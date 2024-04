Sánchez convierte las elecciones vascas en una segunda vuelta de las generales

Varios centenares de socialistas se han reunido este sábado en el centro Tabakalera de Donostia para el segundo mitin de Pedro Sánchez en la campaña vasca. Estuvo ya en Vitoria hace una semana y el candidato, Eneko Andueza, quiere que cierre con él en Bilbao el próximo viernes, aunque todavía no se ha confirmado si lo permitirá la agenda gubernamental. La estrategia es muy clara: los socialistas ganaron con Sánchez las generales, las últimas elecciones celebradas en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, y quieren huir del voto dual para mejorar sus perspectivas. El presidente y secretario general ha pronunciado un discurso sin casi menciones a Euskadi y como si fuese el de su campaña del pasado año -con continuas críticas al PP y a Vox y sin referencias al PNV y EH Bildu, los que están por delante en las encuestas- y ha apelado a los que le ayudaron a “librar” a España de Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, José María Aznar o Santiago Abascal a que apoyen la candidatura de Andueza.

Sánchez, muy perseguido por los simpatizantes hasta el punto de tener que firmar dedicatorias de libros en pleno mitin, ha hecho mucho énfasis en las políticas de vivienda en una de las ciudades con los precios más caros y ha asegurado que el Gobierno de España podrá convertirla en el “quinto pilar del Estado del bienestar” multiplicando por ocho el presupuesto para esa cartera. Ha repetido también que “todos los aveces” del país en las últimas décadas se han producido con Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y él mismo. También ha destacado la solidez económica de España mientras que los del “milagro” económico del PP, como Rodrigo Rato y Eduardo Zaplana, están perseguidos por investigaciones judiciales. Y, como la semana pasada en Vitoria, ha recalcado que España “va a reconocer el Estado palestino” como mejor fórmula para defender los derechos humanos en Gaza ante la masacre de Israel.

“Podemos ganar las elecciones, como las ganamos con Patxi López”, ha asegurado Sánchez, orillando que López nunca ganó esas autonómicas de 2009. Lo hizo el PNV de Juan José Ibarretxe en votos y en escaños y el PSE-EE alcanzó Ajuria Enea gracias al apoyo del PP. Fue en 1986 cuando los socialistas se impusieron al PNV en escaños, justo tras la escisón de EA y con José Antonio Ardanza, fallecido esta semana, como candidato nacionalista y Txiki Benegas al frente de los socialistas.

El presidente, acompañado por la ministra Pilar Alegría y por Santos Cerdán, ha recibido muchos aplausos y se ha fundido en un abrazo con Andueza, al que ha felicitado por su campaña. El candidato sí ha querido insistir que estas autonómicas no son cosa de dos, de PNV y EH Bildu. De los primeros ha dicho que no gestionan bien y ha pedido a sus votantes desencantados que miren al PSE-EE como una opción. De los segundos ha afirmado que solamente tienen “diagnóstico” y no “propuestas” ya que su única receta es la independencia. Ha asegurado que la coalición abertzale dejó Gipuzkoa “como un trapo” cuando gobernó de 2011 a 2015 y que ahora quiere que la Ertzaintza “persiga a los delincuentes con corchopanes” en su intento de que no usen tanto las armas de fuego.

Andueza ha repetido como una de sus promesas más relevantes la de incorporar a 2.000 sanitarios para recuperar la calidad de Osakidetza y ha enumerado -como en cada mitin- los logros de los consejeros socialistas de Iñigo Urkullu mientras la candidata vizcaína, Nélida Santos, sentada justo detrás de la tribuna de oradores, asentía en todo momento. Significativamente, se ha dirigido también a quienes dudan entre apoyar a Sumar o a Elkarrekin Podemos Alianza Verde, las dos papeletas a su izquierda. A una semana y un día de las elecciones, ha apelado al voto útil en ese espectro político y a que apoyen al partido “que decide” y es influyente en los Gobiernos.

En euskera, ha repetido dos veces la frase “Gu gara Euskadiko Ezkerra” y ha terminado con un “Gora Euskadiko Alderdi Sozialista” pero también “Gora Euskadiko Ezkerra”. EE fue un partido vasquista de izquierdas que se integró en 1993 en la federación vasca del PSOE. Antes de Andueza han tomado la palabra Denis Itxaso, cabeza de lista por Gipuzkoa, y la nueva portavoz en Donostia, Ane Oyarbide, de 39 años, que ha admitido que era su primer mitin. Una asistente, en vísperas del 14 de abril y con un candidato de Eibar, ha llevado una camiseta con una bandera de la II República.