El PSE-EE pide al PNV que no coquetee con EH Bildu para explorar una “mayoría independentista” en la reforma del Estatuto

Como mensaje de inicio del nuevo curso político, el líder del PSE-EE, Eneko Andueza, ha recordado a posibles “despistados”, incluido el PNV, que sus escaños en el Parlamento Vasco, doce tras autonómicas de abril, son los que le dan mayoría absoluta a Imanol Pradales. También que los socialistas son socios en las instituciones forales y municipales. Por eso, les ha avisado de que no deberían coquetear con “mayorías independentistas” alternativas en el proceso que se abrirá para superar el Estatuto de 1979. “Los socialistas estamos abiertos a grandes consensos, a grandes pactos. Pero no vale apostar por unas mayorías para sacar los Gobiernos en las instituciones y optar por otras para transitar por otros caminos. Dicho queda”, ha enfatizado Andueza en una comparecencia en Bilbao, donde se ha reunido con su equipo para preparar los próximos meses.

Andueza se ha referido, por ejemplo, a las pinceladas que ofreció el lehendakari este miércoles en una conferencia. Pradales, que recalcó que “ha llegado el momento” de plantear de nuevo la posible reforma estatutaria, apuntó la necesidad de que Euskadi pueda ser reconocida como nación y que se articule una relación “bilateral” con el Estado, al modo del régimen del Concierto Económico. El líder del PSE-EE, que estaba entre el público de ese evento, ha dejado claro que aquello fue una “opinión” personal del lehendakari y no un mensaje consensuado en el Ejecutivo de coalición, en el que hay once representantes del PNV y cinco socialistas. “No es compartida por el conjunto del Gobierno, como podrán entender. La bilateralidad está perfectamente reflejada en la Constitución y el PSE-EE nunca va a dar pie a traspasar esos límites que marca el marco jurídico. Todo lo que exceda de ahí no contará con el apoyo y respaldo del PSE-EE”, ha señalado.

El PSE-EE sostiene que puede renovarse el Estatuto de 1979. De hecho, es algo incluido en el acuerdo que posibilitó la investidura de Pradales y el PNV le arrancó también ese compromiso a Pedro Sánchez a cambio de su apoyo. Con todo, Andueza ha incidido en que ahora mismo Euskadi tiene “la mayor capacidad de autogobierno de su historia” y también “el mayor número de competencias”, a las que pronto se sumarán nuevas, según ha indicado. Está previsto que de cara a 2025 se completen todos los traspasos, incluido el de la gestión económica de la Seguridad Social. Según sus datos, las instituciones vascas gestionan 97 de cada 100 euros que se recaudan.

Pero, en palabras de Andueza, no puede repetirse el fallido proceso de la legislatura de 2016 a 2020. Entonces, el PNV cerró un acuerdo de bases en clave soberanista con EH Bildu mientras gobernaba con los socialistas. Luego cambió de estrategia y buscó un nuevo acercamiento con el socio y también con Podemos. Una y otra propuesta se fueron al cajón. “A ver si actuamos con el realismo que requiere esa reforma. Haríamos bien en no pretender otros objetivos. Algunos plantearon una reforma constitucional de tapadillo. Sabemos muy bien en qué acaba, en un rotundo fracaso No queremos perder el tiempo y no queremos hacer perder el tiempo a la ciudadanía”, ha manifestado citando también los precedentes del pacto de Lizarra de 1998 y del plan Ibarretxe de 2004.

Andueza, eso sí, ha dejado claro que no se refería exclusivamente al PNV cuando alertaba de las propuestas para aprovechar la mayoría abertzale en el Parlamento. Ha lamentado también que EH Bildu insista constantemente en esa posibilidad. Ha afirmado que es “legítimo” que exista esa aspiración pero ha insistido en que es el PSE-EE el que tiene acuerdos firmados en las instituciones.