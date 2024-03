Recuerdan a las víctimas en Ucrania y Gaza en el aniversario de los bombardeos fascistas de Durango y Elorrio

Una amplia representación institucional ha participado este domingo en el homenaje a las víctimas del bombardeo de Durango de 1937, ejecutado por la aviación fascista italiana al servicio de las tropas sublevadas franquistas durante la Guerra Civil. Han acudido el lehendakari, Iñigo Urkullu, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, la alcaldesa de la localidad vizcaína, Mireia Elkoroiribe, la diputada general, Elixabete Etxanobe, y la presidenta de las Juntas Generales, Ana Otadui.

Han dedicado un “recuerdo emocionado” a las 213 víctimas mortales, así como a heridos y supervivientes. “Las víctimas han de ser siempre el faro de nuestra memoria”, ha señalado Melgosa, que ha mencionado igualmente a 13 víctimas de Elorrio. “Al igual que en Gernika, más del 74% de las 213 víctimas mortales del bombardeo de Durango fueron civiles. La guerra, promovida por el alzamiento militar contra la legalidad republicana, además de injusta, tuvo episodios especialmente crueles y condenables, entre ellos los bombardeos de la población civil. Ochenta y siete años después asistimos aterrorizados a bombardeos en Ucrania, Gaza y otras partes del mundo”, ha indicado.

Y ha apostillado: “Desde Durango y Elorrio reafirmamos nuestro compromiso con la memoria histórica y democrática que no solo quiere decir recuerdo y no olvido: también verdad, justicia, reconocimiento y compromiso con valores éticos y democráticos”. Urkullu, de su lado, ha realizado una reflexión en Facebook. “Reafirmamos nuestro compromiso con la memoria histórica. Recuerdo y no olvido. Verdad, justicia, reconocimiento y compromiso con valores éticos y democráticos. Durango, Elorrio, Gernika, Ucrania, Palestina, Yemen, Sudán o Somalia han estado hoy en nuestro recuerdo”, ha señalado antes de participar en el Aberri Eguna del PNV.