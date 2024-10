San Antonio de Abiña, un enclave en disputa entre los municipios vizcaínos de Sukarrieta y Busturia

Responsables de la plataforma ciudadana Sandinderi de Sukarrieta han reclamado ante la Comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía de las Juntas Generales de Bizkaia, que el enclave de San Antonio de Abiña se devuelva a este municipio vizcaíno, ya que, en función de un informe jurídico que han presentado, sostienen que la cesión a Busturia fue “un acto nulo de pleno derecho por ser de contenido imposible”.

Según han informado desde el Parlamento vizcaíno, el representante de Sandinderi Jaime Orueta Bascaran ha expuesto ante la Comisión las principales conclusiones a las que ha llegado Antonio Embid Irujo, catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, en el análisis jurídico que ha llevado a cabo a petición del Ayuntamiento de Sukarrieta y que ha sido presentado a los grupos junteros. En este informe, ha explicado, se constatan “los graves errores jurídicos cometidos en el proceso de supresión del enclave” perteneciente en el pasado al municipio de Sukarrieta.

Los grupos que sustentan el Gobierno foral, PNV y PSE-EE, han recordado que el caso “ya fue juzgado” y que, en su momento, se hicieron los informes técnicos necesarios para que las Juntas Generales de Bizkaia tomaran en diciembre de 2017 la decisión de aprobar una orden foral elaborada por la Diputación para integrar a este barrio en Busturia. En todo caso, jeltzales y socialistas se han comprometido a “estudiar” la nueva documentación y trasladarla ante los órganos competentes en la Diputación.

La plataforma ciudadana Sandinderi ha reclamado nuevamente que se “subsane” el acuerdo plenario y se devuelva a Sukarrieta el barrio de San Antonio de Abiña.

La disputa de los terrenos, en el que se encuadra la playa del mismo nombre y el Centro BBK Urdaibai, se remonta a hace más de una década. En 2021, el Tribunal Supremo decidió cerrar la vía judicial al no admitir el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Sukarrieta contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que desestimaba el recurso contencioso-administrativo interpuesto por este municipio contra el acuerdo de Juntas Generales de Bizkaia de integración del barrio de Abiña en Busturia, según ha recordado la Cámara.

No obstante, los tres grupos de la oposición (EH Bildu, PP y Elkarrekin) han defendido la conveniencia de revisar desde un inicio el proceso llevado a cabo y “dar algún paso” para reabrirlo teniendo en cuenta la documentación aportada.

Orueta ha explicado que la plataforma no se cierra a que se llegue a un acuerdo con Busturia para “llegar a una solución”, si bien “en estos momentos no hay comunicación”. El representante de la plataforma ha advertido de que, desde que los terrenos pasaron al municipio vecino, Sukarrieta está pasando “dificultades económicas serias”, ya que hay “carencias” pero no “presupuesto para atenderlas”.

Por ello, ha pedido a la Diputación “responsabilidad, una declaración de nulidad y una alternativa justa y equilibrada, que corrija el expolio y permita a Sukarrieta recuperar los elementos identitarios históricos injustamente arrebatados”.

Según han explicado desde las Juntas, el nuevo informe presentado refrenda la tesis de Sukarrieta de que “el barrio de San Antonio no era un enclave”, una calificación que “permitió precisamente integrar a este barrio en Busturia”.