La semana en Euskadi, en imágenes

"No me jodas. Ya me voy a tener que enfadar". Así le reprochó la delegada de la federación de enfermedades raras a EH Bildu que no firmara una declaración institucional para dar apoyo a los enfermos porque también la apoyaba Vox. La falta de unanimidad política solo se ha roto —y gracias a alguna argucia— para clamar contra la invasión rusa de Ucrania.