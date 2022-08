Así serán los precios del transporte público en Euskadi tras los descuentos aplicados a partir de este jueves

Con el descuento aplicado por el Gobierno vasco a partir de este jueves, 1 de septiembre y hasta el próximo 31 de diciembre, los precios del transporte público en Euskadi se reducirán a la mitad. Se trata de una de las medidas adoptadas a raíz de la actual crisis energética y presentada este miércoles por el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola. “Es una medida social extraordinaria que intenta paliar la importante subida de los precios de estos últimos meses, como consecuencia de la inflación y aliviar la carga que está suponiendo para las familias”, ha indicado el consejero en una aparición en la estación de tren de Amara en Donostia, en una intervención en la que también ha destacado la relevancia de la medida en un sentido ecológico, debido a que “fomenta el transporte público y desincentiva el transporte privado, reduciendo con ello las emisiones de CO2”.

Para poder disfrutar del descuento será imprescindible contar con una tarjeta de transporte de cada provincia: 'Mugi' en Gipuzkoa, 'Barik' en Bizkaia y 'Bat' en Álava, debido a que hasta ahora no se ha implantado un billete único en Euskadi. Los descuentos se van a aplicar en todas las escalas de tarifas existentes y en todas las modalidades de tarjetas disponibles que cuentan ya de por sí con descuentos especiales como las tarjetas de familia numerosa, tarifa social, la de personas con discapacidad o la destinada a jóvenes y a personas mayores. No será necesario realizar ningún otro trámite añadido. Sin embargo, no habrá ningún tipo de descuento para los billetes adquiridos en papel.

“El sistema de transporte público de Euskadi es complejo, depende de múltiples agentes y administraciones, pero mi objetivo como consejero de Transportes siempre ha sido lograr un descuento del 50%, en todo el territorio para que la ciudadanía vasca pueda disfrutarlo, independientemente de su lugar de residencia o del modo de transporte que utilice”, ha explicado Arriola, quien ha detallado que para obtenerlo el Gobierno vasco garantizará al resto de administraciones vascas la mayor parte de la ayuda, cubriendo, independientemente de la cuantía que reciban del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el 40% del coste de la subvención. A ello destinará 11,2 millones de euros, mientras que el resto de operadores locales se harán cargo de 4,2 millones. El coste total de la medida se estima en 31,5 millones euros.

Los nuevos precios en cada provincia vasca

Con los descuentos del 50%, el billete sencillo de autobús en Álava con la tarjeta 'Bat' pasaría a ser de 0.30 euros, el 'Gautxori' o autobús nocturno, de 0.70, mientras que el tranvía de 0.37 euros. En cuanto a los bonos, el de 30 viajes ilimitados pasaría de 30 euros a 15 y a 12 euros para familias numerosas.

En el caso del transporte guipuzcoano, los descuentos se sumarán a los que ya contiene el propio sistema, que va rebajando el precio según sube la cantidad de trayectos realizados al mes. Así, el descuento con el que ya cuentan los usuarios de la tarjeta 'Mugi' pasará del 48% en el primer tramo de viajes (de 1 a 20) hasta el 74%, en el segundo tramo (de 21 a 50), el descuento pasará del 58% al 79% y respecto al último tramo (51 viajes o más), el porcentaje de rebaja se incrementará del 90% al 95%. Esto se traduce en que si una persona utiliza el transporte público en Gipuzkoa en 20 ocasiones, pasará de pagar 0,96 euros de tarifa media a 0,48, mientras que quienes realicen más de 20 viajes pasarán de pagar de 0.78 euros a 0.39.

Por último, en Bizkaia, los usuarios de 'Barik' que quieran viajar en Bilbobus, lo harán a un precio de 0.33 euros por trayecto; en Bizkaibus, dependiendo de la zona del territorio por la que viaje, de 0.55 hasta 1.23, en Metro Bilbao desde 0.48 euros hasta 0.62; en tranvía por 0.36 euros y en las líneas de Euskotren desde 0.48 hasta 1.22 euros por trayecto dependiendo de a qué pueblo quiera ir. En el caso de Euskotren, son válidas las tres tarjetas en todos los trayectos.