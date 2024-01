El PNV se encomienda a Pradales, que fija como “máxima prioridad” mejorar la Sanidad pública vasca

El PNV ha ungido este sábado por “unanimidad” a Imanol Pradales (Santurtzi, 1975) como candidato a lehendakari en sustitución de un Iñigo Urkullu que ha asistido en primera fila a la puesta de largo del aspirante a Ajuria Enea en unas elecciones que no tienen fecha. Pradales, en euskera y en castellano, ha leído del 'teleprompter' un discurso largo con cierto nerviosisimo -ha parado una decena de veces para beber agua, siempre en pequeños sorbos- y que evidentemente había preparado para dotarle de gestualidad y de referencias personales a su ama, a su hija, a su mujer y a su pasado como bogador de la Sotera, “la trainera que quita el hipo a Euskadi entera”. Sin grandes cambios de fondo e incluso de forma respecto a los discursos de Urkullu, su propuesta política es defender la nación vasca, “más y mejor autogobierno”, hacer frente a los “populismos” de izquierdas o de derechas y proteger el euskera, aunque se ha mostrado orgulloso de los orígenes castellanos de su familia. Sí ha añadido que “mejorar la Sanidad pública de Euskadi será la máxima prioridad”, aunque también que toca trabajar por la seguridad porque “bienestar es poder caminar por la calle sin miedo”.

“Gracias por vuestra calurosa recepción. Estoy emocionado”, ha arrancado Pradales, todavía diputado foral de Infraestructuras en Bizkaia. Hasta cuando ocupará el cargo en el que se ha curtido en varias legislaturas es una incógnita. Antes, el partido le ha activado cuentas en X (Twitter), Instagram o Facebook, donde ha empezado a publicar fotografías de gran calidad técnica paseando al amanecer o tomando café. Sin más detalles sobre un complejo proceso interno que llevó al PNV a prescindir de su gran activo institucional, Urkullu, ha contado que “tembló” cuando le propusieron la responsabilidad y que “tuvo la respuesta” cuando vio llorar de emoción a su ama, presente entre el público. La asamblea nacional que ha ratificado a Pradales se ha celebrado en Landako, un recinto de Durango abarrotado por cuadros y militantes que han ondeado ikurriñas. Aunque es de Alonsotegi, Durango es la localidad de residencia de Urkullu y así lo ha recordado su sucesor.

“No os voy a defraudar. Estoy fuerte y con ganas”, ha señalado igualmente Pradales, que se ha incluido en una “cadena” de líderes vascos que ha iniciado con José Antonio de Aguirre y terminado con el propio Urkullu y en la que, deliberadamente, ha omitido el nombre de Patxi López, aunque sí ha incluido a Carlos Garaikoetxeta, que fue presidente vasco por el PNV pero que luego se escindió tras una convulsa etapa final. Su partido, EA, ahora es parte de EH Bildu. Del último de ellos, de Urkullu, ha dicho que fue su maestro en la ikastola en la que estudió y también en la política. Ya antes, a instancias de Andoni Ortuzar, Urkullu había recibido una ovación de los presentes que le ha obligado a ponerse en pie.

El discurso ha tenido mucho de presentación de su vida -hasta el punto de contar cómo acuesta a su hija y piensa que no es verdad lo que dicen los “agoreros” de que no tendrá un futuro mejor que el de la generación anterior- y también de recorrido por todos los grandes del temas del país. Además de Sanidad o Seguridad ha hablado de Educación, de cuidados o de Vivienda. No ha tocado la última gran polémica, la decisión de Urkullu de enfriar el proyecto de nuevo Guggenheim en Urdaibai, un plan en el que su cargo foral se ha implicado personalmente hasta el punto de poner de su presupuesto 40 millones de euros. Se ha mostrado europeísta y con visión global, por lo que ha citado a Ucrania y Palestina. España -el “Estado”- apenas ha aparecido cuando ha demandado aprovechar la “ventana de oportunidad” que supone la minoría del actual Gobierno de Pedro Sánchez, del que el PNV es socio.

