar, y yo creo que sirvió para eso. Realmente creo que había una irritación enorme y justificada, por parte del pueblo (...) Yo creo que el trago que tuvieron que pasar está bien pagado, si sirve para que hayan podido expresarse, y para calmar, en alguna medida, o transmitir la proximidad que yo creo que finalmente, sobre todo Su Majestad el Rey, pudo hacer a la gente”, ha manifestado.

Respecto a la agresión a Pedro Sánchez o la rotura de lunas como consecuencia del lanzamiento de objetos contundentes y barro, De Andrés ha asegurado que “no tendría que haberse producido”. “Es un hecho violento, que no debe utilizarse, pero creo que nos ha hecho conscientes, realmente, del grado de indignación que hay”, ha señalado. Además, se ha mostrado convencido de que “hoy no volverían a producirse esos actos violentos” porque sus protagonistas “han sido conscientes de que no se debieron producir”, y que “tendría que haber desarrollado esa comitiva de otra manera”. “Pero bueno, es como fue; y la verdad es que hay momentos en los cuales la gente tiene una ira que se expresa de forma inadecuada, como es la violencia”, ha concluido.