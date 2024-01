Pradales enmienda a Urkullu y afirma que el Guggenheim de Urdaibai ya es “viable”

El candidato del PNV, Imanol Pradales, ha enmendado el discurso de su predecesor y todavía lehendakari, Iñigo Urkullu, en su primera entrevista desde que en noviembre fue propuesto por el partido. Pradales ha afirmado en ETB1 que apoya con rotundidad el proyecto de levantar un nuevo Guggenheim en Urdaibai y también que es “viable” cuando hace menos una semana Urkullu hizo ver que eran precisos dos años de reflexión para analizar su “viabilidad y factibilidad”. “El proyecto ya está dibujado”, ha señalado.

Pradales es diputado de Infraestructuras en Bizkaia y en los últimos años ha impulsado política y económicamente el proyecto. De hecho, los 40 millones salidos de la Diputación son de su área y no de Cultura. También se han negociado otros 40 millones con el Estado. Por el contrario, el Gobierno vasco en ningún momento ha asegurado financiación.

El candidato ha tratado de justificar los dos años de parón esgrimidos por Urkullu como un tiempo para analizar la “compleja” tramitación que requiere el plan, previsto para dos subsedes, una Gernika y otra en Murueta unidas por una vía verde. “Sí, soy partidario”, ha señalado directamente sobre el Guggenheim de Urdaibai, que ha encontrado oposición vecinal. Ha señalado también que será positivo para restañar las “heridas” ambientales en una comarca protegida como “reserva de la biosfera”, la única en Euskadi.

Tras su proclamación oficial como candidato el sábado, el PNV ha sacado ya del congelador a Pradales. A partir de ahora tendrá una intensa agenda para darse a conocer, particularmente en Álava y en Gipuzkoa. En una primera fase, lo hará compatible con sus responsabilidades en Bizkaia. Ha indicado que dimitirá como diputado foral al día siguiente en que Urkullu ponga fecha a las autonómicas. Si fueran el 21 de abril, como todos los partidos creen, será a finales de febrero cuando Elixabete Etxanobe tenga que nombrar a un nuevo responsable de Infraestructuras para Bizkaia.

En la entrevista, Pradales ha repetido las ideas-fuerza de su primera intervención del fin de semana en Durango, sin salirse del guion. Ha insistido en que su prioridad por mejorar Osakidetza no implica que ahora no funcione correctamente. Sí ha mencionado que no conoce personalmente a su principal rival en las urnas, al candidato de EH Bildu Pello Otxandiano, y que está deseando hacerlo. Sobre el PSE-EE, ha parecido lamentar que Eneko Andueza habla mucho. Ha optado por no pronunciarse sobre posibles pactos o fórmulas de gobernabilidad hasta que se conozcan los resultados concretos.