“Yo os prometo trabajo y dedicación”, ha remachado Pradales, que no ha usado corbata y que tenía detrás una gran pantalla que iba mostrando las ideas-fuerza de su discurso en castellano y en euskera. El 'claim' que le acompañará en la precampaña es “Indar berria” ('fuerza nueva', en euskera). Ha cerrado su puesta de largo con un “Gora Euzko Alderdi Jeltzalea!” y otro “Gora Euzkadi askatuta!”. Pradales conoce que ahora empieza para él un intensivo para darse a conocer más allá de Bizkaia hasta cuando se celebren las elecciones vascas, previsiblemente en abril. Enfrente, EH Bildu ha elegido a Pello Otxandiano -con el que coincide en que sus antepasados sufrieron juntos el bombardeo franquista de Otxandio-, el PSE-EE a Eneko Andueza y el PP a Javier de Andrés. Sumar y Podemos siguen sin aclarar cómo se presentarán, pero sí tienen claro que unidos o separados tendrán una mujer como referencia.

Ortuzar ha hecho de “telonero” de Pradales. El presidente del Euzkadi Buru Batzar, de modo preventivo, ha alertado de las malas interpretaciones que del acto harían los medios de comunicación. “La verdad da igual. Una mentira sucede a la otra”, ha apuntado. Ya criticó duramente las “filtraciones” cuando puso fin a la era de Urkullu y esta misma semana el debate abierto en torno al Guggenheim. “Nos tienen muchas ganas”, ha llegado a decir en una frase que recuerda al “¡Vienen a por nosotros!” del Alderdi Eguna. El líder 'jeltzale' se ha mostrado convencido de que el PNV ganará las elecciones a pesar del desgaste apreciado en las dos últimas citas con las urnas. “Yo no tengo duda. La cuestión es por cuánto. Se tiene que notar la diferencia”, ha arengado a los presentes en Durango.

Pradales, será el cabeza de lista por Bizkaia. Urkullu lo había sido por Álava cuando ya alcanzó la presidencia. En la lista le siguen los actuales parlamentarios Maitane Ipiñazar, Jon Aiartza e Irune Zuluaga. Zuluaga es la única con más de 60 años tanto en el Parlamento como en el Gobierno que continúa. Por Gipuzkoa encabeza la candidatura Bakartxo Tejeria, presidenta del Parlamento desde 2012 y que aspira a repetir una cuarta legislatura. Ya es la más lóngeva en esa responsabilidad. Tejeria, que también ha leído un 'teleprompter', ha hecho extensivo el agradecimiento a Urkullu a Joseba Egibar, eterno presidente del partido en Gipuzkoa y que dejará la Cámara después de más de tres décadas y varias legislaturas como portavoz. “Tenemos una trayectoria que nos avala”, ha indicado Tejeria, que será escoltada por Markel Olano, exdiputado general que vuelve a la primera línea, y la dirigente María Eugenia Arrizabalaga.

En el caso de Álava, el referente no estaba en los planes iniciales del partido. Es Joseba Díez Antxustegi, votado masivamente por las bases y que hasta ahora era el portavoz en las Juntas Generales alavesas. Sin leer, el 'número uno' alavés ha realizado un discurso en castellano y en euskera y ha afirmado que representa a una nueva generación. Cumplirá 32 años este 2024 y ha confirmado que tiene “ganas de dar un paso adelante”. “Nos comprometemos porque nos importa nuestro país”, ha señalado. La consejera Nerea Melgosa será la 'número dos' en Álava. Es la única de todo el gabinete de Urkullu que va en las listas. El tercero es el exalcalde de Llodio y exdirector de Juventud Ander Añibarro. La asamblea nacional ha aprobado también la candidatura a las europeas de Oihane Agirregoitia.